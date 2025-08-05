Получите все материалы CNews по ключевому слову
Russ ГК Wildberries & Russ WB Кошелек
УПОМИНАНИЯ
Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7986 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 2
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
|АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 36 2
|Костин Андрей 62 1
|Верхошинский Владимир 15 1
|Авен Петр 61 1
|Беляков Сергей 20 1
|Горшков Георгий 12 1
|Достов Виктор 26 1
|Осипов Иван 4 1
|Этин Евгений 4 1
|Долгих Дарья 2 1
|Интерфакс-100 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.