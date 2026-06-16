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Dashboard Дашборд Информационная панель Способ визуального представления данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.06.2026
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Обзорный дашборд техжурнала в Metrika42 помогает ускорить диагностику проблем «1С»
Команда Metrika42 представила новый обзорный дашборд техжурнала для облачной системы мониторинга «1С». Обновление помогает ИТ-специалистам
|03.03.2026
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ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера»
ой подход позволяет чётко разделять роли и повышать безопасность работы с данными. Теперь параметры дашборда можно передавать напрямую в API-запросы. Это позволяет гибко настраивать источники д
|21.10.2025
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Компании смогут анализировать эффективность и вовлеченность сотрудников благодаря дашбордам в едином центре принятия решений от «Диасофт»
ссы и для анализа эффективности встреч сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Дашборд «Статистика» Дашборд предоставляет статистику по использованию сотрудниками ан
|19.08.2025
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«Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director
в хранения и ротации логов. Полный контроль над нагрузками и компонентами Разработчики переработали дашборд неймспейса, чтобы администраторы могли быстрее получать всю важную информацию о состо
|22.07.2025
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Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42
продолжает развитие сервиса для мониторинга производительности «1С» — Metrika42, представляя новые дашборды с метриками по запросам «1С». Новые дашборды позволяют легко сортировать и фи
|18.07.2025
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Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов
ппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ. В режиме онлайн «Дашборд губернатора» позволяет контролировать исполнение бюджета, реализацию национальных про
|08.07.2025
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Обновление ScanKass 0.13.4.21: модуль «Дашборды» для полной визуализации ошибок в сети
ния новое обновление ScanKass 0.13.4.21 – сервиса мониторинга ошибок кассового оборудования, кассовых программ, обменов с «Честным Знаком», «ЕГАИС». В обновлении добавлен раздел для аналитики ошибок «Дашборды». Благодаря ему пользователи получают единое окно для анализа всех инцидентов в кассовой инфраструктуре. Что дает новый раздел: график и сводка ошибок по каждой кассе и магазину – мгно
|19.06.2025
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Timeweb Cloud запустил интерактивные дашборды для визуального управления облаком
loud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил интерактивные дашборды для визуализации облачной инфраструктуры. В будущем можно будет создавать и управлят
|29.05.2025
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BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI
ал 20 аналитических отчетов на платформу FineBI, адаптировав их под требования заказчика. Созданные дашборды полностью соответствуют функциональным и визуальным стандартам, заданным в зарубежно
|29.05.2025
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Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ
ного бизнес-направления. Это позволит независимо управлять каждым экземпляром без рисков влияния на дашборды других направлений. Такой подход поможет упростить решение вопросов безопасности по
|27.05.2025
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Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft
реимуществами и особенностями платформы Polymatica BI, узнать, как создавать интерактивные отчеты и дашборды с помощью конструктора Polymatica Dashboards, а также про актуальные кейсы использов
|17.04.2025
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Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn
от. Обучение стало прозрачным и измеримым, а эффективность теперь отслеживается через интерактивные дашборды, которые предоставляют аналитику в реальном времени. Об этом CNews сообщили представ
|03.04.2025
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Дмитрий Григоренко: 28 российских регионов начали использовать «дашборд губернатора»
, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные регионы. Прототип дашборда разработан на базе государ
|21.02.2025
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SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI
м пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения. Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI с
|21.01.2025
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Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления
ции, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом (так называемый «дашборд губернатора»). До первого апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотн
|20.01.2025
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ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства
На портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф появился дашборд – информационная панель с данными об объёмах жилищного строительства, распроданности
|27.12.2024
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Дмитрий Григоренко: У глав российских регионов появятся цифровые панели управления
ководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко с руководством субъектов Российской Федерации. Дашборд губернатора отображает данные из всех интегрированных государственных информационных
|16.10.2024
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Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов
Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», анонсировал большое обновление системы. «Динамический дашборд – это возможность для бизнес-пользователей мгновенно получать доступ к критически важ
|15.08.2024
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Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста
кие процессы и оптимизировать расходы. Определение узких мест в производственном процессе Интерфейс дашборда разработан таким образом, что любое снижение показателей становится сразу заметным.
|17.06.2024
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В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI
ения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, котор
|03.06.2024
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SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD
нды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять док
|14.05.2024
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Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?
дашборда с сохранением фильтра. Polymatica Dashboadrs состоит из двух основных модулей — Manager и Dashboard, и нескольких вспомогательных — например, сервиса уведомлений. Manager отвечает за
|02.04.2024
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В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных
лияет на другие показатели, пользователи могут принимать более обоснованные управленческие решения. Дашборды реализованы путем встраивания табличных форм напрямую в Polymatica Dashboards посред
|22.02.2024
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Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux
«Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, и компания АО «Дэшборд Системс», специализирующаяся на автоматизации процессов корпоративного управления, сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — программного
|19.02.2024
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SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics
Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиона
|22.12.2023
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Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис»
из файлов из хранилища «Р7-Офис. Корпоративный сервер» в датасеты Polymatica Dashboards и создавать дашборды. При этом благодаря автоматическому обновлению данные на дашбордах будут всегда акту
|18.12.2023
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НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании
ния России, Федерального казначейства, ЮНЕСКО, ОЭСР, Евростата и собственных разработках института. Дашборд будет обновляться с учетом новых данных, показателей, аналитических аспектов и развит
|12.12.2023
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SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»
тем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интерактивные дашборды на основании данных, накапливаемых при сборе и обработке цифрового контента, визуали
|05.12.2023
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Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight
трансформации компания «Арнест упаковочные решения» внедрила аналитическую отчетность и реализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания G
|28.06.2023
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Владельцы приложений могут создавать кастомные дашборды для разных задач и команд с помощью Workspaces
ивности показателей трафика, LTV и ROI. Финансовый аналитик из его команды параллельно создать свой дашборд для оценки влияния покупок, подписок, рекламы и показателя time spent на общий доход
|16.03.2023
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BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами
привычное представление об инструментах визуализации данных и дает возможность создавать не только дашборды, но и инфобординги и визуальные сторителинги. Хотя по-настоящему прорывной я считаю
|14.03.2023
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Polymatica BI теперь доступна в облаке
партнерстве с группой компаний Mont запустила облачную версию своей BI-системы. Решение Polymatica Dashboards вошло в набор сервисов Mont Office и размещено на платформе «Облакотека». Для кажд
|15.11.2022
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TalentTech расширил возможности ATS Potok
чения кандидатов относительно процесса отбора: конверсию откликнувшихся и добавленных кандидатов. - дашборд «Источники кандидатов» покажет, насколько эффективны каналы привлечения. На круговой
|23.08.2022
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«Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы
трументов BI и ML, позволяющих в режиме конструктора работать с большими объемами данных, создавать дашборды и модели машинного обучения. Компания внедряет Polymatica Dashboards с 2020 г. Систе
|16.12.2021
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«ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения
ые показатели. Таким образом, информационная панель руководителя здравоохранения представляет собой дашборд с возможностью «провалиться» в детальные данные и экспортировать при необходимости их
|19.11.2021
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ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов
и ИТ-консалтинга, заключили соглашение о партнерстве. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards будет встраиваться в аналитические решения, которые внедряет ACGM. Конструктор инф
|28.07.2021
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Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации
конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой в
|24.03.2021
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Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска
тель может самостоятельно создать информационную панель с нужной степенью детализации. В дальнейшем дашборд можно оперативно перестроить, если отлеживаемые показатели или структура данных измен
|22.12.2020
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Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга
бизнес-показатели компании», — отметил Сергей Ефанов, руководитель программы проектов «Северстали». Дашборды Control Tower упрощают работу с данными, помогают руководству и оперативным службам
|20.11.2020
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Резидент «Сколково» запустил новую систему интерактивных медиа-дашбордов
диаполе одновременно и в СМИ, и в социальных сетях. Гибкие настройки позволяют за 5 минут создавать дашборды для различных подразделений компании с учетом их задач и KPI. При этом нет ограничен
Dashboard и организации, системы, технологии, персоны:
|Благов Арсен 61 18
|Шадаев Максут 1210 14
|Григоренко Дмитрий 249 13
|Натрусов Артем 313 11
|Федечкин Эдуард 58 10
|Бочкин Александр 62 10
|Галкин Николай 140 9
|Воронин Павел 196 9
|Васильев Максим 31 9
|Шевцов Николай 16 9
|Лазуков Станислав 52 9
|Татаренко Игорь 27 9
|Свитнева Ольга 15 9
|Путин Владимир 3454 9
|Рахметов Руслан 67 8
|Байбутов Андрей 12 8
|Кулиев Александр 12 8
|Черномырдин Сергей 13 8
|Коротенко Павел 10 8
|Глазков Александр 151 7
|Кузнецов Кирилл 29 7
|Поляков Кирилл 21 7
|Кардашин Никита 33 7
|Боев Леонид 10 7
|Павлюк Александр 12 7
|Кортунов Михаил 14 7
|Богдашкина Анна 14 7
|Кирьянова Александра 169 6
|Теплицкий Дмитрий 88 6
|Сухотина Ксения 29 6
|Оржевская Наталия 10 6
|Воротынцев Григорий 11 6
|Тятюшев Максим 215 6
|Озеров Владимир 21 6
|Шуклин Глеб 8 6
|Крот Иван 9 6
|Петров Илья 11 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Попов Сергей 166 5
|Сотин Денис 216 5
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