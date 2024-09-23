Малин Тимур
Малин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
|Электронная Москва АО 28 1
|Шляпнев Максим 11 2
|Летунов Илья 49 2
|Пронин Антон 11 1
|Белов Василий 39 1
|Захарченко Антон 10 1
|Яхина Ирина 40 1
|Иванов Антон 74 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Боев Леонид 1 1
|Шипов Савва 101 1
|Обидин Станислав 3 1
|Ливинский Владимир 6 1
|Хомков Игорь 46 1
|Кац Андрей 1 1
|Сердюков Максим 1 1
|Нетребин Дмитрий 3 1
|Киселев Ярослав 2 1
|Акимов Михаил 1 1
|Извеков Алексей 8 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Николаев Алексей 16 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Исанин Антон 30 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Зубов Евгений 12 1
|Брантов Михаил 2 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Врацкий Андрей 135 1
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