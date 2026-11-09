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BPM Business Process Management System BPMS Business Process Management Suite Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами

 

 

"Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом"  Дмитрий Колотев, Руководитель отдела Информационных технологий MERCK CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

 

"Ошибки внедрения BPM в России: анализ и практические решения" Сергей Карпухин, Директор управление по развитию сервисов операционной деятельности, Группа Ренессанс Страхование CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

Обзор Системы управления бизнес-процессами (BPMS) на CNewsMarket

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09.11.2026 «Корус Консалтинг» внедрил платформу Korus AI во внутренние бизнес-процессы для повышения личной и командной эффективности

тов и платформ. Цель — не догонять изменения, а заранее понимать, как новые технологии могут менять бизнес-процессы и где их применение действительно оправдано. В нашем портфеле уже есть ряд ИИ
05.11.2026 Интеграция, ИИ, аналитика: что бизнес требует от платформ телеком API

ые можно передавать в CRM, использовать для оценки качества обслуживания и запуска следующих этапов бизнес-процесса — например, создания задачи на повторный контакт. По словам Василия Сажко, по
29.10.2026 «Битрикс24» выпустил «Бизнес-процессы 2.0» — с ИИ-агентами и связью с внешними системами

«Битрикс24» представил «Бизнес-процессы 2.0», новую версию своего инструмента для автоматизации. Бизнес-процессы автоматизируют повторяющуюся работу компании: согласование документов, оформление закупок, переда
16.10.2026 Платформа Giga Agentic RPA научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы

Платформа автоматизации Giga Agentic RPA (GigaARPA) научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы. Это стало возможно благодаря новой функции «Prompt → Process». Теперь бизнес-аналитики и владельцы процессов могут описывать задачи обычным текстом, а платформа соберёт из них

07.10.2026 Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

х технологий, Национальный расчётный депозитарий После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На секции «Оптимизация бизнес-процессов» выступят: руководитель отдела внедрения стр
30.09.2026 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ

формы. Для корпоративного применения важнее, какие задачи ИИ может выполнять непосредственно внутри бизнес-процесса, как он работает с данными и правилами платформы и можно ли использовать разн
22.09.2026 «Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft

роцессов и требования регулируемых отраслей». Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для компаний с широкой номенклатурой и несколькими каналами сбыта особенно важна возможность быстро менять бизнес-процессы вслед за потребностями рынка. Low-code подход сокращает цикл таких изменений и обеспечивает развитие системы без длительной доработки отдельных компонентов. В результате цифрова
15.09.2026 Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

вершенствовать экосистему своих продуктов. Ранее рынку была представлена «Терминальная редакция Ред ВРМ», а теперь ее функциональный потенциал усилен за счет нового релиза 1.1, который расширяе
11.09.2026 «Битрикс24» запускает MCP-сервер для настройки бизнес-процессов

х, а также проверит результат после импорта. На выходе пользователь получит подготовленный файл для бизнес-процесса или ZIP-архив со смарт-процессом, полями, воронками и роботами. Его остается

10.09.2026 НСИС формирует стратегию внедрения искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы

Национальная страховая информационная система (НСИС) формирует комплексную стратегию интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Компания использует внутренний ИИ, на который распространяются все те же требования информационной безопасности, что и на другие прим
03.09.2026 Сбербанк поможет АО «Росхим» внедрить генеративный искусственный интеллект в производство и бизнес-процессы

Также стороны планируют провести практический интенсив. Его участники смогут на конкретных бизнес-кейсах изучить возможности генеративных моделей искусственного интеллекта и подходы к их внедрению в рабочие процессы. Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится рабочим инструментом бизнеса. Важно не просто дать сотрудникам доступ к новы
28.08.2026 «Импэкс» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с Axelot WMS

С помощью Axelot WMS на складе компании «Импэкс» автоматизированы ключевые бизнес-процессы, минимизирован ручной труд, а контроль качества отгрузки вышел на принципиально новый уровень. Об этом CNews сообщил представитель Axelot. В портфель «Импэкс» входят такие бренд
26.08.2026 ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов

ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессов. ИИ-аген
25.08.2026 Новая версия Appius-PLM УЖЦИ: глобально улучшенный инструмент управления календарным планом, настраиваемые бизнес-процессы

