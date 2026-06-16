Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных

Обзорный дашборд техжурнала в Metrika42 помогает ускорить диагностику проблем «1С» Команда Metrika42 представила новый обзорный дашборд техжурнала для облачной системы мониторинга «1С». Обновление помогает ИТ-специалистам

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера» ой подход позволяет чётко разделять роли и повышать безопасность работы с данными. Теперь параметры дашборда можно передавать напрямую в API-запросы. Это позволяет гибко настраивать источники д

Компании смогут анализировать эффективность и вовлеченность сотрудников благодаря дашбордам в едином центре принятия решений от «Диасофт» ссы и для анализа эффективности встреч сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Дашборд «Статистика» Дашборд предоставляет статистику по использованию сотрудниками ан

«Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director в хранения и ротации логов. Полный контроль над нагрузками и компонентами Разработчики переработали дашборд неймспейса, чтобы администраторы могли быстрее получать всю важную информацию о состо

Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42 продолжает развитие сервиса для мониторинга производительности «1С» — Metrika42, представляя новые дашборды с метриками по запросам «1С». Новые дашборды позволяют легко сортировать и фи

Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов ппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ. В режиме онлайн «Дашборд губернатора» позволяет контролировать исполнение бюджета, реализацию национальных про

Обновление ScanKass 0.13.4.21: модуль «Дашборды» для полной визуализации ошибок в сети ния новое обновление ScanKass 0.13.4.21 – сервиса мониторинга ошибок кассового оборудования, кассовых программ, обменов с «Честным Знаком», «ЕГАИС». В обновлении добавлен раздел для аналитики ошибок «Дашборды». Благодаря ему пользователи получают единое окно для анализа всех инцидентов в кассовой инфраструктуре. Что дает новый раздел: график и сводка ошибок по каждой кассе и магазину – мгно

Timeweb Cloud запустил интерактивные дашборды для визуального управления облаком loud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил интерактивные дашборды для визуализации облачной инфраструктуры. В будущем можно будет создавать и управлят

BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI ал 20 аналитических отчетов на платформу FineBI, адаптировав их под требования заказчика. Созданные дашборды полностью соответствуют функциональным и визуальным стандартам, заданным в зарубежно

Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ ного бизнес-направления. Это позволит независимо управлять каждым экземпляром без рисков влияния на дашборды других направлений. Такой подход поможет упростить решение вопросов безопасности по

Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft реимуществами и особенностями платформы Polymatica BI, узнать, как создавать интерактивные отчеты и дашборды с помощью конструктора Polymatica Dashboards, а также про актуальные кейсы использов

Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn от. Обучение стало прозрачным и измеримым, а эффективность теперь отслеживается через интерактивные дашборды, которые предоставляют аналитику в реальном времени. Об этом CNews сообщили представ

Дмитрий Григоренко: 28 российских регионов начали использовать «дашборд губернатора» , г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные регионы. Прототип дашборда разработан на базе государ

SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI м пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения. Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI с

Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления ции, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом (так называемый «дашборд губернатора»). До первого апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотн

ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства На портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф появился дашборд – информационная панель с данными об объёмах жилищного строительства, распроданности

Дмитрий Григоренко: У глав российских регионов появятся цифровые панели управления ководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко с руководством субъектов Российской Федерации. Дашборд губернатора отображает данные из всех интегрированных государственных информационных

Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», анонсировал большое обновление системы. «Динамический дашборд – это возможность для бизнес-пользователей мгновенно получать доступ к критически важ

Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста кие процессы и оптимизировать расходы. Определение узких мест в производственном процессе Интерфейс дашборда разработан таким образом, что любое снижение показателей становится сразу заметным.

В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI ения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, котор

SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD нды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять док

Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? дашборда с сохранением фильтра. Polymatica Dashboadrs состоит из двух основных модулей — Manager и Dashboard, и нескольких вспомогательных — например, сервиса уведомлений. Manager отвечает за

В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных лияет на другие показатели, пользователи могут принимать более обоснованные управленческие решения. Дашборды реализованы путем встраивания табличных форм напрямую в Polymatica Dashboards посред

Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, и компания АО «Дэшборд Системс», специализирующаяся на автоматизации процессов корпоративного управления, сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — программного

SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиона

Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис» из файлов из хранилища «Р7-Офис. Корпоративный сервер» в датасеты Polymatica Dashboards и создавать дашборды. При этом благодаря автоматическому обновлению данные на дашбордах будут всегда акту

НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании ния России, Федерального казначейства, ЮНЕСКО, ОЭСР, Евростата и собственных разработках института. Дашборд будет обновляться с учетом новых данных, показателей, аналитических аспектов и развит

SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» тем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интерактивные дашборды на основании данных, накапливаемых при сборе и обработке цифрового контента, визуали

Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight трансформации компания «Арнест упаковочные решения» внедрила аналитическую отчетность и реализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания G

Владельцы приложений могут создавать кастомные дашборды для разных задач и команд с помощью Workspaces ивности показателей трафика, LTV и ROI. Финансовый аналитик из его команды параллельно создать свой дашборд для оценки влияния покупок, подписок, рекламы и показателя time spent на общий доход

BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами привычное представление об инструментах визуализации данных и дает возможность создавать не только дашборды, но и инфобординги и визуальные сторителинги. Хотя по-настоящему прорывной я считаю

Polymatica BI теперь доступна в облаке партнерстве с группой компаний Mont запустила облачную версию своей BI-системы. Решение Polymatica Dashboards вошло в набор сервисов Mont Office и размещено на платформе «Облакотека». Для кажд

TalentTech расширил возможности ATS Potok чения кандидатов относительно процесса отбора: конверсию откликнувшихся и добавленных кандидатов. - дашборд «Источники кандидатов» покажет, насколько эффективны каналы привлечения. На круговой

«Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы трументов BI и ML, позволяющих в режиме конструктора работать с большими объемами данных, создавать дашборды и модели машинного обучения. Компания внедряет Polymatica Dashboards с 2020 г. Систе

«ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения ые показатели. Таким образом, информационная панель руководителя здравоохранения представляет собой дашборд с возможностью «провалиться» в детальные данные и экспортировать при необходимости их

ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов и ИТ-консалтинга, заключили соглашение о партнерстве. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards будет встраиваться в аналитические решения, которые внедряет ACGM. Конструктор инф

Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой в

Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска тель может самостоятельно создать информационную панель с нужной степенью детализации. В дальнейшем дашборд можно оперативно перестроить, если отлеживаемые показатели или структура данных измен

Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга бизнес-показатели компании», — отметил Сергей Ефанов, руководитель программы проектов «Северстали». Дашборды Control Tower упрощают работу с данными, помогают руководству и оперативным службам