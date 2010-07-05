Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

C2C consumer-to-consumer потребитель для бизнеса


C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).


05.07.2010 «АльфаСтрахование» внедрило решение от C2C Systems для управления электронной почтой

Компания «АльфаСтрахование» внедрила новое сервисное решение компании C2C Systems – ArchiveOne Policy Manager. Программа призвана решить целую группу задач: автоматизация управления жизненным циклом почтовых сообщений, автоматизация управления квотами на почтовых
29.01.2002 C2C завершила монтаж южного кольца подводной волоконно-оптической сети в Юго-Восточной Азии

Компания C2C, подразделение сингапурской SingTel, завершила работы по монтажу южного кольца подводной волоконно-оптической магистрали, связывающей Сингапур с соседними регионами. Монтаж северного кольца
14.01.2002 C2C назначила нового главного исполнительного директора

Подразделение кабельной связи Singapore Telecommunications компания C2C Pte Ltd сообщила, что она назначила бывшего управляющего и члена правления японского телекоммуникационного гиганта KDDI Corp Цунеказу Мацудайра (Tsunekazu Matsudaira) на пост главного испол
07.12.2001 C2C завершила монтаж северного кольца подводной кабельной сети в Юго-Восточной Азии

Компания C2C, подразделение Singapore Telecommunications, завершила монтаж северного кольца подводной кабельной сети, соединяющей Китай, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею и Филиппины. Компания сообщ
22.06.2000 После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C

По сообщению агентства Business Wire, ожидается, что на рынок услуг C2C (Consumer-to-Consumer) скоро выйдет второй эшелон компаний, которые будут предоставлять услуги по переводу средств между частными лицами по электронной почте путем зачисления сумм на счета


Публикаций - 52, упоминаний - 52

C2C и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
Diasoft - Диасофт 870 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 4
Ланит - Comptek - Комптек 195 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
АФК Система ПАО 1797 2
SafeCrow - Сэйфкроу 6 2
Информзащита 756 2
PayU - ПэйЮ 38 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Google LLC 11775 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 2
ЦФТ Золотая Корона 359 2
Alibaba Group 422 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Samsung Electronics 10255 1
Apple Inc 12101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Xiaomi 1732 1
Intel Corporation 12197 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Huawei 3933 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Webmoney 542 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 1
Best Buy 215 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Biocad - Биокад 78 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 5
eBay Inc 1619 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Naspers 83 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
United Capital Partners 18 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Почта России ПАО 2112 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Комус 94 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
Flint Capital 9 1
Redstone Capital 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
BMW Group 446 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Volkswagen Group - VW 280 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Renault Groupe 158 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Coca-Cola Company 254 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 6
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 59 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 28 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 9
Яндекс.Маркет 937 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Skype 2067 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Microsoft Exchange 1714 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Statista 229 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Яндекс.Объявлений 2 1
WhatsApp Messenger 1082 1
ByteDance - TikTok 256 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Google YouTube Kids 11 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Инфосистемы Джет - Jet Subscriber Manager (JSM) 5 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Office 365 940 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Apache Hadoop 427 1
Солонин Сергей 104 2
Кутергин Денис 8 2
Шадаев Максут 1009 2
Казарян Карен 74 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Горбунов Александр 54 1
Гидирим Алексей 9 1
Губницын Антон 2 1
Тихомиров Евгений 2 1
Макаревич Евгений 2 1
Ишунькина Инесса 3 1
Куракин Алексей 7 1
Бакулин Александр 11 1
Макаров Станислав 117 1
Чимиричкина Мария 30 1
Делицын Леонид 128 1
Гришин Дмитрий 208 1
Кузьмин Алексей 38 1
Трофимов Сергей 5 1
Кошкина Юлия 13 1
Токарев Павел 9 1
Соколов Павел 14 1
Лобов Сергей 27 1
Самохвалов Владимир 3 1
Шпак Василий 223 1
Касаев Сергей 27 1
Заянц Илья 46 1
Паршин Максим 316 1
Ушаков Анатолий 41 1
Соловьев Сергей 70 1
Смирнова Татьяна 33 1
Тутаев Михаил 47 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Савцов Олег 50 1
Краснов Михаил 84 1
Вирин Федор 22 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Виноградов Артём 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Европа 21768 7
Япония 13282 5
Китай - Тайвань 3984 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Южная Корея - Республика 6646 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Индия - Bharat 5446 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Украина 7608 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Европа Восточная 3075 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Филиппины - Республика 564 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Европа Центральная 266 1
Испания - Королевство 3706 1
Польша - Республика 1959 1
Венгрия 812 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Америка Латинская 1812 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Румыния 728 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 9 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Компьютерра 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
РАЭК Экономика Рунета 18 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
Forrester Research 821 1
Frost & Sullivan 203 1
ТИАР-Центр 3 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
SimilarWeb 50 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще