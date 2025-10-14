Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

С 15 октября 2025 г. в ограниченную продажу поступит мини персональный компьютер Nvidia DGX Spark, предназначенный для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Внешне он напоминает обычный компьютер, но в действительности машина предназначена для обучения ИТ-систем и запуска передовых ИТ-моделей. Уже известно о том, что его можно будет приобрести на сайте производителя, а также у его партнеров Nvidia.

Старт продаж

Nvidia 15 октября 2025 г. начнет продавать персональный суперкомпьютер для искусственного интеллекта (ИИ) под названием DGX Spark, пишет VideoCardz. Он позволит пользователям работать со сложными ИИ-моделями.

Внешне устройство похоже на обычный мини персональный компьютер (ПК), но на деле оно создано для обучения ИИ-систем и работы с передовыми ИТ-моделями. Как уточняют разработчики Nvidia, DGX Spark не предназначен для универсального использования обычных пользователей. Вместо Windows оно функционирует на Nvidia DGX OS — адаптированной версии Ubuntu Linux, специально оптимизированной для ИИ-приложений. В октябре 2025 г. собственные версии ИИ-суперкомпьютеров уже выпустили Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и MSI.

Инженеры Nvidia разработали DGX Spark, чтобы предоставить ИИ-разработчикам, ИИ-исследователям и обычным студентам мощную ИТ-систему для локального запуска передовых ИИ-моделей. Устройство оснащено 20 ядерным advanced risk machines (ARM)-процессором Grace и ускорителем Nvidia GB10 на архитектуре Blackwell с числом ядер CUDA, аналогичным видеокарте RTX 5070. Сама же ИТ-система включает 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, распределяемой между процессором и ИИ-ускорителем, а также SSD non-volatile memory express (NVMe) объемом 4 ТБ.

Руководство Nvidia позиционирует устройство, как самый компактный в мире ИИ-компьютер, обеспечивающий производительность уровня дата-центра в настольном форм-факторе. Среди интерфейсов — USB Type-C, HDMI и Wi-Fi 7. При цене $3999 ИИ-суперкомпьютер DGX Spark не ориентирован на массовый рынок.

Nvidia DGX Spark

По неофициальным данным, Nvidia также готовит ПК на Windows с чипом MediaTek и собственным ускорителем. Кроме того, анонсирован компьютер размером с классический десктоп — DGX Station, оснащенный более мощным ускорителем GB300 Grace Blackwell Ultra. 14 октября 2025 г. его цена пока не раскрыта.

Особенности ПК

Как ранее писал CNews, DGX Spark может похвастаться производительностью, которая раньше требовала доступа к дорогим и энергоемким центрам обработки данных (ЦОД). Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) говорил: «Размещение ИИ-суперкомпьютера на столах каждого ИИ-специалиста по данным, ИИ-исследователя и студента дает им возможность формировать эпоху ИИ-технологий и участвовать в ней лично».

Nvidia Эволюция по характеристикам ИИ-суперкомпьютеров у Nvidia

Полнофункциональная ИИ-платформа от Nvidia для пользователей DGX Spark обеспечивает бесшовный перенос ИИ-моделей с рабочих станций в облако DGX Cloud или любую другую облачную среду либо ИТ-инфраструктуру дата-центра. Этот процесс требует минимальных изменений в коде, что упрощает создание прототипов, настройку и повторение рабочих процессов.

Характеристики чипа

Как описывал в 2024 г. CNews, компания Nvidia представила ИИ-ускорители следующего поколения на графических процессорах с архитектурой Blackwell. Со слов инженеров, грядущие ИИ-ускорители позволят создавать еще более крупные нейронные сети, в том числе работать с большими языковыми моделями (LLM) с триллионами параметров, и при этом будут до 25 раз энергоэффективнее и экономичнее в сравнении с Hopper.

Архитектура GPU Blackwell получила название в честь американского математика Дэвида Блэквелла (David Blackwell) и включает в себя целый ряд инновационных технологий для ускорения вычислений, которые помогут совершить прорыв в обработке данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, компьютерном проектировании лекарств, квантовых вычислениях и создании генеративного ИИ.

Grace Blackwell оснащен технологией NVLink-C2C, которая обеспечивает высокоскоростную связь между central processing unit (CPU) и graphics processing unit (GPU) с пропускной способностью, превышающей PCIe 5.0 в пять раз. Этот чип, разработанный совместно с MediaTek, сочетает графический процессор Nvidia Blackwell и 20 ядерный процессор Nvidia Grace на базе ARM-архитектуры. Эта архитектура ускоряет распределение данных между GPU и CPU, оптимизируя производительность для задач в ИИ-сфере с высокими требованиями к памяти.