C2C consumer-to-consumer потребитель для бизнеса
C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
|05.07.2010
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«АльфаСтрахование» внедрило решение от C2C Systems для управления электронной почтой
Компания «АльфаСтрахование» внедрила новое сервисное решение компании C2C Systems – ArchiveOne Policy Manager. Программа призвана решить целую группу задач: автоматизация управления жизненным циклом почтовых сообщений, автоматизация управления квотами на почтовых
|29.01.2002
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C2C завершила монтаж южного кольца подводной волоконно-оптической сети в Юго-Восточной Азии
Компания C2C, подразделение сингапурской SingTel, завершила работы по монтажу южного кольца подводной волоконно-оптической магистрали, связывающей Сингапур с соседними регионами. Монтаж северного кольца
|14.01.2002
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C2C назначила нового главного исполнительного директора
Подразделение кабельной связи Singapore Telecommunications компания C2C Pte Ltd сообщила, что она назначила бывшего управляющего и члена правления японского телекоммуникационного гиганта KDDI Corp Цунеказу Мацудайра (Tsunekazu Matsudaira) на пост главного испол
|07.12.2001
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C2C завершила монтаж северного кольца подводной кабельной сети в Юго-Восточной Азии
Компания C2C, подразделение Singapore Telecommunications, завершила монтаж северного кольца подводной кабельной сети, соединяющей Китай, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею и Филиппины. Компания сообщ
|22.06.2000
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После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C
По сообщению агентства Business Wire, ожидается, что на рынок услуг C2C (Consumer-to-Consumer) скоро выйдет второй эшелон компаний, которые будут предоставлять услуги по переводу средств между частными лицами по электронной почте путем зачисления сумм на счета
C2C и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 104 2
|Кутергин Денис 8 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Казарян Карен 74 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Горбунов Александр 54 1
|Гидирим Алексей 9 1
|Губницын Антон 2 1
|Тихомиров Евгений 2 1
|Макаревич Евгений 2 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Куракин Алексей 7 1
|Бакулин Александр 11 1
|Макаров Станислав 117 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Делицын Леонид 128 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Трофимов Сергей 5 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Токарев Павел 9 1
|Соколов Павел 14 1
|Лобов Сергей 27 1
|Самохвалов Владимир 3 1
|Шпак Василий 223 1
|Касаев Сергей 27 1
|Заянц Илья 46 1
|Паршин Максим 316 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Савцов Олег 50 1
|Краснов Михаил 84 1
|Вирин Федор 22 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Виноградов Артём 28 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Из рук в руки - irr.ru 65 1
|Компьютерра 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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