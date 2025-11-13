Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol

Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей ти в продуктах Microsoft, в модуле сетевого планировщика Linux HFSC, в платформе для создания баз знаний XWiki, в почтовом веб-клиенте Zimbra Collaboration, а также в системе управления базами данных Redis. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или срочного принятия компенсирующих мер. Они либ

Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет

Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru расширил инструменты платформы Cloud․ru Evolution для операций с данными в облаке. Управляемые сервисы Evolution Managed Spark, Evolution Managed Redis и Evolution Managed Kafka теперь доступны пользователям платформы в режиме Public Preview. Сервисы будут полезны для финансовых и страховых компаний, онлайн-ритейла и электронной коммерци

T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо

#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без

Обзор системы управления базами данных Redis оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня