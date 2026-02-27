Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пшиченко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Пшиченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 312 30
|Шадаев Максут 1162 30
|Чаркин Евгений 314 29
|Меденцев Константин 101 24
|Демидов Сергей 129 21
|Ульянов Николай 162 21
|Абакумов Евгений 224 20
|Козак Николай 194 20
|Луганцев Александр 51 19
|Клепиков Алексей 121 19
|Павлов Александр 116 18
|Гимранов Ринат 126 18
|Мураховский Эдуард 38 15
|Тульчинский Станислав 85 15
|Гребеник Геннадий 51 15
|Леонов Алексей 96 15
|Карпунин Алексей 50 15
|Шойтов Александр 100 14
|Позднякова Ксения 25 14
|Аксенов Олег 62 14
|Бурченко Евгений 32 14
|Нестеров Алексей 172 14
|Батай Илья 59 14
|Рахтеенко Владимир 41 14
|Чебунина Ольга 28 13
|Родин Константин 32 13
|Бутенко Павел 17 13
|Петров Артем 26 13
|Шипов Савва 102 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 79 13
|Плешков Алексей 67 13
|Соловьев Алексей 95 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Евраев Михаил 264 13
|Козырев Алексей 326 13
|Ежов Василий 46 13
|Саркисов Тигран 39 12
|Коресталев Андрей 15 12
|Forbes - Форбс 935 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.