Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196719
ИКТ 15153
Организации 11659
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3578
Системы 26887
Персоны 85815
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 895

Redis Redis Labs Remote Dictionary Server Garantia Data RESP REdis Serialization Protocol

Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.11.2025 Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей

ти в продуктах Microsoft, в модуле сетевого планировщика Linux HFSC, в платформе для создания баз знаний XWiki, в почтовом веб-клиенте Zimbra Collaboration, а также в системе управления базами данных Redis. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или срочного принятия компенсирующих мер. Они либ
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь

них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8
08.10.2025 Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет

26.12.2024 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru расширил инструменты платформы Cloud․ru Evolution для операций с данными в облаке. Управляемые сервисы Evolution Managed Spark, Evolution Managed Redis и Evolution Managed Kafka теперь доступны пользователям платформы в режиме Public Preview. Сервисы будут полезны для финансовых и страховых компаний, онлайн-ритейла и электронной коммерци
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka

вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без

25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis

оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С
29.09.2020 Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS

DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бе

Публикаций - 142, упоминаний - 153

Redis и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7052 23
Microsoft Corporation 25685 14
IBM - International Business Machines Corp 9675 12
Microsoft Corporation - GitHub 1051 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 934 12
Selectel - Селектел 527 12
Yandex - Яндекс 9083 11
9491 11
Nginx - Энджайникс 201 10
Google LLC 12591 9
Amazon Inc - Amazon.com 3246 8
VK - Mail.ru Group 3589 8
Broadcom - VMware 2592 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 372 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 6
Telegram Group 2872 6
Flant - Флант 197 5
Восход ФГБУ НИИ 718 5
Red Hat 1374 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 498 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 5
Zabbix SIA - Заббикс 167 5
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 579 4
SAP SE 5574 4
Intel Corporation 12770 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 4
Onsec - Wallarm - Валарм 39 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 4
Snowflake 27 3
Mindbox - Майндбокс 31 3
Bacula Systems 14 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 270 3
Wiz 27 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 624 3
Softline - Софтлайн 3672 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1581 6
NanduQ - Qiwi 1013 4
Сбер - СберАвто 38 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1200 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 3
Superjob - Суперджоб 823 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Microsoft - LinkedIn 694 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1049 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 192 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 11 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
Основа Холдинг ГК 28 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Leomax - Леомакс 11 1
Ивентвижн - Eventvision 1 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
Почта России ПАО 2337 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 93 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 2
Федеральное казначейство России 1939 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Правительство Челябинской области 76 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 84
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 62
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 51
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1350 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34300 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21600 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6574 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3146 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 26
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3129 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7053 21
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 270 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5065 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 19
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1942 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3275 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6445 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2269 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1245 16
DevOps - Development и Operations 1203 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6337 14
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5081 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10211 14
СУБД - NoSQL - not only SQL 166 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6153 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4509 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6417 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 81
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 51
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 187 40
Docker - Платформа распределённых приложений 526 27
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 25
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 243 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 20
Linux OS 11411 20
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 20
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 19
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 72 19
Oracle Java - язык программирования 3449 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 16
Apache Cassandra 59 15
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 14
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 153 12
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 160 12
Microsoft Windows 16777 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 724 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 11
MariaDB - SkySQL 49 10
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 185 10
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 9
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 129 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 8
C/C++ - Язык программирования 883 7
Apache ActiveMQ 33 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 7
Google Android 15140 7
Microsoft Azure 1515 7
JavaScript - JS - язык программирования 1399 7
Lua - язык программирования 77 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1539 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 757 6
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 394 6
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 256 6
Ruby - Язык программирования 160 6
Python Django - web framework 55 5
Google Go - Golang - Язык программирования 101 5
Аникин Денис 33 4
Габриелян Владимир 28 3
Лещинский Ян 4 3
Гришин Александр 31 3
Джабиев Георгий 56 3
Кузнецов Андрей 112 2
Титов Александр 51 2
Голов Николай 6 2
Пуцин Сергей 27 2
Пимков Сергей 13 2
Тиняков Сергей 13 2
Искаков Рустем 4 2
Синицкий Руслан 9 2
Шадаев Максут 1206 2
Панченко Иван 193 2
Соловьев Михаил 31 2
Фенюшин Евгений 26 1
Никитин Андрей 64 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Федечкин Эдуард 58 1
Беглов Александр 37 1
Воинов Сергей 13 1
Тугов Александр 23 1
Чистяков Александр 10 1
Сысоев Александр 50 1
Кирьянова Александра 166 1
Воробьев Александр 41 1
Суслов Андрей 12 1
Меденцев Константин 106 1
Ансимов Константин 37 1
Сенченко Екатерина 3 1
Карпенко Владимир 26 1
Антонов Павел 12 1
Калабин Юрий 1 1
Савчук Анатолий 8 1
Попов Григорий 25 1
Воронин Павел 194 1
Зарубинский Игорь 39 1
Волков Игорь 17 1
Благов Арсен 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 4
Европа 24899 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 3
Азия - Азиатский регион 5885 3
Германия - Федеративная Республика 13146 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1761 3
Земля - планета Солнечной системы 10826 2
Индия - Bharat 5835 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 2
Сербия - Республика 370 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Канада - Монреаль 71 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 150 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 77 1
Казахстан - Республика 5995 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1236 1
Южная Корея - Республика 7008 1
Япония 13752 1
Беларусь - Белоруссия 6247 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 781 1
Сингапур - Республика 1941 1
Израиль 2846 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15837 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2699 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5700 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3673 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 8
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1093 7
Английский язык 6992 7
Паспорт - Паспортные данные 2817 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2150 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1368 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 4
ЕТП - Единая техническая политика 22 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3011 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6130 3
The Register - The Register Hardware 1772 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 59 2
Wikipedia - Википедия 639 2
BleepingComputer - Издание 452 2
Neowin 208 1
CodingDojo 3 1
GigaOM 71 1
CMS Magazine 20 1
WapStart 45 1
DB-Engines 8 1
The Verge - Издание 612 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
РИА Новости 1028 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 1
IDC - International Data Corporation 4967 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 3
Gartner - Гартнер 3648 3
GLM - Global Language Monitor 3 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 38 2
Forrester Research 832 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 154 1
Informa - Ovum - Omdia 151 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 143 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Forrester Wave 45 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 107 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
РАН - Российская академия наук 2098 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2646 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 4
CNews FORUM Кейсы 306 2
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 389 1
Selectel TechDay 6 1
Docsvision Day 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
CNews AWARDS - награда 569 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще