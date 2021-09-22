Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных

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Способ визуального представления данных


22.09.2021 Новое приложение PayPal 1
04.08.2021 «Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech 1
09.06.2021 «Бизнес Вконтакте» запустил новую единую платформу для предпринимателей 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование» 1
20.10.2020 the TURBO BI: моделирование, визуализация, хранилище, аналитика. Презентация российского продукта 1
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black 1
04.08.2020 Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы 1
31.07.2020 Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства 1
12.02.2020 Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1
23.01.2020 Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах 1
13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 1
19.09.2019 «Манго Телеком» выпускает крупное обновление коллтрекинга 1
19.09.2019 Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя 1
18.09.2019 Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний 2
16.08.2019 В ПО для SSD Western Digital есть «банальные» ошибки, из-за которых можно потерять все данные 1
13.06.2019 «БАРС Груп» представила новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.3 1
06.05.2019 «Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas» 1
09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 1
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов 1
22.03.2019 «Манго телеком» обновил облачный контакт-центр 1
12.02.2019 Счетная палата запустила информационную панель по мониторингу национальных целей 1
05.10.2018 Terralink добавила веб-панель для настройки и мониторинга системы юридически значимого ЭДО xDE 6
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
06.06.2018 «Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1
15.05.2017 CleverDATA разработала новый модуль статистики биржи данных 1DMC 1
29.10.2015 Riverbed Technology: Когда нужны инвестиции в управление производительностью приложений 1
26.10.2015 «Альфа-Банк» выпустил новую версию мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл» для бизнеса 1
01.09.2015 Система «РосБизнесСофт CRM» обновилась и стала мобильной 1
25.02.2015 Panasonic представил новый интерфейс my Home Screen 2.0 на основе Firefox OS в телевизорах VIERA 1
06.08.2014 Мировой рынок BI: расширение горизонтов 1
14.01.2014 Seagate представил портативный накопитель ёмкостью 4 ТБ 2
18.11.2013 SugarCRM 7 на русском языке появится в декабре 2013 г. 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
26.06.2013 Производительность труда коррелирует с BI 1
14.05.2013 Jet inView Security: безопасность как на ладони 1

Публикаций - 59, упоминаний - 76

Dashboard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 5
Корус Консалтинг ГК 808 3
Western Digital Corporation - WDC 313 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 2
Ланит ГК 1160 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Барс груп 402 2
Polymatica - Полиматика 41 1
Qlik 63 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Riverbed Technology 103 1
Консист Бизнес Групп 58 1
РДТЕХ 159 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Polymedia - Полимедиа 72 1
Trustwave 18 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
GMCS 224 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
TerraLink - ТерраЛинк 183 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Telegram Group 702 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
SAP SE 3218 1
IBM 3554 1
Facebook 3767 1
Softline - Софтлайн 1475 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
SEC Consult Services 931 1
Альфа-Банк 1127 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпром нефть 382 1
Вертолеты России 114 1
Татэнерго 19 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Счётная палата РФ 461 1
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 3
RPCM - Resilient Power Control Module - Модуль удалённого управления электропитанием 8 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Умная каска 7 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 2
Microsoft Windows 10 6670 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Autodesk BIM 360 13 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Riverbed SteelCentral 25 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 4 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
IBM Cognos BI 143 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Western Digital - WD Black - Серия HDD 8 1
РосБизнесСофт CRM 9 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
1С:Управление торговлей 28 1
Intersoft Lab Референт 9 1
Western Digital - WD SSD Dashboard 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Signal Dashboard 1 1
Севергрупп Talenttech Обучение 3 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
IBM Watson 105 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Windows 854 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft Office 1948 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Excel 436 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Office 365 769 1
SQL - Язык программирования 434 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Байбутов Андрей 6 1
Зенков Александр 1 1
Никитенко Александр 1 1
Серебряков Андрей 2 1
Притула Павел 31 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 2 1
Нештун Денис 11 1
Венедиктова Мария 4 1
Островская Людмила 1 1
Савельева Светлана 4 1
Шварц Григорий 1 1
Шугайлов Иван 3 1
Добриднюк Сергей 5 1
Хабаров Владимир 1 1
Шуравин Андрей 8 1
Выскребенцев Алексей 1 1
Костюков Александр 1 1
Стулов Александр 18 1
Новикова Елена 49 1
Мишин Тимур 3 1
Амириди Юлия 15 1
Чукин Владимир 1 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Зайцев Михаил 145 1
Кабак Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Япония 2808 2
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Украина 3389 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Сингапур - Республика 808 1
Китай - Тайвань 595 1
Польша - Республика 834 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Тульская область 754 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Gartner 2196 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766622, в очереди разбора - 670307.
Создано именных указателей - 46354.
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