Павлов Александр
СОБЫТИЯ
Павлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1146 25
|Натрусов Артем 312 21
|Абакумов Евгений 224 20
|Чаркин Евгений 314 20
|Макевнин Борис 44 19
|Меденцев Константин 100 19
|Сотин Денис 216 19
|Ульянов Николай 162 19
|Клепиков Алексей 120 19
|Демидов Сергей 127 18
|Козак Николай 183 18
|Пшиченко Дмитрий 46 18
|Абдрахманов Рустам 35 18
|Луганцев Александр 51 17
|Паршин Максим 321 16
|Урусов Виктор 149 16
|Бурилов Андрей 117 16
|Чебунина Ольга 27 14
|Гребеник Геннадий 50 14
|Дьяченко Валерий 96 14
|Карпов Иван 79 14
|Прохорова Алла 65 14
|Портной Михаил 42 14
|Слышкин Василий 129 14
|Семенихин Игорь 56 14
|Халматов Максим 64 14
|Юсупов Шамиль 41 14
|Мискевич Евгений 50 14
|Москальков Дмитрий 43 14
|Сороченков Алексей 42 14
|Трофимова Людмила 50 14
|Горчаков Денис 48 14
|Степченков Максим 65 14
|Рубин Адар 47 14
|Лебедев Антон 52 14
|Урьяс Вадим 98 14
|Нестеров Алексей 169 14
|Шойтов Александр 99 14
|Каюмов Шамиль 53 14
|Егоров Владимир 85 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.