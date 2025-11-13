Получите все материалы CNews по ключевому слову
Redis Redis Labs Remote Dictionary Server Garantia Data RESP REdis Serialization Protocol
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.11.2025
|
Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей
ти в продуктах Microsoft, в модуле сетевого планировщика Linux HFSC, в платформе для создания баз знаний XWiki, в почтовом веб-клиенте Zimbra Collaboration, а также в системе управления базами данных Redis. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или срочного принятия компенсирующих мер. Они либ
|11.11.2025
|
Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь
них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8
|08.10.2025
|
Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет
Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет
|26.12.2024
|
Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru расширил инструменты платформы Cloud․ru Evolution для операций с данными в облаке. Управляемые сервисы Evolution Managed Spark, Evolution Managed Redis и Evolution Managed Kafka теперь доступны пользователям платформы в режиме Public Preview. Сервисы будут полезны для финансовых и страховых компаний, онлайн-ритейла и электронной коммерци
|19.03.2024
|
T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке
Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо
|14.02.2023
|
#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka
вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без
|25.05.2022
|
Обзор системы управления базами данных Redis
оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С
|29.09.2020
|
Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis
известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня
|30.06.2020
|
DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS
DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бе
Redis и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Денис 33 4
|Габриелян Владимир 28 3
|Лещинский Ян 4 3
|Гришин Александр 31 3
|Джабиев Георгий 56 3
|Кузнецов Андрей 112 2
|Титов Александр 51 2
|Голов Николай 6 2
|Пуцин Сергей 27 2
|Пимков Сергей 13 2
|Тиняков Сергей 13 2
|Искаков Рустем 4 2
|Синицкий Руслан 9 2
|Шадаев Максут 1206 2
|Панченко Иван 193 2
|Соловьев Михаил 31 2
|Фенюшин Евгений 26 1
|Никитин Андрей 64 1
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Беглов Александр 37 1
|Воинов Сергей 13 1
|Тугов Александр 23 1
|Чистяков Александр 10 1
|Сысоев Александр 50 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Воробьев Александр 41 1
|Суслов Андрей 12 1
|Меденцев Константин 106 1
|Ансимов Константин 37 1
|Сенченко Екатерина 3 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Антонов Павел 12 1
|Калабин Юрий 1 1
|Савчук Анатолий 8 1
|Попов Григорий 25 1
|Воронин Павел 194 1
|Зарубинский Игорь 39 1
|Волков Игорь 17 1
|Благов Арсен 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.