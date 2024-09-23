Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167381
ИКТ 13041
Организации 10224
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3388
Системы 24985
Персоны 71237
География 2730
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

Малин Тимур



Мобильность в бизнесе 2024 1
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Малин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ростелеком 9713 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Ланит Интеграция 190 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 2
Citrix Systems 813 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 1
Крок - Croc 1777 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Microsoft Corporation 24640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
Cisco Systems 5116 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Dynatrace 56 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 88 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 1
DataCore Software 31 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Фаберлик - Faberlic 93 3
Альфа-Банк 1774 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Pony Express - Фрейт линк 68 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Электронная Москва АО 28 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 4
DevOps - Development и Operations 867 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 152 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27522 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1082 2
Стандартизация - Standardization 2134 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 723 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 632 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1979 1
Intel x86 - архитектура процессора 1857 2
VK Teams 66 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Linux OS 9968 1
Microsoft Azure 1409 1
Microsoft Office 365 941 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
IQReserve VALO Cloud 9 1
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Шляпнев Максим 11 2
Летунов Илья 49 2
Пронин Антон 11 1
Белов Василий 39 1
Захарченко Антон 10 1
Яхина Ирина 40 1
Иванов Антон 74 1
Шевченко Владимир 147 1
Боев Леонид 1 1
Шипов Савва 101 1
Обидин Станислав 3 1
Ливинский Владимир 6 1
Хомков Игорь 46 1
Кац Андрей 1 1
Сердюков Максим 1 1
Нетребин Дмитрий 3 1
Киселев Ярослав 2 1
Акимов Михаил 1 1
Извеков Алексей 8 1
Тамбиев Максим 5 1
Николаев Алексей 16 1
Арсентьев Илья 15 1
Шалагинов Алексей 13 1
Вагнер Виктор 6 1
Исанин Антон 30 1
Халяпин Сергей 82 1
Зубов Евгений 12 1
Брантов Михаил 2 1
Гонтарев Павел 94 1
Врацкий Андрей 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 2
Беларусь - Белоруссия 5674 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Казахстан - Республика 5536 1
Европа 21780 1
Европа Восточная 3077 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13540 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5368 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Энергетика - Energy - Energetically 5092 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 296 1
Девальвация 39 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 2
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3558 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338121, в очереди разбора - 771557.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще