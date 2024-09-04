SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний

Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и нативность коммуникаций ботов с клиентами. Основной фокус нового релиза – расширение каналов связи и усиление интеллектуальных способностей цифровых помощников. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Дополнение разговорного ИИ генеративным

Robovoice 2.0 интегрирован с популярными на рынке GPT-моделями (LLM). Теперь боты самостоятельно генерируют текст своих реплик на основе базы знаний компании.

Новинка дополнила другие возможности продукта, которые уже позволяли создавать ботов высокого качества. Предыдущая версия платформы уже включала в себя диалоговый конструктор, нейросеть и технологии машинного обучения для понимания ботами естественной речи абонентов, TTS-решения для синтеза речи, real-time аналитику с возможностью построения наглядных дашбордов для контроля за качеством коммуникаций и другие компоненты.

Новая функциональность позволяет добавлять в сценарии умные блоки с промтами – инструкциями, на основе которых боты в ходе разговора самостоятельно формулируют реплики, в том числе используя переменные: имена, даты, числа и т.д. Применяя технологии RAG (Retrieval Augmented Generation) и GPT, бот обращается к «базе знаний», извлекает нужную информацию и преобразует ее в понятный и персонализированный ответ клиенту.

Таким образом, не требуется детализировать скрипт, создавать множество веток развития нелинейных диалогов и тратить время на корректировку сценария при изменениях в базе знаний. Бот самостоятельно решает, как вести беседу, чтобы добиться бизнес-результата, ориентируясь на базу знаний и заданный в промте Tone of Voice.

Такой подход делает общение ботов с клиентами более естественным, динамичным и эффективным, а также упрощает и ускоряет запуск проектов.

Чат-боты и голосовые боты

Расширяя способы взаимодействия с клиентами, Robovoice представил в новой версии интеллектуальных чат-ботов для социальных сетей и мессенджеров, виртуальных ИИ-ассистентов для сайтов, корпоративных порталов и мобильных приложений.

За счет мультиканальности предприятия могут обеспечить более гибкую поддержку клиентов и сотрудников. Кроме того, это открывает доступ к стратегии каскадной рассылки при исходящей связи, что позволяет повысить конверсию в целевое действие, оптимизировать количество и стоимость контактов.

Развитие системы аналитики

В версии платформы 2.0 добавлен новый раздел «Диалоги», который предлагает более гибкую схему мониторинга достижения конкретных стадий разговора и бизнес-метрик. Встроенная система real-time аналитики помогает пользователям Robovoice контролировать качество работы бота, получать инсайты и лучше понимать потребности своих клиентов, принимать обоснованные решения о корректировке скрипта, сервиса или продукта.

Другие возможности

В версии 2.0 поддержана функция «перебивание». Это позволяет ботам прерывать свою реплику, если абонент начинает говорить, не дослушав ее. Разговор с ботом становится еще более непринужденным, привычным и живым.

«Robovoice – эффективный инструмент управления общением с клиентами и сотрудниками. Мы стремимся совершенствовать сервис и предоставляем нашим клиентам возможность в короткие сроки, с минимальным программированием или совсем без него создавать высокоэффективных голосовых и чат-ботов на базе ИИ», – сказал Александр Павлов, управляющий директор Robovoice компании SL Soft.