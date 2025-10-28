Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Малахов Денис


СОБЫТИЯ


28.10.2025 ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum 1
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Малахов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10244 1
SAP SE 5414 1
8871 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2392 1
Telegram Group 2481 1
Naumen - Наумен 679 1
1С-Рарус 929 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 53 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 469 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8005 1
РЖД - Российские железные дороги 1990 1
Почта России ПАО 2226 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Hansa - Ханса 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12700 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2907 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2132 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1124 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
Единая Россия - Политическая партия 311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13503 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17264 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1867 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2557 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11850 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25432 1
Оцифровка - Digitization 4867 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4128 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26943 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6620 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1945 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8075 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22631 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8236 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2740 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8576 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2389 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 270 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4032 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 823 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5074 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5104 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6927 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 469 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6606 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 358 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1819 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2142 1
Repository - Репозиторий 1013 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4461 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 995 1
Microsoft Windows 16227 1
Google Android 14574 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 932 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5752 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5094 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1507 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 135 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 951 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 339 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
OpenAI - ChatGPT 488 1
Яндекс.Лицей 28 1
Сиваков Иван 1 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Батищев Александр 4 1
Видяйкин Александр 1 1
Идрисов Марат 2 1
Путин Владимир 3325 1
Мишустин Михаил 721 1
Шадаев Максут 1122 1
Панченко Иван 160 1
Кирьянова Александра 143 1
Павлов Вадим 21 1
Гольдберг Юлий 25 1
Сафронов Андрей 5 1
Драгунов Алексей 25 1
Шадрин Всеволод 4 1
Галинский Александр 4 1
Иванов Василий 5 1
Россия - СЗФО - Псковская область 665 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10033 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 599 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3723 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5279 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 266 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 390 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4903 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5994 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 1
Паспорт - Паспортные данные 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 1
Сон - Somnus 455 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 22 1
Льготы - Льготные кредиты 152 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1441 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 579 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2139 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 795 1
Образование в России 2519 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1099 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6172 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/