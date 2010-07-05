Подразделение кабельной связи Singapore Telecommunications компания C2C Pte Ltd сообщила, что она назначила бывшего управляющего и члена правления японского телекоммуникационного гиганта KDDI Corp Цунеказу Мацудайра (Tsunekazu Matsudaira) на пост главного испол

После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C По сообщению агентства Business Wire, ожидается, что на рынок услуг C2C (Consumer-to-Consumer) скоро выйдет второй эшелон компаний, которые будут предоставлять услуги по переводу средств между частными лицами по электронной почте путем зачисления сумм на счета