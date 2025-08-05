Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Russ ГК Wildberries & Russ WB Кошелек


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 На Wildberries появился кешбэк 2
22.07.2025 Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков 1
20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 2
18.06.2025 Wildberries создал «убийцу» «Авито» с пунктами выдачи по всей стране. У него масса странных ограничений. Опрос 1
18.06.2025 Wildberries запускает тестирование сервиса частных продаж между покупателями 1
16.05.2025 Пользователи Wildberries перевели более 33 млн руб. чаевых курьерам и менеджерам ПВЗ 1
20.02.2025 Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег 2
21.02.2024 Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7986 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 866 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 2
НСПК - Национальная система платежных карт 870 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1517 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 1
ВТБ - Почта Банк 479 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 1
Альфа-Банк 1811 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Visa International 1958 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 682 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1110 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 12 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 32 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2617 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5233 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 617 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 487 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4732 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24991 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1066 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4356 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3169 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12494 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1581 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7725 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 92 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 316 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17532 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25128 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7584 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5584 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 611 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 748 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1072 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 191 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 88 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 36 2
Костин Андрей 62 1
Верхошинский Владимир 15 1
Авен Петр 61 1
Беляков Сергей 20 1
Горшков Георгий 12 1
Достов Виктор 26 1
Осипов Иван 4 1
Этин Евгений 4 1
Долгих Дарья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1926 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1007 1
Россия - УФО - Челябинская область 1326 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1472 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 670 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 426 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 4
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 315 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1326 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4590 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 348 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 640 2
Ботаника - Растения - Plantae 1092 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5105 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 480 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6089 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2389 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 190 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 237 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7174 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3485 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Паспорт - Паспортные данные 2646 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1755 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1417 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 22 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
Интерфакс-100 21 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
