Docsvision СЭД

Docsvision 6 – релиз новой платформы п к настройкам платформы через веб-интерфейс. Основным пользовательским интерфейсом стал адаптивный web-клиент Docsvision, который поддерживает всю функциональность платформы вне зависимости от

Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor и надежность комплексного решения официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Платформа Docsvision предназначена для создания решений по управлению документами и бизнес-процессами. С ее помощью можно создавать, согласовывать, подписывать и хранить документы, назначать со

Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД влений. Как часть платформы функциональность для работы с МЧД можно настроить с помощью low-code-инструментов, чтобы поддержать уникальные внутренние бизнес-процессы в корпорациях в кратчайшие сроки. Платформа Docsvision позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы, связанные с жизненным циклом МЧД: создание доверенности, включая согласование и подписание; отзыв доверенности; подпис

Отзывы о СЭД DocsVision: «Ее очень сложно настраивать» Оставить отзыв о СЭД DocsVision Ноябрь 2022. Компания из области туризма. Штат до 100 человек. Выручка до ₽1 м

Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL ментам и корпоративному контенту. С такими функциональными требованиями система должна быть готова к повышенным нагрузкам и поддерживать любой формат работы: в офисе или за его пределами. Обновлённая платформа Docsvision поддерживает актуальные требования к BPM/ECM-системам: отказоустойчивость, сохранение пользовательских эксплуатационных характеристик при росте нагрузки и доступ к данным д

«Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision мобильность». Поэтому для работы через «Пульс» клиентам «Доксвижн» необходимо приобрести только мобильный сервер и необходимое количество лицензий гарантированного доступа (напомню, пользовательские лицензии Docsvision являются конкурентными, но есть возможность иметь гарантированный доступ к системе при наличии соответствующей лицензии). Такая лицензия будет давать пользователю работать с

«Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision «Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от К

«Арнест» перешла на СЭД Docsvision за 1 месяц крупных производственных компаниях. Сергей Попов, генеральный директор «Арнест», сказал: «Внедрение СЭД Docsvision - это очередной шаг к оптимизации бизнес-процессов нашего предприятия, который

ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP Компания ECMGroup.Pro стала центром технологической компетенции по интеграции с SAP и представила очередное специализированное решение — модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP. Об этом говорится в заявлении «ДоксВижн», поступившем в редакцию CNews. Проектный опыт даёт компании-интегратору понимание того, какие решения в области электр

«Андок» предложил услугу «Docsvision Гибрид»: СЭД по модели PaaS е решение полностью готово к работе и настроено в виртуальной инфраструктуре. Это предустановленные СЭД Docsvision, приложения («Управление документами», «Договоры», «Совещания»), ряд дополните

T-Systems подвела первые итоги работы в СЭД Docsvision Компания T-Systems подвела первые итоги использования СЭД Docsvision в договорном процессе. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», внедрение автоматизированной системы согласования договорной документации на базе платформы Docsvision в российск

Abbyy и «ДоксВижн» предложили СЭД Docsvision с технологиями искусственного интеллекта Compreno ов и страховых компаний, а также организаций любых отраслей с большим числом разнотипных неструктурированных документов, не классифицированных в базе данных СЭД. Оптимизировать работу с документами в СЭД Docsvision помогают три основные возможности Abbyy Compreno: интеллектуальное атрибутирование, автоматическая классификация и семантический поиск, пояснили в компании. Так, интеллектуальное

В «Возрождении» внедрена СЭД Docsvision вне офиса. Компании было необходимо создать единое информационное пространство для взаимодействия сотрудников, объединяющее центральное подразделение с территориально удаленными. По отзыву заказчика, платформа Docsvision была выбрана благодаря широкому функционалу и возможностям его расширения, средствам интеграции и гибкому интерфейсу системы электронного документооборота. Платформа имеет

Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент. Об этом CNews сообщили в компании «ДоксВижн», разработчике решения. Клиент для SharePoint — дополнительный модуль системы Docsvision 5, обеспечивающий расширение

