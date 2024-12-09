Открытие нового офиса «Группы Астра» в Оренбурге

В Оренбурге состоялось открытие нового офиса «Группы Астра» и входящей в ее состав компании «Астра Консалтинг». Церемония прошла 6 декабря 2024 г. в бизнес-центре «Альянс», где присутствовали представители местной власти, бизнеса и общественности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Перерезание ленточки состоялось в присутствии Тимурбулата Султангалиева, генерального директора «Астра Консалтинг». Важным событием стало участие министра цифрового развития и связи Оренбургской области Дмитрия Вечеренко, который подчеркнул важность данного шага для развития цифровой экономики региона.

Офис располагается по адресу: Знаменский проезд, 2Б. В настоящее время в нем работает 10 сотрудников, включая инженеров, аналитиков и специалистов по информационной безопасности. Привлечение специалистов непосредственно на местах дает возможность вендору реагировать на потребности заказчиков и хорошо понимать специфику Оренбургской области и ПФО.

«Группа Астра» и «Астра Консалтинг» обладают опытом в реализации проектов по внедрению и миграции инфраструктур на отечественные решения. Компании разработали инструменты и методологии перехода, которые позволяют поддерживать работоспособность информационных систем даже в условиях отсутствия прямых аналогов зарубежного ПО. Благодаря открытию офиса такие возможности станут доступны местным организациям из различных секторов — государственным учреждениям, корпорациям, нефтегазовым и энергетическим компаниям, а также промышленным предприятиям. Новая локация позволит разработчику значительно расширить свое присутствие на локальном рынке, а также повысить доступность услуг для заказчиков в Оренбургской области. «Астра Консалтинг» планирует предложить местным клиентам инновационные решения и поддержку в сфере цифровых технологий, что будет способствовать улучшению бизнес-процессов и внедрению отечественных ИТ-услуг.

«Открытие офиса в Оренбурге — это стратегический шаг для нашей компании и группы в целом. Он направлен на укрепление наших позиций в регионе, оперативного реагирования на запросы заказчиков и рынка с целью ускорения процесса импортозамещения в Приволжском федеральном округе. Мы готовы проводить пилотные проекты, организовывать демонстрационные стенды и оказывать поддержку в проектировании инфраструктуры с использованием наших продуктов и решений от других отечественных разработчиков. Переход на отечественное ПО — это масштабная задача, и наша компания заинтересована в обеспечении комплексного продуктового-сервисного подхода, предоставляя целостную экосистему решений для удобного и эффективного выполнения этой работы», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

«Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время штат представительства будет максимально расширяться, и на территории области появится Центр компетенций российского разработчика, который будет работать в масштабах всей страны. Открытие офиса совершенно точно отвечает целям и задачам правительства и Минцифры Оренбургской области, потому что ИТ-отрасль — одна из наиболее динамично развивающихся, здесь работают высокооплачиваемые сотрудники, и это действительно позволяет формировать так называемый «средний» класс —людей, которые отлично выполняют свою работу, создают качественные продукты и получают за это достойную оплату. Мы крайне заинтересованы в появлении новых ИТ-компаний, как оренбургских, так и федеральных, потому что это позволяет, в том числе, удерживать кадры в регионе. Чтобы молодые специалисты, которые заканчивают вуз, получают прекрасное образование и имеют хорошие компетенции, не искали работу в других городах. И в этом смысле открытие офиса — это точка притяжения для ИТ-специалистов, которым создаются все необходимые условия в Оренбуржье. Благодарю всю команду вендора за большую проделанную работу по открытию офиса», — отметил Дмитрий Вечеренко, министр цифрового развития и связи Оренбургской области.