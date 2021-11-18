Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей Все тайное становится... Данные пользователей и моделей популярного сайта для взрослых StripChat оказалась в общем доступе из-за неправильной настройки базы данных ElasticSearch. Поисковые системы индексировали эту базу не позднее 4 ноября 2021 г. Как выяснил знаменитый эксперт по уязвимостям Боб Дьяченко (Bob Diachenko), общедоступная база данных содержа

Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с

Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России ия Elastic договорились о партнерстве. Yandex.Cloud первой в России начинает предоставлять доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису в публичном облаке. Последние версии сервиса Elas

Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников. Elastic Digital Workpla

Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов Месть за книгу Неизвестный хакер устроил массовый взлом серверов с поисковой системой Elasticsearch. Он удаляет всю информацию с их носителей, оставляя лишь ссылку nightlionsecuri

Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных едставляет собой интегрированное решение для работы с массивами информации. Оно включает ПО Kibana, Elasticsearch, Beats, ECE, Logstash, позволяющее извлекать данные из любого источника в любом

Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch Маркетплейс Goods.ru завершил первый этап проекта по оптимизации поиска на собственном портале на основе платформы ElasticSearch. Партнером онлайн-площадки выступила компания EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Маркетплейс был запущен в 2017 г. компанией

ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, объявила об открытии нового направления - Центра экспертизы по технологиям Elastic (ранее ELK). Направление поможет клиентам решать задачи гибкого сбора, хранения и обработки данных в области ИТ, информационной безопасности и иных данных на основе признанной глобально

EMC представила обновленное облачное решение Elastic Cloud Storage для работы с большими данными Корпорация EMC представила обновленное программно-определяемое хранилище данных ECS (Elastic Cloud Storage) v2.2. Этот продукт включает в себя широкий набор элементов облачных программно-определяемых систем хранения данных (SDS) с высокими показателями масштабирования (вплоть д

Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн Компания Elasticsearch со штаб-квартирами в Калифорнии и Нидерландах провела раунд инвестиций C объемо

IBM анонсировала новую технологию программно-определяемых систем хранения для обработки «Больших данных» возможность организациям сократить издержки и обрабатывать данные в любом количестве, виде и с помощью различных устройств хранения, расположенных в любой точке мира. Так, одна из новых технологий — Elastic Storage — предлагает высокую производительность и гибкое масштабирование, автоматически перемещает данные на самое экономичное устройство хранения, тем самым позволяя снизить издержки х

Платформа EMC Elastic Cloud Storage сочетает гибкость публичного и безопасность частного «облаков» Корпорация EMC анонсировала платформу EMC Elastic Cloud Storage (прежнее название «Проект Нил») — инфраструктуру хранения для гипермасштабируемого «облака», которая призвана изменить экономические аспекты облачного хранения для заказчи

Oracle выпустила Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2 Корпорация Oracle объявила о поступлении в продажу оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2. По словам разработчиков, Oracle Exalogic X4-2 обладает более высокой пропускной способностью по сравнению с предыдущей версией и, в сочетании с технологией Oracle Exabus, об

Oracle анонсировала новую версию Oracle Exalogic Elastic Cloud Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2, второе поколение аппаратного обеспечения флагманского оптимизированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для выполнения бизнес-приложений. Oracle Exalogic

Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 Корпорация Oracle анонсировала новую версию решения Oracle Exalogic Elastic Cloud Software 2.0. Программно-аппаратный комплекс оптимизирован для выполнения бизнес-приложений, предлагает инновации для упрощения и снижения затрат, устраняет бизнес-риски и позволя

Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g жений для работы с приложениями, написанными на C/C++, COBOL и динамических языках программирования. Новая версия Oracle Tuxedo 11g оптимизирована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 и предлагает динамическое и масштабируемое решение для выполнения критически важных приложений. Новая версия также включает Oracle Tuxedo Application Runtime for IMS 11g, нов

Oracle предлагает «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud на базе платформы SPARC Solaris Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud T3-1B — новое предложение для корпоративных клиентов, обеспечивающее оптимизированную производительность, масштабируемость и доступность «облачной» системы Oracle Exalogic Elas

Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud На проходящей на этой неделе конференции Oracle OpenWorld 2010 глава корпорации Oracle Ларри Эллисон анонсировал Oracle Exalogic Elastic Cloud, первую в мире интегрированную машину связующего программного обеспечения (middleware machine). Oracle Exalogic Elastic Cloud – это интегрированная аппаратная и программная