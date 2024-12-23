Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Системно значимые банки Системно значимые кредитные организации



23.12.2024 Хактивизм и целевой фишинг с помощью ИИ – что будет угрожать бизнесу в 2025 году? 1
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий 1
08.04.2024 Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц 1
27.11.2023 Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании 1
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
20.06.2023 Axenix выводит на рынок решение для локализации критически важных ИБ-инфраструктур 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
27.04.2023 На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников 1
04.08.2022 «Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта 1
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon 1
29.10.2021 Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 1
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
18.02.2019 Власти рассказали, какие банки смогут выдавать ИТ-компаниям льготные кредиты 1
31.07.2014 Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Системно значимые банки и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
8213 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
БАРС Груп 545 1
SAS Institute 971 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Webmoney 542 1
Прогноз 1650 1
1С-Рарус 887 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Telegram Group 1983 1
SAP SE 5277 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Naumen - Наумен 626 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Консорциум БАС 5 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Oracle Corporation 6688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 5
Альфа-Банк 1769 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Совкомбанк ПАО 256 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Ак Барс Банк 272 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
NanduQ - Qiwi 996 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ЦИАН - CIAN 131 2
Платежный Центр РНКО 53 2
Почта России ПАО 2112 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Русский стандарт Банк 441 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Резонанс НПП 370 1
Абсолют Банк 230 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 7
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Apple - App Store 2890 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Microsoft Office 3734 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
Microsoft Windows 15657 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Яндекс.Маркет 937 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Samsung Pay 291 1
Apple Pay 489 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
SAS Visual Analytics 14 1
Татнефть - Банк Зенит онлайн 2 1
ЕПБ - Единый проездной билет 69 1
НСПК - СБПэй 43 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 9 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Путин Владимир 3171 4
Мишустин Михаил 676 4
Шадаев Максут 1008 3
Рожков Александр 17 2
Касимов Вячеслав 29 1
Аксаков Анатолий 155 1
Востриков Юрий 70 1
Копысов Виталий 61 1
Шураков Александр 2 1
Гольцов Александр 77 1
Траверсини Рензо 1 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Колесников Дмитрий 21 1
Филиппов Александр 15 1
Анищенко Александр 4 1
Фомичев Андрей 71 1
Башлыков Михаил 23 1
Данилова Екатерина 3 1
Юрин Дмитрий 6 1
Алексеев Денис 2 1
Томашевская Жанна 2 1
Ульянов Николай 112 1
Паршин Максим 316 1
Сафронов Андрей 5 1
Ульрих Николай 5 1
Александров Александр 70 1
Галинский Александр 4 1
Семенов Александр 145 1
Булгаков Кирилл 104 1
Кирьянова Александра 135 1
Натрусов Артем 284 1
Шадрин Всеволод 4 1
Сотин Денис 205 1
Барышников Денис 4 1
Рустамов Рустам 412 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 1
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Израиль 2730 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Льготы - Льготные кредиты 140 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Образование в России 2191 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Аренда 2416 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Forrester Research 821 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще