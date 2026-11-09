BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

«Корус Консалтинг» внедрил платформу Korus AI во внутренние бизнес-процессы для повышения личной и командной эффективности тов и платформ. Цель — не догонять изменения, а заранее понимать, как новые технологии могут менять бизнес-процессы и где их применение действительно оправдано. В нашем портфеле уже есть ряд ИИ

Интеграция, ИИ, аналитика: что бизнес требует от платформ телеком API ые можно передавать в CRM, использовать для оценки качества обслуживания и запуска следующих этапов бизнес-процесса — например, создания задачи на повторный контакт. По словам Василия Сажко, по

«Битрикс24» выпустил «Бизнес-процессы 2.0» — с ИИ-агентами и связью с внешними системами «Битрикс24» представил «Бизнес-процессы 2.0», новую версию своего инструмента для автоматизации. Бизнес-процессы автоматизируют повторяющуюся работу компании: согласование документов, оформление закупок, переда

Платформа Giga Agentic RPA научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы Платформа автоматизации Giga Agentic RPA (GigaARPA) научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы. Это стало возможно благодаря новой функции «Prompt → Process». Теперь бизнес-аналитики и владельцы процессов могут описывать задачи обычным текстом, а платформа соберёт из них

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026 х технологий, Национальный расчётный депозитарий После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На секции «Оптимизация бизнес-процессов» выступят: руководитель отдела внедрения стр

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ формы. Для корпоративного применения важнее, какие задачи ИИ может выполнять непосредственно внутри бизнес-процесса, как он работает с данными и правилами платформы и можно ли использовать разн

«Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft роцессов и требования регулируемых отраслей». Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для компаний с широкой номенклатурой и несколькими каналами сбыта особенно важна возможность быстро менять бизнес-процессы вслед за потребностями рынка. Low-code подход сокращает цикл таких изменений и обеспечивает развитие системы без длительной доработки отдельных компонентов. В результате цифрова

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового? вершенствовать экосистему своих продуктов. Ранее рынку была представлена «Терминальная редакция Ред ВРМ», а теперь ее функциональный потенциал усилен за счет нового релиза 1.1, который расширяе

«Битрикс24» запускает MCP-сервер для настройки бизнес-процессов х, а также проверит результат после импорта. На выходе пользователь получит подготовленный файл для бизнес-процесса или ZIP-архив со смарт-процессом, полями, воронками и роботами. Его остается

НСИС формирует стратегию внедрения искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы Национальная страховая информационная система (НСИС) формирует комплексную стратегию интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Компания использует внутренний ИИ, на который распространяются все те же требования информационной безопасности, что и на другие прим

Сбербанк поможет АО «Росхим» внедрить генеративный искусственный интеллект в производство и бизнес-процессы Также стороны планируют провести практический интенсив. Его участники смогут на конкретных бизнес-кейсах изучить возможности генеративных моделей искусственного интеллекта и подходы к их внедрению в рабочие процессы. Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится рабочим инструментом бизнеса. Важно не просто дать сотрудникам доступ к новы

«Импэкс» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с Axelot WMS С помощью Axelot WMS на складе компании «Импэкс» автоматизированы ключевые бизнес-процессы, минимизирован ручной труд, а контроль качества отгрузки вышел на принципиально новый уровень. Об этом CNews сообщил представитель Axelot. В портфель «Импэкс» входят такие бренд

ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессов. ИИ-аген

Новая версия Appius-PLM УЖЦИ: глобально улучшенный инструмент управления календарным планом, настраиваемые бизнес-процессы дач информация по плановым и фактическим датам связанного этапа или иного объекта проекта вынесена на закладку «Планирование», дополнительно в колонке отображается связанный с задачей объект проекта. Бизнес-процессы С целью возможности визуальной разработки индивидуальных настраиваемых бизнес-процессов реализован новый инструмент «Комплексные процессы». С его помощью можно разработать необх

PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365 Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации

