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Зубов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Зубов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
|Халяпин Сергей 83 3
|Летунов Илья 49 2
|Иванов Антон 79 2
|Исанин Антон 30 2
|Шевченко Владимир 148 2
|Раевский Алексей 77 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Пронин Антон 11 2
|Ливинский Владимир 6 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
|Касперская Наталья 298 1
|Шипов Савва 101 1
|Воронин Петр 37 1
|Гребельный Антон 21 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Бова Светлана 7 1
|Комаров Михаил 22 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Шабуров Олег 12 1
|Рабинович Борис 8 1
|Мухарьямов Марат 10 1
|Гольдштейн Анна 8 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Дунаев Сергей 59 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Ганин Егор 54 1
|Захир Максим 22 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Спиридонов Александр 44 1
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Шумков Александр 7 1
|Эйгес Павел 101 1
|Дрюков Владимир 48 1
|Forbes - Форбс 863 1
|WikiLeaks 119 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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