Вышла новая версия «Лёгкого клиента» Docsvision 5 ных представлений данных. Это позволит осуществлять поиск документов с указанием необходимых критериев и строить произвольные отчеты, например, отчеты по контролю исполнительской дисциплины. Как и в «Навигаторе Docsvision», представления данных в «Легком клиенте» поддерживают группировки, подсветку строк, сортировку, отображение произвольного набора колонок. Еще одним важным нововведением с

В агрохолдинге «Разгуляй» СЭД Docsvision обновлена до версии 5.2 В агрохолдинге «Разгуляй» завершены работы по переводу СЭД Docsvision на версию 5.2. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», в рамках проекта оптимизированы быстродействие и стабильность системы. Сегодня в системе работают 700 пользователей, план

Вышла новая версия «Лёгкого клиента Docsvision» Компания «ДоксВижн» представила новую версию «Лёгкого клиента Docsvision». В решении реализован ряд усовершенствований и новых функций, при

Вышла новая версия приложения Docsvision «Делопроизводство» конструктора карточек Docsvision 5. Это позволяет быстро реализовывать на базе приложения специальные виды делопроизводства, например, проектной документации или управления качеством. «В новой версии приложения Docsvision 5 “Делопроизводство” реализовано большое количество новых сценариев работы. Приложение создано на базе конструкторов Docsvision, что позволяет модифицировать существующие

«Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision Системный интегратор «Синтеллект» (Syntellect), партнер компании «ДоксВижн», завершил перевод компании «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 5. В рамках проекта под новую версию были адаптированы все настройки и бизнес-процессы обработки документов заказчика. Система получила новый функционал, комплекс дополнительных

Правительство Мурманской области переведет свою СЭД на платформу Docsvision 4.5 Компания Digital Design приступила к переводу системы электронного документооборота Правительства Мурманской области на программную платформу Docsvision 4.5. В настоящее время в системе работает более 1000 пользователей, взаимный обмен документами в электронном виде осуществляют 29 самостоятельных организаций, составляющих систему ис

В администрации Ленинского муниципального района Московской области внедрена СЭД Docsvision 4.5 ельно поддерживать и создавать настройки без привлечения интеграторов и дополнительных затрат, чему СЭД Docsvision соответствует в полной мере. Специалисты Digital Design развернули систему, об

СЭД Docsvision внедрена в логистической компании INBS ждение опытной эксплуатации. В системе будут работать порядка 30 пользователей. «INBS высоко оценивает работу проектной команды и благодарит компанию BTLab за успешную реализацию проекта по внедрению СЭД Docsvision», — отметил Владимир Шаронов, генеральный директор INBS.

«ДоксВижн» выпустила «Docsvision 5 Менеджер для Outlook» о выходе решения «Docsvision 5 Менеджер для Outlook». Приложение поддерживает работу пользователей СЭД Docsvision в почтовом клиенте Microsoft Outlook. Решение не требует дополнительных настро

«ДоксВижн» выпустила «Docsvision Топ-менеджер» для пятой версии СЭД и с увеличением продаж данной версии платформы и появлением большого количества проектов перехода с Docsvision 4.5 на Docsvision 5. Поэтому одна из основных особенностей «Docsvision 5 Топ-менед

Вышел «Ассистент для Docsvision 4.5» на базе Android 5» на платформе Android, предназначенного для организации удаленного доступа к базовому функционалу СЭД Docsvision. С помощью «Ассистента» пользователь получает доступ к заданиям и документам в

«ДоксВижн» начала продажи новой версии «Docsvision 4.5 Топ-менеджер» для iPad Компания «ДоксВижн» объявила о начале продаж новой версии продукта «Docsvision 4.5 Топ-менеджер» для iPad. Как рассказали CNews в компании, «Docsvision 4.

