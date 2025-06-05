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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зубов Евгений


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Почта России» и участники рынка ИБ запускают проект построения киберустойчивости 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
17.11.2017 «Ланит-Интеграция» представила на CNews Forum 2017 пакет новых продуктов 2
07.11.2017 Эксперты группы ЛАНИТ расскажут на CNews Forum 2017 как повысить эффективность предприятия 2
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
17.02.2015 «Ланит» внедрил систему сбора, анализа и корреляции событий для банка «Российский Кредит» 1
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 1
28.11.2014 Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти 1
27.11.2014 Рынок информационной безопасности стоит на пороге рождения новой парадигмы защиты данных 1
31.10.2014 Китай укрепляет «обороноспособность» серверами собственной разработки 1
22.08.2013 «Ланит» воспользуется возможностями тонких клиентов Setec 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Зубов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 12
Ланит Интеграция 195 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5039 3
Информзащита 791 3
VK - Mail.ru Group 3486 3
Citrix Systems 824 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Softline - Софтлайн 2990 2
Acronis - Акронис 451 2
Крок - Croc 1785 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 218 2
Basis - Tionix - Тионикс - 80 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
DataCore Software 31 2
Анкад - Ancud 48 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Ростелеком 9953 1
SAP SE 5334 1
Amazon Inc - Amazon.com 3050 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Oracle Corporation 6761 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Код Безопасности 651 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 151 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
Teradata - Терадата 215 1
Qlik - QlikTech 160 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
Эшелон НПО 131 1
Salesforce - Informatica 127 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 550 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
ДиалогНаука 256 1
Альфа-Банк 1800 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7623 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Локотех - Локомотивные технологии 51 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Почта России ПАО 2163 1
Adidas - Адидас 163 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Интеркоммерц КБ 34 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
101Hotels.com 456 1
Резонанс НПП 374 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3132 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5573 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29130 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68320 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21868 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30615 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6908 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20826 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4684 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10688 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53053 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4650 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12414 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1099 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5890 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11428 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
DevOps - Development и Operations 943 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 101 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4522 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24881 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12911 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14628 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5597 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2274 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5363 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11759 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8144 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13026 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2522 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4083 2
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 2
Microsoft Windows 10 1807 1
Microsoft Office 3823 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Apache Hadoop 438 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Qlik Sense 42 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Ланит - Treolan Irbis 132 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 785 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 41 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ ВКБ - Виртуальное конструкторское бюро 3 1
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 10 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 407 1
Халяпин Сергей 83 3
Летунов Илья 49 2
Иванов Антон 79 2
Исанин Антон 30 2
Шевченко Владимир 148 2
Раевский Алексей 77 2
Шляпнев Максим 11 2
Пронин Антон 11 2
Ливинский Владимир 6 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Касперская Наталья 298 1
Шипов Савва 101 1
Воронин Петр 37 1
Гребельный Антон 21 1
Федечкин Эдуард 55 1
Бова Светлана 7 1
Комаров Михаил 22 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Шабуров Олег 12 1
Рабинович Борис 8 1
Мухарьямов Марат 10 1
Гольдштейн Анна 8 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Исмолилов Андрей 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Чаркин Евгений 299 1
Дунаев Сергей 59 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Ганин Егор 54 1
Захир Максим 22 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гимранов Ринат 122 1
Казарцев Алексей 27 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Спиридонов Александр 44 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Емельченков Сергей 140 1
Шумков Александр 7 1
Эйгес Павел 101 1
Дрюков Владимир 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 149366 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14258 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1965 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 85 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17873 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4074 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3222 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7745 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49307 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52700 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11263 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2395 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14159 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5949 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6446 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4051 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5021 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10197 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4513 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8236 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5729 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1926 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 519 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2816 1
Forbes - Форбс 863 1
WikiLeaks 119 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
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Zecurion Analytics 25 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1144 4
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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