дач информация по плановым и фактическим датам связанного этапа или иного объекта проекта вынесена на закладку «Планирование», дополнительно в колонке отображается связанный с задачей объект проекта. Бизнес-процессы С целью возможности визуальной разработки индивидуальных настраиваемых бизнес-процессов реализован новый инструмент «Комплексные процессы». С его помощью можно разработать необх
25.08.2026 PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365

Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации
17.08.2026 Comindware и «Плансис» подписали соглашение о партнерстве

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и консалтинговая компания «Плансис» (PlanSys), специализирующаяся на внедрении процессного подхода к управлению организациями, подписали соглашение о
13.08.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов

огает подбирать модели под конкретные задачи и при необходимости заменять их без перестройки самого бизнес-процесса, снижая зависимость от одного технологического поставщика». По своему классу

10.08.2026 «Корус Консалтинг» проведет ИИ-аудит для электротехнического холдинга «ЭРСО»

трансформации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. При оценке ИИ-сценариев специалисты анализируют не только их технологическую реализуемость, но и потенциальное влияние на ключевые бизнес-процессы, ожидаемый экономический эффект и готовность компании к изменениям. Проект реализуется по собственной методологии ИИ-аудита. Его результаты формируются в KORUS AI — корпоративно
30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

й интеграции и развертывания. GitHub Copilot развернут внутри корпоративного контура, а отдельные цифровые помощники адаптированы под конкретные бизнес-функции. Такая механика позволяет перестраивать рабочие процессы и максимальным ростом прибыли. Например, Morgan Stanley создали внутреннего ассистента для финансовых советников и внедрили его в 98% команд, в том числе потому что корпоративн
27.07.2026 «Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS

Digital Q.EDMS подключение ИИ-агентов на любом этапе маршрута согласования документа. Также теперь на всех маршрутах можно запускать не только согласование и подписание документов, но и любые внешние бизнес-процессы. Благодаря расширению интеграции Digital Q.EDMS с технологической low-code платформой Digital Q.BPM реализовать эти настройки можно самостоятельно, без привлечения ИТ-специалист
23.07.2026 Вышло обновление «БФТ.ЕНСИ»: система получила развитие сервисов ИИ, ETL, BPM, инструментов для работы со справочниками МТР

огащать записи данными из внешних источников с использованием технологий искусственного интеллекта. BPM (управление бизнес-процессами), качество данных, безопасность и администрирование Получил
13.07.2026 ИИ-ассистент на платформе Amber BPM теперь умеет формировать саммари по обращениям клиентов из подключенных источников

ечения «Эмбер» объявляет о расширении возможностей платформы для управления бизнес-процессами Amber BPM в части встроенного инструментария искусственного интеллекта. Новый функционал ИИ-ассисте
09.07.2026 Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

форму. Система полностью вендоронезависима и совместима с любыми ИТ- и ИБ-решениями. Необходимые данные можно собирать и систематизировать в SOAR. Когда мы говорим про масштаб автоматизации и сложные бизнес-процессы, то становится понятным, почему SOAR не потеряла свою актуальность. Но в этом же кроется главная сложность внедрения SOAR. Для его успеха нужны четкие бизнес-процессы, в

06.07.2026 Аналитики Staq назвали ключевые рабочие процессы, которые российские компании чаще всего осуществляют с помощью платформенных решений в 2026 году

Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса в России, определили ключевые рабочие процессы, которые отечественные компании предпочитают выполнять с использованием платформенных решений в 2026 г. Также эксперты проанализировали данные российских компаний из нескольких
06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

BPMS — какая система нужна бизнесу Первое, что важно понимать: BPM (Bussines Process Management) — это не система и не технология, а управленческая дисципли
06.07.2026 Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM

Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания.
25.06.2026 Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы

режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник. Продукт подд
25.06.2026 Российский ИТ-рынок переходит от диалоговых чат-ботов к исполнительным ИИ-средам

ния сотрудников. «Сегодня мировой рынок приходит к модели, в которой клиентский сервис и внутренние бизнес-процессы становятся частью единой цифровой среды. Мы наблюдаем переход от автоматизаци
25.06.2026 В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы

ции бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сок
23.06.2026 Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты

я, в основе которой лежат ИИ-агенты, самостоятельно выполняющие цепочку действий в рамках сквозного бизнес-процесса. Агент способен сверить счет с историей переписки, провести комплаенс-проверк
16.06.2026 Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

Рынок стал требовательнее к платформам Системы управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) долго помогали наводить порядок в маршрутах, согласованиях

16.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM)

ть сроки, снижать долю ручных операций и быстрее находить узкие места в работе подразделений. Рынок BPM-систем развивается в сторону платформенного подхода. Заказчикам важны не только средства

15.06.2026 ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM)

ологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее под внутренние бизнес-процессы. С помощью системы автоматизированы: управление сервисными проектами и пресейлом, учет запасных частей (ЗИП) и кросс-функциональная оценка качества подразделений компании. Об эт
08.06.2026 «РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

о продукта на другой Ключевая АСУП с огромными объемами критических данных, обеспечивающая основные бизнес-процессы «РЖДстрой», работала на платформе корпоративного уровня IBM Maximo — одного и
02.06.2026 Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте

есса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на росси
01.06.2026 Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве

Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разра
30.04.2026 Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»

заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно с
22.04.2026 Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

вателей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встро
16.04.2026 Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов

рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением. «Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовно
09.04.2026 Cloud.ru запустил ИИ-инструмент для автоматизации бизнес‑процессов AI Workflows

ctory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В данный момент инструмент AI Workflows интегрирован с сервисами


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Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 16
PEX Network - Process Excellence Network 16 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 12
Apache Software Foundation - ASF 234 10
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 9
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 7
OWASP - Open Web Application Security Project 157 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 17 6
Ассоциация менеджеров 110 6
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 5
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 5721
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 5339
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 2898
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 2885
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 2491
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 2260
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24989 2122
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8483 1921
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 1823
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 1757
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 1724
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1675
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 1287
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 1236
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 1131
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 1088
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12466 1088
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 950
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7985 883
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7649 878
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 875
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 867
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13284 852
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 821
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 819
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8033 814
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 806
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13239 788
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10423 764
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13936 762
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6774 759
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3735 757
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8857 745
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 745
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4760 726
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6516 711
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7704 697
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23362 689
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6669 688
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 685
Microsoft Office 4270 485
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 415
Linux OS 11758 406
Microsoft Windows 17098 382
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 359
Microsoft Dynamics 1200 284
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 265
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 954 261
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 258
Google Android 15420 254
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 234
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 225
1С:ERP Управление предприятием 893 207
Apple iOS 8685 202
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 828 194
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1747 189
Microsoft Windows 2000 8675 189
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1481 183
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 180
Oracle Java - язык программирования 3513 170
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2590 166
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 833 161
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1089 153
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 315 145
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 138
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 133
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 132
Software AG - ARIS Platform 181 131
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 510 128
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 565 128
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 127
Microsoft Exchange - MS Exchange 1855 126
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 727 126
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1326 124
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 122
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 122
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 517 121
Apple iPad 4035 116
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 115
Microsoft Dynamics CRM 566 114
Коптелов Андрей 148 121
Шадаев Максут 1246 113
Курьянов Сергей 162 74
Макаров Станислав 118 68
Натрусов Артем 325 63
Андреев Владимир 101 58
Кирьянова Александра 180 56
Востриков Юрий 88 53
Нестеров Алексей 185 49
Врацкий Андрей 177 48
Путин Владимир 3490 46
Ипатов Вадим 84 45
Трефилов Алексей 49 44
Ульянов Николай 177 44
Серова Елена 321 44
Бейдер Александр 75 41
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Мезенцев Роман 54 38
Сергеев Сергей 179 37
Панченко Иван 207 37
Тятюшев Максим 230 37
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Абакумов Евгений 231 35
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Глазков Александр 152 31
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Воронин Павел 206 30
Демидов Михаил 134 29
Катамадзе Анна 133 29
Чурсин Дмитрий 98 29
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48374 1700
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 985
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55240 788
Европа 25068 706
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Германия - Федеративная Республика 13328 322
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 475 18
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