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Пуцин Сергей



24.02.2025 Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8» 1
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 1
19.01.2023 Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования 1
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД 1
16.09.2021 Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision 1
12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 1
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 1
28.07.2020 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP 1
14.08.2019 «Ред софт» и «Доксвижн» подтвердили совместимость своих продуктов 1
23.07.2019 «Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision 1
15.04.2019 Docsvision обновила веб-клиент 1
20.11.2018 «ДоксВижн» обновила платформу Docsvision до версии 5.5 1
21.04.2017 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 1
19.02.2016 «ДоскВижн» анонсировала новую версию «Легкого клиента» Docsvision 1
31.03.2015 Abbyy и «ДоксВижн» предложили СЭД Docsvision с технологиями искусственного интеллекта Compreno 1
09.12.2014 Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент 1
11.09.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента» Docsvision 5 1
04.08.2014 «ДоксВижн» выпустила «Конструктор отчетов» для Docsvision 5 1
27.05.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента Docsvision» 1
15.05.2014 Вышла новая версия системы Docsvision 1
17.04.2014 Digital Design и «ДоксВижн» предложили решение для автоматизации процессов согласования документов 1
08.04.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента» Docsvision 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Пуцин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1009 22
Ред Софт - Red Soft 725 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 2
SAP SE 5284 1
Крок - Croc 1777 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 1
OpenText 209 1
Softline - Софтлайн 2850 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Softline - Sl Soft - Сойка 3 1
Yandex - Яндекс 7423 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Роллтон ТД 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 6
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2081 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 708 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Linux OS 10023 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1275 2
Microsoft Windows 15730 2
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Abbyy Compreno 20 1
Apple macOS 2074 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Apple Safari - браузер 856 1
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Microsoft SharePoint 2013 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
ITFB Easydoc 19 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Huawei Mate - серия смартфонов 358 1
Linux KDE Plasma 225 1
Рустамов Рустам 417 1
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Андикаловский Дмитрий 2 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Пестерев Алексей 10 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Дуйкова Полина 7 1
Солдатов Антон 6 1
Солдатов Алексей 98 1
Горюнов Виктор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 924 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1246 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 268 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3443 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Docsvision Day 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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