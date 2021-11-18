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Elasticsearch Тиражируемая свободная программная поисковая система

Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.11.2021 Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей

Все тайное становится... Данные пользователей и моделей популярного сайта для взрослых StripChat оказалась в общем доступе из-за неправильной настройки базы данных ElasticSearch. Поисковые системы индексировали эту базу не позднее 4 ноября 2021 г. Как выяснил знаменитый эксперт по уязвимостям Боб Дьяченко (Bob Diachenko), общедоступная база данных содержа
26.10.2021 Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch

Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с
14.04.2021 Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России

ия Elastic договорились о партнерстве. Yandex.Cloud первой в России начинает предоставлять доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису в публичном облаке. Последние версии сервиса Elas
15.04.2020 Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку

Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников. Elastic Digital Workpla
03.04.2020 Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов

Месть за книгу Неизвестный хакер устроил массовый взлом серверов с поисковой системой Elasticsearch. Он удаляет всю информацию с их носителей, оставляя лишь ссылку nightlionsecuri
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных

едставляет собой интегрированное решение для работы с массивами информации. Оно включает ПО Kibana, Elasticsearch, Beats, ECE, Logstash, позволяющее извлекать данные из любого источника в любом
23.01.2019 Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch

Маркетплейс Goods.ru завершил первый этап проекта по оптимизации поиска на собственном портале на основе платформы ElasticSearch. Партнером онлайн-площадки выступила компания EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Маркетплейс был запущен в 2017 г. компанией
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic

ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, объявила об открытии нового направления - Центра экспертизы по технологиям Elastic (ранее ELK). Направление поможет клиентам решать задачи гибкого сбора, хранения и обработки данных в области ИТ, информационной безопасности и иных данных на основе признанной глобально
11.02.2016 EMC представила обновленное облачное решение Elastic Cloud Storage для работы с большими данными

Корпорация EMC представила обновленное программно-определяемое хранилище данных ECS (Elastic Cloud Storage) v2.2. Этот продукт включает в себя широкий набор элементов облачных программно-определяемых систем хранения данных (SDS) с высокими показателями масштабирования (вплоть д
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн

Компания Elasticsearch со штаб-квартирами в Калифорнии и Нидерландах провела раунд инвестиций C объемо
13.05.2014 IBM анонсировала новую технологию программно-определяемых систем хранения для обработки «Больших данных»

возможность организациям сократить издержки и обрабатывать данные в любом количестве, виде и с помощью различных устройств хранения, расположенных в любой точке мира. Так, одна из новых технологий — Elastic Storage — предлагает высокую производительность и гибкое масштабирование, автоматически перемещает данные на самое экономичное устройство хранения, тем самым позволяя снизить издержки х
07.05.2014 Платформа EMC Elastic Cloud Storage сочетает гибкость публичного и безопасность частного «облаков»

Корпорация EMC анонсировала платформу EMC Elastic Cloud Storage (прежнее название «Проект Нил») — инфраструктуру хранения для гипермасштабируемого «облака», которая призвана изменить экономические аспекты облачного хранения для заказчи
23.12.2013 Oracle выпустила Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2

Корпорация Oracle объявила о поступлении в продажу оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2. По словам разработчиков, Oracle Exalogic X4-2 обладает более высокой пропускной способностью по сравнению с предыдущей версией и, в сочетании с технологией Oracle Exabus, об
03.10.2012 Oracle анонсировала новую версию Oracle Exalogic Elastic Cloud

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2, второе поколение аппаратного обеспечения флагманского оптимизированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для выполнения бизнес-приложений. Oracle Exalogic

27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0

Корпорация Oracle анонсировала новую версию решения Oracle Exalogic Elastic Cloud Software 2.0. Программно-аппаратный комплекс оптимизирован для выполнения бизнес-приложений, предлагает инновации для упрощения и снижения затрат, устраняет бизнес-риски и позволя
11.01.2012 Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g

жений для работы с приложениями, написанными на C/C++, COBOL и динамических языках программирования. Новая версия Oracle Tuxedo 11g оптимизирована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 и предлагает динамическое и масштабируемое решение для выполнения критически важных приложений. Новая версия также включает Oracle Tuxedo Application Runtime for IMS 11g, нов
03.12.2010 Oracle предлагает «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud на базе платформы SPARC Solaris

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud T3-1B — новое предложение для корпоративных клиентов, обеспечивающее оптимизированную производительность, масштабируемость и доступность «облачной» системы Oracle Exalogic Elas
21.09.2010 Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud

На проходящей на этой неделе конференции Oracle OpenWorld 2010 глава корпорации Oracle Ларри Эллисон анонсировал Oracle Exalogic Elastic Cloud, первую в мире интегрированную машину связующего программного обеспечения (middleware machine). Oracle Exalogic Elastic Cloud – это интегрированная аппаратная и программная
20.05.1999 Nortel образовала компанию Elastic Networks для разработки продуктов серий EtherLoop и YesWare

Компания Nortel Networks выделила одно из своих подразделений Elastic в отдельную компанию. Компания Elastic Networks займется разработкой и продажей продуктов серий EtherLoop и YesWare. Новая компания получила финансирование в размере $12,6 млн от

Публикаций - 162, упоминаний - 177

Elasticsearch и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 26
Microsoft Corporation 25775 16
Cisco Systems - Splunk 76 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Google LLC 12688 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
SAP SE 5601 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
Cisco Systems 5372 10
9594 10
Red Hat 1378 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Telegram Group 2940 6
Zabbix SIA - Заббикс 175 6
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
Check Point Software Technologies 829 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Nginx - Энджайникс 209 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 5
Ростелеком 10948 5
Broadcom - VMware 2610 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
ORVIBO Technology 4 4
PimCore 13 4
Wyze Labs 12 3
Alibaba Group 473 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Index Ventures 50 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Volkswagen Group - VW 308 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Абсолют Банк 249 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Uber 357 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Tesla Motors 461 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Русагро Группа Компаний 379 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 2
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Apache Software Foundation - ASF 231 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 21
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 20
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 17
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 16
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 15
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 15
DevOps - Development и Operations 1240 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 37
Linux OS 11533 20
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 20
Microsoft Windows 16882 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Apache Hadoop 470 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 12
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 10
Kibana - программная панель визуализации данных 12 10
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 9
Amazon OpenSearch 44 9
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 8
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 8
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 8
Oracle Exalogic 73 8
Apple iOS 8583 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Google Android 15243 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 6
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 6
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 6
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 6
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 6
Оганесян Ашот 152 4
Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 4
Абакумов Евгений 227 3
Акопян Алексей 16 3
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 7 3
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
Галушкин Олег 182 3
Парфентьев Алексей 183 2
Натрусов Артем 313 2
Рахметов Руслан 67 2
Шадаев Максут 1210 2
Чаркин Евгений 317 2
Залманов Дмитрий 22 2
Нестеров Алексей 175 2
Малышев Сергей 99 2
Никитин Андрей 64 2
Никитин Сергей 96 2
Новикова Елена 105 2
Кирьянова Александра 169 2
Миловидов Алексей 5 2
Ульянов Николай 176 2
Теплицкий Дмитрий 88 2
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