Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Публикаций - 59, упоминаний - 76
Dashboard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1127 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Газпром нефть 382 1
|Вертолеты России 114 1
|Татэнерго 19 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|Счётная палата РФ 461 1
|Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766622, в очереди разбора - 670307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766622, в очереди разбора - 670307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru