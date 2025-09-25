Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

FESCO My.Fesco


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Fesco запустила мобильное приложение для моряков 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

FESCO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25062 1
Ростелеком 10134 1
Broadcom - VMware 2445 1
SAP SE 5389 1
Amazon Inc - Amazon.com 3086 1
Apple Inc 12447 1
8750 1
Oracle Corporation 6807 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2282 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 219 1
Diasoft - Диасофт 987 1
Базальт СПО - BaseALT 744 1
Nginx - Энджайникс 182 1
R-Vision - Р-Вижн 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
Google LLC 12096 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Proxima 44 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 451 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 228 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 24 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 35 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 80 1
Ростелеком - TData - ТДата 43 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
ИАС Диджитал 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7920 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 172 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 235 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 72 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 1
Кофемания 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12564 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 156 1
Linux Foundation 188 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 10 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1967 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9911 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16660 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1838 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 855 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2037 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1362 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1393 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6108 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12092 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16736 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6125 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11710 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30564 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70952 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21528 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1144 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7205 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2559 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1147 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11131 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26679 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2992 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55453 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1483 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 439 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 218 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6538 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1041 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33117 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1290 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 411 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13125 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7976 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9589 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12734 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22108 1
Linux OS 10655 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 326 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 811 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 774 1
1С:ERP Управление предприятием 670 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2388 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 345 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
1С:Корпорация 52 1
Yandex Database - YDB 40 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 239 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 31 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 70 1
1С:Аналитика 24 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 32 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1435 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 37 1
1С:Шина 12 1
Basis - Базис.Workplace 58 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 94 1
Скала^р МБД - машина базы данных 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 78 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 16 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 19 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 11 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 36 1
1С:Сверка 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 85 1
Суровец Дмитрий 100 1
Шадаев Максут 1104 1
Глазков Александр 146 1
Нестеров Алексей 150 1
Панченко Иван 154 1
Ермаков Валерий 133 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 119 1
Козырев Алексей 326 1
Шарак Андрей 66 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 142 1
Закоржевский Вячеслав 52 1
Урусов Виктор 137 1
Ермаков Иван 28 1
Мартиросов Давид 84 1
Кубарев Алексей 56 1
Трандин Сергей 102 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 29 1
Богдашов Валерий 24 1
Лазуков Станислав 39 1
Пирогова Ирина 30 1
Геллерман Михаил 49 1
Аникин Дмитрий 54 1
Султангалиев Тимурбулат 14 1
Желтухин Вадим 45 1
Шустрова Наталья 18 1
Анпилов Антон 19 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 24 1
Давиденко Алексей 16 1
Агеев Денис 37 1
Филипиди Анна 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 153488 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45074 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9794 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6108 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6196 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2917 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 855 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1049 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19893 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Экономический эффект 1164 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1574 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 215 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 250 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54029 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14724 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 345 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50394 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31193 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17107 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3560 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 906 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2607 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 1
Аудит - аудиторский услуги 2967 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3123 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 312 1
TAdviser - Центр выбора технологий 418 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385799, в очереди разбора - 730000.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще