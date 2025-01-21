Султангалиев Тимурбулат
Султангалиев Тимурбулат и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
|Linux Foundation 185 1
|Шадаев Максут 1009 2
|Степанюк Михаил 68 2
|Мартиросов Давид 57 2
|Геллерман Михаил 34 2
|Игнатова Людмила 31 1
|Капинус Дарья 1 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Хачиян Александр 5 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Мухин Денис 23 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Перов Евгений 55 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Нейман Сергей 1 1
|Урусов Виктор 127 1
|Самойлов Николай 1 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Галкин Николай 104 1
|Шарак Андрей 62 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Закоржевский Вячеслав 30 1
|Ермаков Иван 27 1
|Трандин Сергей 91 1
|Ларин Андрей 22 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Глухов Иван 27 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Аникин Дмитрий 44 1
|Вечеренко Дмитрий 2 1
|Желтухин Вадим 31 1
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