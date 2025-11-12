Разделы

Неваров Григорий


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Эксперты группы ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2025 1
28.10.2025 ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Неваров Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 41 2
Ланит - Онланта - Onlanta 119 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 87 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1007 2
Восток-Сервис ГК 57 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 546 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8122 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 44 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 724 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 299 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22921 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5840 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56880 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11359 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4613 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1886 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 855 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72659 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 608 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5845 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33804 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1443 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22901 1
Малахов Денис 3 2
Григоренко Вадим 43 2
Дианов Кирилл 6 2
Малин Тимур 9 2
Лобанов Максим 49 2
Воронцов Сергей 8 2
Лимаренко Евгений 6 1
Волошин Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156042 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45554 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51076 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8056 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5370 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401678, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

