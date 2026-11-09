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BPM Business Process Management System BPMS Business Process Management Suite Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами
- iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites
Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами
- BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов
- SPA - Smart Process Application
автоматизация, оптимизация и интеллектуальное управление бизнес-процессами
- BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов
- BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис
- BPEL - Business Process Execution Language
- RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов
Digital Process Automation, DPA - Программные роботы
- ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами
"Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом" Дмитрий Колотев, Руководитель отдела Информационных технологий MERCK CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
"Ошибки внедрения BPM в России: анализ и практические решения" Сергей Карпухин, Директор управление по развитию сервисов операционной деятельности, Группа Ренессанс Страхование CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.11.2026
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«Корус Консалтинг» внедрил платформу Korus AI во внутренние бизнес-процессы для повышения личной и командной эффективности
тов и платформ. Цель — не догонять изменения, а заранее понимать, как новые технологии могут менять бизнес-процессы и где их применение действительно оправдано. В нашем портфеле уже есть ряд ИИ
|05.11.2026
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Интеграция, ИИ, аналитика: что бизнес требует от платформ телеком API
ые можно передавать в CRM, использовать для оценки качества обслуживания и запуска следующих этапов бизнес-процесса — например, создания задачи на повторный контакт. По словам Василия Сажко, по
|29.10.2026
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«Битрикс24» выпустил «Бизнес-процессы 2.0» — с ИИ-агентами и связью с внешними системами
«Битрикс24» представил «Бизнес-процессы 2.0», новую версию своего инструмента для автоматизации. Бизнес-процессы автоматизируют повторяющуюся работу компании: согласование документов, оформление закупок, переда
|16.10.2026
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Платформа Giga Agentic RPA научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы
Платформа автоматизации Giga Agentic RPA (GigaARPA) научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы. Это стало возможно благодаря новой функции «Prompt → Process». Теперь бизнес-аналитики и владельцы процессов могут описывать задачи обычным текстом, а платформа соберёт из них
|07.10.2026
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Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026
х технологий, Национальный расчётный депозитарий После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На секции «Оптимизация бизнес-процессов» выступят: руководитель отдела внедрения стр
|30.09.2026
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ
формы. Для корпоративного применения важнее, какие задачи ИИ может выполнять непосредственно внутри бизнес-процесса, как он работает с данными и правилами платформы и можно ли использовать разн
|22.09.2026
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«Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft
роцессов и требования регулируемых отраслей». Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для компаний с широкой номенклатурой и несколькими каналами сбыта особенно важна возможность быстро менять бизнес-процессы вслед за потребностями рынка. Low-code подход сокращает цикл таких изменений и обеспечивает развитие системы без длительной доработки отдельных компонентов. В результате цифрова
|15.09.2026
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Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?
вершенствовать экосистему своих продуктов. Ранее рынку была представлена «Терминальная редакция Ред ВРМ», а теперь ее функциональный потенциал усилен за счет нового релиза 1.1, который расширяе
|11.09.2026
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«Битрикс24» запускает MCP-сервер для настройки бизнес-процессов
х, а также проверит результат после импорта. На выходе пользователь получит подготовленный файл для бизнес-процесса или ZIP-архив со смарт-процессом, полями, воронками и роботами. Его остается
|10.09.2026
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НСИС формирует стратегию внедрения искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы
Национальная страховая информационная система (НСИС) формирует комплексную стратегию интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Компания использует внутренний ИИ, на который распространяются все те же требования информационной безопасности, что и на другие прим
|03.09.2026
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Сбербанк поможет АО «Росхим» внедрить генеративный искусственный интеллект в производство и бизнес-процессы
Также стороны планируют провести практический интенсив. Его участники смогут на конкретных бизнес-кейсах изучить возможности генеративных моделей искусственного интеллекта и подходы к их внедрению в рабочие процессы. Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится рабочим инструментом бизнеса. Важно не просто дать сотрудникам доступ к новы
|28.08.2026
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«Импэкс» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с Axelot WMS
С помощью Axelot WMS на складе компании «Импэкс» автоматизированы ключевые бизнес-процессы, минимизирован ручной труд, а контроль качества отгрузки вышел на принципиально новый уровень. Об этом CNews сообщил представитель Axelot. В портфель «Импэкс» входят такие бренд
|26.08.2026
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ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов
ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессов. ИИ-аген
|25.08.2026
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Новая версия Appius-PLM УЖЦИ: глобально улучшенный инструмент управления календарным планом, настраиваемые бизнес-процессы
дач информация по плановым и фактическим датам связанного этапа или иного объекта проекта вынесена на закладку «Планирование», дополнительно в колонке отображается связанный с задачей объект проекта. Бизнес-процессы С целью возможности визуальной разработки индивидуальных настраиваемых бизнес-процессов реализован новый инструмент «Комплексные процессы». С его помощью можно разработать необх
|25.08.2026
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PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365
Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации
|17.08.2026
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Comindware и «Плансис» подписали соглашение о партнерстве
Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и консалтинговая компания «Плансис» (PlanSys), специализирующаяся на внедрении процессного подхода к управлению организациями, подписали соглашение о
|13.08.2026
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ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов
огает подбирать модели под конкретные задачи и при необходимости заменять их без перестройки самого бизнес-процесса, снижая зависимость от одного технологического поставщика». По своему классу
|10.08.2026
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«Корус Консалтинг» проведет ИИ-аудит для электротехнического холдинга «ЭРСО»
