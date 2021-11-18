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Elasticsearch Тиражируемая свободная программная поисковая система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.11.2021
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Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей
Все тайное становится... Данные пользователей и моделей популярного сайта для взрослых StripChat оказалась в общем доступе из-за неправильной настройки базы данных ElasticSearch. Поисковые системы индексировали эту базу не позднее 4 ноября 2021 г. Как выяснил знаменитый эксперт по уязвимостям Боб Дьяченко (Bob Diachenko), общедоступная база данных содержа
|26.10.2021
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Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch
Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с
|14.04.2021
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Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России
ия Elastic договорились о партнерстве. Yandex.Cloud первой в России начинает предоставлять доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису в публичном облаке. Последние версии сервиса Elas
|15.04.2020
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Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку
Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников. Elastic Digital Workpla
|03.04.2020
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Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов
Месть за книгу Неизвестный хакер устроил массовый взлом серверов с поисковой системой Elasticsearch. Он удаляет всю информацию с их носителей, оставляя лишь ссылку nightlionsecuri
|13.11.2019
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Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных
едставляет собой интегрированное решение для работы с массивами информации. Оно включает ПО Kibana, Elasticsearch, Beats, ECE, Logstash, позволяющее извлекать данные из любого источника в любом
|23.01.2019
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Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch
Маркетплейс Goods.ru завершил первый этап проекта по оптимизации поиска на собственном портале на основе платформы ElasticSearch. Партнером онлайн-площадки выступила компания EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Маркетплейс был запущен в 2017 г. компанией
|06.06.2018
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ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic
ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, объявила об открытии нового направления - Центра экспертизы по технологиям Elastic (ранее ELK). Направление поможет клиентам решать задачи гибкого сбора, хранения и обработки данных в области ИТ, информационной безопасности и иных данных на основе признанной глобально
|11.02.2016
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EMC представила обновленное облачное решение Elastic Cloud Storage для работы с большими данными
Корпорация EMC представила обновленное программно-определяемое хранилище данных ECS (Elastic Cloud Storage) v2.2. Этот продукт включает в себя широкий набор элементов облачных программно-определяемых систем хранения данных (SDS) с высокими показателями масштабирования (вплоть д
|06.06.2014
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Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн
Компания Elasticsearch со штаб-квартирами в Калифорнии и Нидерландах провела раунд инвестиций C объемо
|13.05.2014
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IBM анонсировала новую технологию программно-определяемых систем хранения для обработки «Больших данных»
возможность организациям сократить издержки и обрабатывать данные в любом количестве, виде и с помощью различных устройств хранения, расположенных в любой точке мира. Так, одна из новых технологий — Elastic Storage — предлагает высокую производительность и гибкое масштабирование, автоматически перемещает данные на самое экономичное устройство хранения, тем самым позволяя снизить издержки х
|07.05.2014
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Платформа EMC Elastic Cloud Storage сочетает гибкость публичного и безопасность частного «облаков»
Корпорация EMC анонсировала платформу EMC Elastic Cloud Storage (прежнее название «Проект Нил») — инфраструктуру хранения для гипермасштабируемого «облака», которая призвана изменить экономические аспекты облачного хранения для заказчи
|23.12.2013
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Oracle выпустила Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2
Корпорация Oracle объявила о поступлении в продажу оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2. По словам разработчиков, Oracle Exalogic X4-2 обладает более высокой пропускной способностью по сравнению с предыдущей версией и, в сочетании с технологией Oracle Exabus, об
|03.10.2012
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Oracle анонсировала новую версию Oracle Exalogic Elastic Cloud
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2, второе поколение аппаратного обеспечения флагманского оптимизированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для выполнения бизнес-приложений. Oracle Exalogic
|27.07.2012
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Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0
Корпорация Oracle анонсировала новую версию решения Oracle Exalogic Elastic Cloud Software 2.0. Программно-аппаратный комплекс оптимизирован для выполнения бизнес-приложений, предлагает инновации для упрощения и снижения затрат, устраняет бизнес-риски и позволя
|11.01.2012
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Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g
жений для работы с приложениями, написанными на C/C++, COBOL и динамических языках программирования. Новая версия Oracle Tuxedo 11g оптимизирована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 и предлагает динамическое и масштабируемое решение для выполнения критически важных приложений. Новая версия также включает Oracle Tuxedo Application Runtime for IMS 11g, нов
|03.12.2010
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Oracle предлагает «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud на базе платформы SPARC Solaris
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Exalogic Elastic Cloud T3-1B — новое предложение для корпоративных клиентов, обеспечивающее оптимизированную производительность, масштабируемость и доступность «облачной» системы Oracle Exalogic Elas
|21.09.2010
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Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud
На проходящей на этой неделе конференции Oracle OpenWorld 2010 глава корпорации Oracle Ларри Эллисон анонсировал Oracle Exalogic Elastic Cloud, первую в мире интегрированную машину связующего программного обеспечения (middleware machine). Oracle Exalogic Elastic Cloud – это интегрированная аппаратная и программная
|20.05.1999
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Nortel образовала компанию Elastic Networks для разработки продуктов серий EtherLoop и YesWare
Компания Nortel Networks выделила одно из своих подразделений Elastic в отдельную компанию. Компания Elastic Networks займется разработкой и продажей продуктов серий EtherLoop и YesWare. Новая компания получила финансирование в размере $12,6 млн от
Elasticsearch и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Ашот 152 4
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 4
|Абакумов Евгений 227 3
|Акопян Алексей 16 3
|Diachenko Bob - Дьяченко Боб 7 3
|Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
|Галушкин Олег 182 3
|Парфентьев Алексей 183 2
|Натрусов Артем 313 2
|Рахметов Руслан 67 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Малышев Сергей 99 2
|Никитин Андрей 64 2
|Никитин Сергей 96 2
|Новикова Елена 105 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Миловидов Алексей 5 2
|Ульянов Николай 176 2
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Пуцин Сергей 27 2
|Воронин Павел 196 2
|Урусов Виктор 157 2
|Jain Sanyam - Джаин Саньям 2 2
|Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 2
|Романов Илья 39 2
|Петухов Антон 62 2
|Нальский Максим 53 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Наумкин Максим 6 2
|Соловьев Виталий 52 2
|Луцив Данила 7 2
|Минаев Андрей 15 2
|Каушанский Александр 56 2
|Худякова Софья 3 2
|Калякин Павел 79 2
|Денисов Анатолий 57 2
|Распопов Алексей 49 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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