Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL

«Доксвижн» объявила о выпуске новой версии платформы Docsvision, существенно доработанной в области быстродействия, стабильной работы и масштабируемости и поддерживающей работу с СУБД PostgreSQL и Postgres Pro. Теперь поддержка отечественной СУБД включена в официальный релиз платформы 5.5.2 и с 30 октября 2020 года доступна всем заказчикам Docsvision. Обновлённая функциональность была представлена на конференции Docsvision Day 2020.

BPM/ECM-системы позволяют автоматизировать сквозные бизнес-процессы в организации. Доступ к такому классу решений должен быть у 100% сотрудников. Дополнительно в условиях перехода на дистанционные форматы работы системы этого класса позволяют организовать доступ к документам и корпоративному контенту. С такими функциональными требованиями система должна быть готова к повышенным нагрузкам и поддерживать любой формат работы: в офисе или за его пределами. Обновлённая платформа Docsvision поддерживает актуальные требования к BPM/ECM-системам: отказоустойчивость, сохранение пользовательских эксплуатационных характеристик при росте нагрузки и доступ к данным для дистанционных сотрудников через обновлённый web-клиент.

«В условиях перехода на дистанционную работу многие организации решили создать единое безопасное информационное пространство, которое позволяет их сотрудникам оперативно взаимодействовать и не допустить остановок в бизнес-процессах внутреннего или внешнего документооборота, — отметил Алексей Пестерев, руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «Крок» (партнёр Docsvision). — Важной частью такой информационной среды становится ECM-система. Учитывая растущую нагрузку на системы и увеличение числа пользователей, на первый план выходят высокие требования заказчиков не только к функциональности ECM-системы, но и к обеспечению её бесперебойной работы в формате 24х7х365. Выход новой версии Docsvision 5.5.2 позволит заказчикам быть уверенными, что масштабирование бизнеса и растущая нагрузка не станет препятствием для их бизнес-процессов».

Архитектура платформы Docsvision была существенно перестроена по сравнению с предыдущей версией с целью повышения производительности и масштабируемости. Обновлённая версия системы, представленная в 2020 г., поддерживает заявленный еще в 2018 году вектор развития. В этом году была обновлена объектная модель, продолжается развитие технологий Elasticsearch и Redis в рамках платформы. Удалось снизить потребление памяти и повысить скорость работы системы за счёт переиспользования общих объектов платформы. Платформа готова к одновременной работе десятков тысяч пользователей и обработке многих терабайт данных, обеспечивает возможность увеличения числа пользователей без снижения быстродействия.

Проделанные работы по оптимизации взаимодействия с базами данных помогут сделать процесс обновления платформы и переход на последующие версии простым, эффективным и быстрым. Обновлять базы данных при каждом обновлении платформы не требуется. Все данные копируются автоматически в положенные места.

Новая версия платформы Docsvision поддерживает работу с двумя разными базами данных: MS SQL и PostgreSQL. Ее функциональные возможности едины и не зависят от архитектуры общего решения, то есть от выбора БД. Клиентам, которые выберут для работы СУБД PostgreSQL или Postgres Pro, рекомендуется использовать обновлённый web-клиент, выпущенный к текущему обновлению платформы. Ранее компания «ДоксВижн» и Postgres Professional публиковали рекомендации по миграции корпоративных приложений на СУБД Postgres Pro.

«Postgres Pro отлично работает с разнообразными прикладными системами. Мы рады, что к их числу присоединилась хорошо известная на рынке платформа Docsvision. Наше партнёрство с разработчиками Docsvision позволит пользователям получить качественный продукт с первоклассной технической поддержкой», — сказал Иван Панченко, сооснователь, заместитель генерального директора Postgres Professional.

Существенно расширены функциональные возможности web-клиента платформы. Он стал более гибким в настройке. С помощью low-code инструментов можно настроить процессы, правила обработки документов, роли и состояния в системе без привлечения разработчиков. В web-клиенте доработаны функциональность по просмотру и печати документов с электронными подписями. Также реализована функция проверки уникальности документа, которая позволит избежать дублирования файлов в системе. Обновлённая платформа Docsvision поддерживает работу с большими файлами, размером в несколько гигабайт.

«За время, прошедшее с момента выхода прошлой версии, наша команда проделала огромную работу, результаты которой не только дадут новые возможности пользователям Docsvision 5.5 «здесь и сейчас». Значимость этого рубежа ещё и в том, что сделанные изменения, подчас даже незаметные глазу конечного пользователя, — это основа для дальнейшего быстрого развития продукта и конкретных решений. Обновлённая система позволяет реализовывать проекты максимального масштаба, замещать иностранные платформы в любых решениях, а возможности обновленной версии web-клиента позволят создавать на платформе web-приложения любой сложности и направленности от классических СЭД до корпоративных порталов», — отметил Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docsvision.