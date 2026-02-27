Разделы

Пшиченко Дмитрий


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Пшиченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 24
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 222 21
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 549 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 16
9124 16
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 15
Ланит Интеграция 214 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 15
Rimini Street 77 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 108 14
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 14
МегаФон 10150 13
Schneider Electric 594 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 399 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 13
Такском - Taxcom 245 13
Центр2М - Center2М 67 13
АйТи Бастион - IT Bastion 136 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 12
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 11
Citrix Systems 846 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Instabank - Инстабанк 24 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 9
Webmoney - Вебмани.Ру 545 9
Газинформсервис - ГИС 435 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 705 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НИТ - Национальные информационные технологии 34 7
Hoff Tech - Хофф Тех 45 7
Ростелеком 10453 7
IBM - International Business Machines Corp 9569 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 30
РЖД - Российские железные дороги 2022 29
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 27
ГПБ - Газпромбанк 1194 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 583 24
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 22
ПСБ - Промсвязьбанк 918 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 20
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 20
Ингосстрах СПАО 455 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 213 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 18
Сургутнефтегаз - СНГ 281 18
36,6 - аптечная сеть 92 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 16
Фора Банк 77 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 14
Абсолют Банк 243 14
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 192 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 13
Альфа-Банк 1894 11
Лента - Сеть розничной торговли 2301 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 14
Федеральное казначейство России 1880 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 7
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 3
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 166 2
ФРИИ Акселератор 56 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 247 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 8
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 23
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2267 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 17
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 640 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 16
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 629 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3088 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 14
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 676 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 169 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3784 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2540 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 9
Стандартизация - Standardization 2254 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5322 9
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1669 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2061 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1402 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 508 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 7
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 13
1С:ERP Управление предприятием 740 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 8
НКТ - Р7-Офис 492 8
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
IBM Public Cloud 26 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 6
РЖД Цифровая железная дорога 10 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
Microsoft Office 4012 2
Microsoft Windows 16463 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2111 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 221 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 72 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 169 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 158 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 145 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 23 1
Axiom JDK СЗИ 143 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 13 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 18 1
Натрусов Артем 312 30
Шадаев Максут 1162 30
Чаркин Евгений 314 29
Меденцев Константин 101 24
Демидов Сергей 129 21
Ульянов Николай 162 21
Абакумов Евгений 224 20
Козак Николай 194 20
Луганцев Александр 51 19
Клепиков Алексей 121 19
Павлов Александр 116 18
Гимранов Ринат 126 18
Мураховский Эдуард 38 15
Тульчинский Станислав 85 15
Гребеник Геннадий 51 15
Леонов Алексей 96 15
Карпунин Алексей 50 15
Шойтов Александр 100 14
Позднякова Ксения 25 14
Аксенов Олег 62 14
Бурченко Евгений 32 14
Нестеров Алексей 172 14
Батай Илья 59 14
Рахтеенко Владимир 41 14
Чебунина Ольга 28 13
Родин Константин 32 13
Бутенко Павел 17 13
Петров Артем 26 13
Шипов Савва 102 13
Урьяс Вадим 98 13
Слышкин Василий 129 13
Карпов Иван 79 13
Плешков Алексей 67 13
Соловьев Алексей 95 13
Мискевич Евгений 50 13
Евраев Михаил 264 13
Козырев Алексей 326 13
Ежов Василий 46 13
Саркисов Тигран 39 12
Коресталев Андрей 15 12
Россия - РФ - Российская федерация 158984 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 18
Европа Восточная 3124 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 13
Азия - Азиатский регион 5778 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 8
Казахстан - Республика 5857 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 7
Россия - УФО - Челябинская область 1426 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Европа 24706 2
Россия - УФО - Тюменская область 1297 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 35
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 276 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 671 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4784 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2081 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 4
Импортозамещение - параллельный импорт 569 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6280 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 695 2
Аудит - аудиторский услуги 3138 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3279 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3262 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2336 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4436 2
Forbes - Форбс 935 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
CNews Инновация года - награда 134 3
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Gartner - Гартнер 3624 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 42
CNews AWARDS - награда 557 38
CNews APPWards 36 9
CNews FORUM Кейсы 281 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
CNews Баттл 71 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 1
