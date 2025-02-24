Пуцин Сергей
Пуцин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 3
|Рустамов Рустам 417 1
|Панченко Иван 141 1
|Андикаловский Дмитрий 2 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Солдатов Антон 6 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 8
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
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