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Dashboard Дашборд Информационная панель Способ визуального представления данных

Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных

СОБЫТИЯ

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16.06.2026 Обзорный дашборд техжурнала в Metrika42 помогает ускорить диагностику проблем «1С»

Команда Metrika42 представила новый обзорный дашборд техжурнала для облачной системы мониторинга «1С». Обновление помогает ИТ-специалистам
03.03.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера»

ой подход позволяет чётко разделять роли и повышать безопасность работы с данными. Теперь параметры дашборда можно передавать напрямую в API-запросы. Это позволяет гибко настраивать источники д
21.10.2025 Компании смогут анализировать эффективность и вовлеченность сотрудников благодаря дашбордам в едином центре принятия решений от «Диасофт»

ссы и для анализа эффективности встреч сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Дашборд «Статистика» Дашборд предоставляет статистику по использованию сотрудниками ан
19.08.2025 «Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director

в хранения и ротации логов. Полный контроль над нагрузками и компонентами Разработчики переработали дашборд неймспейса, чтобы администраторы могли быстрее получать всю важную информацию о состо
22.07.2025 Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42

продолжает развитие сервиса для мониторинга производительности «1С» — Metrika42, представляя новые дашборды с метриками по запросам «1С». Новые дашборды позволяют легко сортировать и фи
18.07.2025 Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов

ппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ. В режиме онлайн «Дашборд губернатора» позволяет контролировать исполнение бюджета, реализацию национальных про
08.07.2025 Обновление ScanKass 0.13.4.21: модуль «Дашборды» для полной визуализации ошибок в сети

ния новое обновление ScanKass 0.13.4.21 – сервиса мониторинга ошибок кассового оборудования, кассовых программ, обменов с «Честным Знаком», «ЕГАИС». В обновлении добавлен раздел для аналитики ошибок «Дашборды». Благодаря ему пользователи получают единое окно для анализа всех инцидентов в кассовой инфраструктуре. Что дает новый раздел: график и сводка ошибок по каждой кассе и магазину – мгно
19.06.2025 Timeweb Cloud запустил интерактивные дашборды для визуального управления облаком

loud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил интерактивные дашборды для визуализации облачной инфраструктуры. В будущем можно будет создавать и управлят
29.05.2025 BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI

ал 20 аналитических отчетов на платформу FineBI, адаптировав их под требования заказчика. Созданные дашборды полностью соответствуют функциональным и визуальным стандартам, заданным в зарубежно
29.05.2025 Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

ного бизнес-направления. Это позволит независимо управлять каждым экземпляром без рисков влияния на дашборды других направлений. Такой подход поможет упростить решение вопросов безопасности по

27.05.2025 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft

реимуществами и особенностями платформы Polymatica BI, узнать, как создавать интерактивные отчеты и дашборды с помощью конструктора Polymatica Dashboards, а также про актуальные кейсы использов
17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn

от. Обучение стало прозрачным и измеримым, а эффективность теперь отслеживается через интерактивные дашборды, которые предоставляют аналитику в реальном времени. Об этом CNews сообщили представ
03.04.2025 Дмитрий Григоренко: 28 российских регионов начали использовать «дашборд губернатора»

, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные регионы. Прототип дашборда разработан на базе государ
21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI

м пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения. Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI с
21.01.2025 Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления

ции, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом (так называемый «дашборд губернатора»). До первого апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотн
20.01.2025 ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства

На портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф появился дашборд – информационная панель с данными об объёмах жилищного строительства, распроданности

27.12.2024 Дмитрий Григоренко: У глав российских регионов появятся цифровые панели управления

ководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко с руководством субъектов Российской Федерации. Дашборд губернатора отображает данные из всех интегрированных государственных информационных

16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов

Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», анонсировал большое обновление системы. «Динамический дашборд – это возможность для бизнес-пользователей мгновенно получать доступ к критически важ
15.08.2024 Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста

кие процессы и оптимизировать расходы. Определение узких мест в производственном процессе Интерфейс дашборда разработан таким образом, что любое снижение показателей становится сразу заметным.