Comindware и «Плансис» подписали соглашение о партнерстве Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и консалтинговая компания «Плансис» (PlanSys), специализирующаяся на внедрении процессного подхода к управлению организациями, подписали соглашение о

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов огает подбирать модели под конкретные задачи и при необходимости заменять их без перестройки самого бизнес-процесса, снижая зависимость от одного технологического поставщика». По своему классу

«Корус Консалтинг» проведет ИИ-аудит для электротехнического холдинга «ЭРСО» трансформации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. При оценке ИИ-сценариев специалисты анализируют не только их технологическую реализуемость, но и потенциальное влияние на ключевые бизнес-процессы, ожидаемый экономический эффект и готовность компании к изменениям. Проект реализуется по собственной методологии ИИ-аудита. Его результаты формируются в KORUS AI — корпоративно

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха й интеграции и развертывания. GitHub Copilot развернут внутри корпоративного контура, а отдельные цифровые помощники адаптированы под конкретные бизнес-функции. Такая механика позволяет перестраивать рабочие процессы и максимальным ростом прибыли. Например, Morgan Stanley создали внутреннего ассистента для финансовых советников и внедрили его в 98% команд, в том числе потому что корпоративн

«Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS Digital Q.EDMS подключение ИИ-агентов на любом этапе маршрута согласования документа. Также теперь на всех маршрутах можно запускать не только согласование и подписание документов, но и любые внешние бизнес-процессы. Благодаря расширению интеграции Digital Q.EDMS с технологической low-code платформой Digital Q.BPM реализовать эти настройки можно самостоятельно, без привлечения ИТ-специалист

Вышло обновление «БФТ.ЕНСИ»: система получила развитие сервисов ИИ, ETL, BPM, инструментов для работы со справочниками МТР огащать записи данными из внешних источников с использованием технологий искусственного интеллекта. BPM (управление бизнес-процессами), качество данных, безопасность и администрирование Получил

ИИ-ассистент на платформе Amber BPM теперь умеет формировать саммари по обращениям клиентов из подключенных источников ечения «Эмбер» объявляет о расширении возможностей платформы для управления бизнес-процессами Amber BPM в части встроенного инструментария искусственного интеллекта. Новый функционал ИИ-ассисте

Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно форму. Система полностью вендоронезависима и совместима с любыми ИТ- и ИБ-решениями. Необходимые данные можно собирать и систематизировать в SOAR. Когда мы говорим про масштаб автоматизации и сложные бизнес-процессы, то становится понятным, почему SOAR не потеряла свою актуальность. Но в этом же кроется главная сложность внедрения SOAR. Для его успеха нужны четкие бизнес-процессы, в

Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году BPMS — какая система нужна бизнесу Первое, что важно понимать: BPM (Bussines Process Management) — это не система и не технология, а управленческая дисципли

Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания.

Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник. Продукт подд

Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам ния сотрудников. «Сегодня мировой рынок приходит к модели, в которой клиентский сервис и внутренние бизнес-процессы становятся частью единой цифровой среды. Мы наблюдаем переход от автоматизаци

В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы ции бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сок

Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты я, в основе которой лежат ИИ-агенты, самостоятельно выполняющие цепочку действий в рамках сквозного бизнес-процесса. Агент способен сверить счет с историей переписки, провести комплаенс-проверк

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях Рынок стал требовательнее к платформам Системы управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) долго помогали наводить порядок в маршрутах, согласованиях

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM) ть сроки, снижать долю ручных операций и быстрее находить узкие места в работе подразделений. Рынок BPM-систем развивается в сторону платформенного подхода. Заказчикам важны не только средства

ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM) ологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее под внутренние бизнес-процессы. С помощью системы автоматизированы: управление сервисными проектами и пресейлом, учет запасных частей (ЗИП) и кросс-функциональная оценка качества подразделений компании. Об эт

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы о продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного и

Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте есса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на росси

Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разра

Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ» заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно с

Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы вателей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встро

Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением. «Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовно