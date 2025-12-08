Разделы

Павлов Александр


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
Market.CNews. СЭД 2024 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.03.2025 В фонде поддержки российской ИТ-отрасли сменился гендиректор 1
13.03.2025 «Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 2
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
06.12.2024 Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
04.09.2024 SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний 1
26.08.2024 В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека 1
22.07.2024 «Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
17.07.2024 Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году 1
15.07.2024 Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд» 1
20.06.2024 Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
23.05.2024 РФРИТ и «Яндекс.Облако» подписали соглашение о намерениях 1
22.05.2024 Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 1
24.04.2024 Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) 1

Публикаций - 113, упоминаний - 118

Павлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8983 39
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 24
Ланит Интеграция 213 18
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 14
Такском - Taxcom 245 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 14
Schneider Electric 591 14
Ситилабс 44 14
Центр2М - Center2М 67 14
Rimini Street 77 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 14
PM Expert - ПМ Эксперт 117 13
АйТи Бастион - IT Bastion 130 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 102 13
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 12
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 12
Softline - Софтлайн 3261 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 11
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 9
Газинформсервис - ГИС 410 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
Hoff Tech - Хофф Тех 45 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 6
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 5
Yandex - Яндекс 8434 5
МегаФон 9892 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 5
UIPath 108 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 39
РЖД - Российские железные дороги 2001 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 27
ГПБ - Газпромбанк 1174 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 19
Ингосстрах СПАО 451 19
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 18
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 18
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 17
36,6 - аптечная сеть 91 17
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 16
Фора Банк 74 14
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 14
OKS Group 51 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 14
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 14
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 12
Абсолют Банк 240 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 11
Сургутнефтегаз - СНГ 278 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 61
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 54
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 12
Федеральное казначейство России 1879 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 5
МИК - Московский инновационный кластер 166 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
Russian Open Source Foundation 7 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 19
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 17
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 15
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 14
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 7
1С:ERP Управление предприятием 712 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 12
НКТ - Р7-Офис 478 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 11
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
Новые облачные технологии - МойОфис 891 8
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 5
IBM Public Cloud 26 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 5
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
UCS R-Keeper 70 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
ROBBO LMS - ROBBO Learning Management System 3 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 63 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
FreeCAD 10 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 118 2
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 39 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
Microsoft Windows 16327 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 2
Softline - DeskWork 117 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 207 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Шадаев Максут 1146 25
Натрусов Артем 312 21
Абакумов Евгений 224 20
Чаркин Евгений 314 20
Макевнин Борис 44 19
Меденцев Константин 100 19
Сотин Денис 216 19
Ульянов Николай 162 19
Клепиков Алексей 120 19
Демидов Сергей 127 18
Козак Николай 183 18
Пшиченко Дмитрий 46 18
Абдрахманов Рустам 35 18
Луганцев Александр 51 17
Паршин Максим 321 16
Урусов Виктор 149 16
Бурилов Андрей 117 16
Чебунина Ольга 27 14
Гребеник Геннадий 50 14
Дьяченко Валерий 96 14
Карпов Иван 79 14
Прохорова Алла 65 14
Портной Михаил 42 14
Слышкин Василий 129 14
Семенихин Игорь 56 14
Халматов Максим 64 14
Юсупов Шамиль 41 14
Мискевич Евгений 50 14
Москальков Дмитрий 43 14
Сороченков Алексей 42 14
Трофимова Людмила 50 14
Горчаков Денис 48 14
Степченков Максим 65 14
Рубин Адар 47 14
Лебедев Антон 52 14
Урьяс Вадим 98 14
Нестеров Алексей 169 14
Шойтов Александр 99 14
Каюмов Шамиль 53 14
Егоров Владимир 85 14
Россия - РФ - Российская федерация 156831 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 37
Европа Восточная 3121 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Казахстан - Республика 5792 3
Нидерланды 3631 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Япония 13547 2
Украина 7793 2
Египет - Арабская Республика 1045 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЮФО - Севастополь 581 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Индия - Bharat 5697 2
Таиланд - Королевство 866 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 34
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 7
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 6
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 147 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РИА Новости 984 1
Ведомости 1233 1
Wired - Издание 270 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Gartner - Гартнер 3608 1
S&P 500 562 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
Базальт СПО - Альт академия 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 31
CNews AWARDS - награда 549 19
CNews Баттл 73 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
1С:Проект года 28 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

