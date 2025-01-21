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Султангалиев Тимурбулат



21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
09.12.2024 Открытие нового офиса «Группы Астра» в Оренбурге 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
19.08.2024 Системный интегратор «Кволити» получил статус Astra Professional Services 1
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
12.02.2024 Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Султангалиев Тимурбулат и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
Microsoft Corporation 24628 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Иннотех 178 2
Merlion - Мерлион 793 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
SAP SE 5279 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Код Безопасности 616 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Softline - Софтлайн 2811 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Atlassian 118 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Acronis - Акронис 448 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
Broadcom - VMware 2359 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Oracle Corporation 6688 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12103 1
Ростелеком 9703 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Linux Foundation 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
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Linux OS 9940 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
РусБИТех - Astra Automation 15 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Microsoft Windows 15659 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
AWG - SkillStaff 27 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Outlook 1392 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 1
Yandex Database - YDB 24 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Шадаев Максут 1009 2
Степанюк Михаил 68 2
Мартиросов Давид 57 2
Геллерман Михаил 34 2
Игнатова Людмила 31 1
Капинус Дарья 1 1
Яппаров Тагир 102 1
Хачиян Александр 5 1
Фетисов Алексей 42 1
Мухин Денис 23 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Перов Евгений 55 1
Шульга Дмитрий 11 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Нейман Сергей 1 1
Урусов Виктор 127 1
Самойлов Николай 1 1
Нестеров Алексей 143 1
Галкин Николай 104 1
Шарак Андрей 62 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Кирьянова Александра 135 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Ермаков Иван 27 1
Трандин Сергей 91 1
Ларин Андрей 22 1
Старков Дмитрий 8 1
Глухов Иван 27 1
Богдашов Валерий 20 1
Аникин Дмитрий 44 1
Вечеренко Дмитрий 2 1
Желтухин Вадим 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
VAD - Value Added Distribution 98 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Т1 Цифровая академия 44 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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