трансформации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. При оценке ИИ-сценариев специалисты анализируют не только их технологическую реализуемость, но и потенциальное влияние на ключевые бизнес-процессы, ожидаемый экономический эффект и готовность компании к изменениям. Проект реализуется по собственной методологии ИИ-аудита. Его результаты формируются в KORUS AI — корпоративно
|30.07.2026
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Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха
й интеграции и развертывания. GitHub Copilot развернут внутри корпоративного контура, а отдельные цифровые помощники адаптированы под конкретные бизнес-функции. Такая механика позволяет перестраивать рабочие процессы и максимальным ростом прибыли. Например, Morgan Stanley создали внутреннего ассистента для финансовых советников и внедрили его в 98% команд, в том числе потому что корпоративн
|27.07.2026
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«Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS
Digital Q.EDMS подключение ИИ-агентов на любом этапе маршрута согласования документа. Также теперь на всех маршрутах можно запускать не только согласование и подписание документов, но и любые внешние бизнес-процессы. Благодаря расширению интеграции Digital Q.EDMS с технологической low-code платформой Digital Q.BPM реализовать эти настройки можно самостоятельно, без привлечения ИТ-специалист
|23.07.2026
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Вышло обновление «БФТ.ЕНСИ»: система получила развитие сервисов ИИ, ETL, BPM, инструментов для работы со справочниками МТР
огащать записи данными из внешних источников с использованием технологий искусственного интеллекта. BPM (управление бизнес-процессами), качество данных, безопасность и администрирование Получил
|13.07.2026
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ИИ-ассистент на платформе Amber BPM теперь умеет формировать саммари по обращениям клиентов из подключенных источников
ечения «Эмбер» объявляет о расширении возможностей платформы для управления бизнес-процессами Amber BPM в части встроенного инструментария искусственного интеллекта. Новый функционал ИИ-ассисте
|09.07.2026
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Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно
форму. Система полностью вендоронезависима и совместима с любыми ИТ- и ИБ-решениями. Необходимые данные можно собирать и систематизировать в SOAR. Когда мы говорим про масштаб автоматизации и сложные бизнес-процессы, то становится понятным, почему SOAR не потеряла свою актуальность. Но в этом же кроется главная сложность внедрения SOAR. Для его успеха нужны четкие бизнес-процессы, в
|06.07.2026
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Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году
Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких
|06.07.2026
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ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
BPMS — какая система нужна бизнесу Первое, что важно понимать: BPM (Bussines Process Management) — это не система и не технология, а управленческая дисципли
|06.07.2026
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Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM
Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания.
|25.06.2026
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Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы
режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник. Продукт подд
|25.06.2026
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Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам
ния сотрудников. «Сегодня мировой рынок приходит к модели, в которой клиентский сервис и внутренние бизнес-процессы становятся частью единой цифровой среды. Мы наблюдаем переход от автоматизаци
|25.06.2026
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В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы
ции бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сок
|23.06.2026
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Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты
я, в основе которой лежат ИИ-агенты, самостоятельно выполняющие цепочку действий в рамках сквозного бизнес-процесса. Агент способен сверить счет с историей переписки, провести комплаенс-проверк
|16.06.2026
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Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях
Рынок стал требовательнее к платформам Системы управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) долго помогали наводить порядок в маршрутах, согласованиях
|16.06.2026
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CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM)
ть сроки, снижать долю ручных операций и быстрее находить узкие места в работе подразделений. Рынок BPM-систем развивается в сторону платформенного подхода. Заказчикам важны не только средства
|15.06.2026
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ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM)
ологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее под внутренние бизнес-процессы. С помощью системы автоматизированы: управление сервисными проектами и пресейлом, учет запасных частей (ЗИП) и кросс-функциональная оценка качества подразделений компании. Об эт
|08.06.2026
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«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы
о продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного и
|02.06.2026
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Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте
есса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на росси
|01.06.2026
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Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве
Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разра
|30.04.2026
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Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»
заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно с
|22.04.2026
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Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы
вателей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встро
|16.04.2026
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Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов
рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением. «Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовно
|09.04.2026
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Cloud.ru запустил ИИ-инструмент для автоматизации бизнес‑процессов AI Workflows
ctory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В данный момент инструмент AI Workflows интегрирован с сервисами
BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 148 121
|Шадаев Максут 1246 113
|Курьянов Сергей 162 74
|Макаров Станислав 118 68
|Натрусов Артем 325 63
|Андреев Владимир 101 58
|Кирьянова Александра 180 56
|Востриков Юрий 88 53
|Нестеров Алексей 185 49
|Врацкий Андрей 177 48
|Путин Владимир 3490 46
|Ипатов Вадим 84 45
|Трефилов Алексей 49 44
|Ульянов Николай 177 44
|Серова Елена 321 44
|Бейдер Александр 75 41
|Каменнова Мария 45 40
|Чаркин Евгений 318 39
|Мезенцев Роман 54 38
|Сергеев Сергей 179 37
|Панченко Иван 207 37
|Тятюшев Максим 230 37
|Чудинов Дмитрий 108 37
|Желтухин Вадим 81 37
|Фогельсон Виктор 59 36
|Павлов Александр 130 35
|Абакумов Евгений 231 35
|Урусов Виктор 160 35
|Гребеник Геннадий 68 34
|Путятинский Сергей 124 33
|Шпак Виталий 42 32
|Рустамов Рустам 564 32
|Белайчук Анатолий 32 32
|Глазков Александр 152 31
|Алифанов Кирилл 95 31
|Простоквашин Игорь 36 31
|Воронин Павел 206 30
|Демидов Михаил 134 29
|Катамадзе Анна 133 29
|Чурсин Дмитрий 98 29
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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