17.06.2024 В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI

ения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, котор
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD

нды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять док
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?

дашборда с сохранением фильтра. Polymatica Dashboadrs состоит из двух основных модулей — Manager и Dashboard, и нескольких вспомогательных — например, сервиса уведомлений. Manager отвечает за

02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных

лияет на другие показатели, пользователи могут принимать более обоснованные управленческие решения. Дашборды реализованы путем встраивания табличных форм напрямую в Polymatica Dashboards посред
22.02.2024 Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux

«Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, и компания АО «Дэшборд Системс», специализирующаяся на автоматизации процессов корпоративного управления, сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — программного
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics

Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиона
22.12.2023 Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис»

из файлов из хранилища «Р7-Офис. Корпоративный сервер» в датасеты Polymatica Dashboards и создавать дашборды. При этом благодаря автоматическому обновлению данные на дашбордах будут всегда акту
18.12.2023 НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании

ния России, Федерального казначейства, ЮНЕСКО, ОЭСР, Евростата и собственных разработках института. Дашборд будет обновляться с учетом новых данных, показателей, аналитических аспектов и развит
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»

тем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интерактивные дашборды на основании данных, накапливаемых при сборе и обработке цифрового контента, визуали
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight

трансформации компания «Арнест упаковочные решения» внедрила аналитическую отчетность и реализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания G
28.06.2023 Владельцы приложений могут создавать кастомные дашборды для разных задач и команд с помощью Workspaces

ивности показателей трафика, LTV и ROI. Финансовый аналитик из его команды параллельно создать свой дашборд для оценки влияния покупок, подписок, рекламы и показателя time spent на общий доход

16.03.2023 BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами

привычное представление об инструментах визуализации данных и дает возможность создавать не только дашборды, но и инфобординги и визуальные сторителинги. Хотя по-настоящему прорывной я считаю

14.03.2023 Polymatica BI теперь доступна в облаке

партнерстве с группой компаний Mont запустила облачную версию своей BI-системы. Решение Polymatica Dashboards вошло в набор сервисов Mont Office и размещено на платформе «Облакотека». Для кажд
15.11.2022 TalentTech расширил возможности ATS Potok

чения кандидатов относительно процесса отбора: конверсию откликнувшихся и добавленных кандидатов. - дашборд «Источники кандидатов» покажет, насколько эффективны каналы привлечения. На круговой

23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы

трументов BI и ML, позволяющих в режиме конструктора работать с большими объемами данных, создавать дашборды и модели машинного обучения. Компания внедряет Polymatica Dashboards с 2020 г. Систе
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения

ые показатели. Таким образом, информационная панель руководителя здравоохранения представляет собой дашборд с возможностью «провалиться» в детальные данные и экспортировать при необходимости их
19.11.2021 ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов

и ИТ-консалтинга, заключили соглашение о партнерстве. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards будет встраиваться в аналитические решения, которые внедряет ACGM. Конструктор инф
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации

конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой в
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска

тель может самостоятельно создать информационную панель с нужной степенью детализации. В дальнейшем дашборд можно оперативно перестроить, если отлеживаемые показатели или структура данных измен
22.12.2020 Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга

бизнес-показатели компании», — отметил Сергей Ефанов, руководитель программы проектов «Северстали». Дашборды Control Tower упрощают работу с данными, помогают руководству и оперативным службам

20.11.2020 Резидент «Сколково» запустил новую систему интерактивных медиа-дашбордов

диаполе одновременно и в СМИ, и в социальных сетях. Гибкие настройки позволяют за 5 минут создавать дашборды для различных подразделений компании с учетом их задач и KPI. При этом нет ограничен

Публикаций - 1709, упоминаний - 2127

Dashboard и организации, системы, технологии, персоны:

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Luxms 120 21
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SAS Institute 1082 18
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Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 65
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 38
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 19
Альфа-Банк 1979 18
Почта России ПАО 2370 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Группа Самолет 106 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Unilever - Юнилевер Русь 171 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
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Газпром ПАО 1493 13
Газпром нефть 725 12
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 10
Россети Ленэнерго 1699 10
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 365
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 361
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 318
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 295
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 293
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 274
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 268
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 264
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 212
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 211
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 188
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 187
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 186
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 184
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 182
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 170
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 164
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 163
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 162
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 156
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 156
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 154
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 152
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 150
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 145
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 142
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 135
Оповещение и уведомление - Notification 5943 134
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 133
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 121
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 117
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 113
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 109
Microsoft Office 4170 130
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 76
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 73
Linux OS 11533 72
Microsoft Windows 16882 70
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 66
Google Android 15243 60
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 52
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 48
Apple iOS 8583 48
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 47
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 41
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 40
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 39
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Softline - Polymatica Dashboards 40 31
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 30
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 29
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 29
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 28
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 26
Yandex DataLens 66 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 25
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 24
Apple macOS 2419 24
Oracle Java - язык программирования 3469 24
JavaScript - JS - язык программирования 1425 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 23
Microsoft Azure 1526 23
Apache Hadoop 470 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 21
Qlik Qlikview 120 21
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 21
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Благов Арсен 61 18
Шадаев Максут 1210 14
Григоренко Дмитрий 249 13
Натрусов Артем 313 11
Федечкин Эдуард 58 10
Бочкин Александр 62 10
Галкин Николай 140 9
Воронин Павел 196 9
Васильев Максим 31 9
Шевцов Николай 16 9
Лазуков Станислав 52 9
Татаренко Игорь 27 9
Свитнева Ольга 15 9
Путин Владимир 3454 9
Рахметов Руслан 67 8
Байбутов Андрей 12 8
Кулиев Александр 12 8
Черномырдин Сергей 13 8
Коротенко Павел 10 8
Глазков Александр 151 7
Кузнецов Кирилл 29 7
Поляков Кирилл 21 7
Кардашин Никита 33 7
Боев Леонид 10 7
Павлюк Александр 12 7
Кортунов Михаил 14 7
Богдашкина Анна 14 7
Кирьянова Александра 169 6
Теплицкий Дмитрий 88 6
Сухотина Ксения 29 6
Оржевская Наталия 10 6
Воротынцев Григорий 11 6
Тятюшев Максим 215 6
Озеров Владимир 21 6
Шуклин Глеб 8 6
Крот Иван 9 6
Петров Илья 11 5
Чаркин Евгений 317 5
Попов Сергей 166 5
Сотин Денис 216 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 936
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Европа 24964 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Казахстан - Республика 6048 30
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Россия - УФО - Челябинская область 1512 13
Куба - Республика 417 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Украина 7928 12
Нидерланды 3746 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 12
Европа Восточная 3138 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 8
Россия - УФО - Тюменская область 1365 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Япония 13807 8
Армения - Республика 2449 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 371
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 306
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 257
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 254
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 190
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 166
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 153
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 144
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 108
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 106
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 102
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 101
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 99
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 92
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 88
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 87
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 75
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 70
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 68
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 67
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 67
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 57
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 53
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 53
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 53
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 52
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 46
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 42
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 37
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Ведомости 1466 4
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Bloomberg 1627 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
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Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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BleepingComputer - Издание 458 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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Рен ТВ - телеканал 82 1
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AP - Associated Press 2007 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
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IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
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Forrester Research 834 5
Markets&Markets Research 113 4
ITResearch 123 3
Fortune Global 500 295 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IBM Research 111 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Allied Market Research 22 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
Aberdeen Group 53 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Fortune Business Insights 32 2
uForce - Юфорс 5 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Forrester Wave 45 1
RiskIQ 9 1
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IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Strategy Analytics 285 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Grand View Research 25 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Fortune Global 100 142 1
VDC Research Group 14 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 2
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 31
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
CNews FORUM Кейсы 313 10
CNews AWARDS - награда 571 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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