Digital Design обновит для «Полюса» СЭД Docsvision до версии 5.0 В августе 2012 г. Digital Design приступила к проекту по миграции внедренной системы электронного документооборота на базе DocsVision 4.5 на платформу версии 5.0 в компании «Полюс». Завершить работы по проекту планируется к концу сентября. «Полюс» является дочерней организацией компании «Полюс Золото», российского

СЭД Docsvision внедрена на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе» нефть». В рамках проекта сотрудниками «ACS-ВолгаЭВМкомплекса» была создана эффективная система контроля исполнения поручений с развитой аналитической отчетностью. С целью упрощения работы сотрудников СЭД Docsvision была интегрирована с ERP-системой «Галактика» на уровне синхронизации справочников контрагентов. По оценкам специалистов, в результате проведения работ повышен общий уровень испо

«ДоксВижн» выпустила «Центр поддержки пользователей» для DocsVision 4.5 оцессам DocsVision, сообщила о выходе приложения «Центр поддержки пользователей». Приложение призвано упростить обработку инцидентов и вопросов пользователей, возникающих в процессе работы с системой DocsVision 4.5. «Центр поддержки пользователей» — инструмент для функциональной и технической поддержки пользователей: по мнению разработчиков, приложение будет интересно крупным и средним пред

«Вебзавод» будет поддерживать и развивать СЭД DocsVision в Департаменте финансов городского округа Самары ртнером «ДоксВижн», договора с Департаментом финансов городского округа Самары, в рамках которого самарский интегратор будет осуществлять техническую поддержку и развитие использующейся в организации СЭД DocsVision. По информации «ДоксВижн», Департамент финансов городского округа Самара уже два года активно использует в работе систему электронного документооборота DocsVision. С помощью СЭД

Docsvision 4.5 SR2 сертифицирована ФСТЭК ки, страховые компании и т.д.), медицинские и образовательные учреждения. По информации «ДоксВижн», СЭД DocsVision — одна из первых СЭД, получивших сертификат о защите персональных данных. Docs

«ДоксВижн» запустила программу по повышению производительности СЭД DocsVision Компания «ДоксВижн» объявила о запуске программы по повышению производительности и надежности СЭД DocsVision 4.5. Новая программа, в первую очередь, ориентирована на партнеров и клиентов

«РегионГазЭнергоСтрой» внедрил СЭД DocsVision анным доступом к документам и служебной (коммерческой и конфиденциальной) информации, и повышение эффективности управленческих решений. В качестве платформы компанией Teamlead была предложена система DocsVision 4.5, отвечающая всем требованиям к современным СЭД, отметили в «ДоксВижн». За два месяца был разработан и автоматизирован сложный последовательно-параллельный маршрут движения догово

СЭД DocsVision внедрена на «Заводе приборных подшипников» в Самаре м, что на «Заводе приборных подшипников» (г. Самара) выполнено внедрение системы электронного документооборота DocsVision. Проект реализован компанией «ПромИнфоКонсалт». В рамках проекта по внедрению СЭД DocsVision удалось автоматизировать ежедневно востребованные процессы жизнедеятельности предприятия, среди которых: утверждение, согласование и подписание договоров и служебных записок, пуб

Teamlead расширила функционал СЭД DocsVision в «ПО Элтехника» аве решения электронного архива документов, процесс согласования и обработки документов не был автоматизирован. В 2010 г. руководством компании было принято решение о переходе на новую версию системы DocsVision 4.5, основная цель перехода заключалась в повышении скорости согласования договорной и внутренней документации, регламентации сроков согласования и усилении контроля над процессом со

СЭД DocsVision внедрена в «Новом Доме» о процесс соглашений шаблонных договоров, разрабатываемых по типовым формам. При этом запуск утверждения таких договоров происходит из учетной системы «1С: Предприятие 8», а далее данные передаются в СЭД DocsVision: дальнейшее заполнение и рассмотрение договора происходит там. На этапе подписания договора работа с ним не заканчивается. Решение по автоматизации включает в себя модуль контрол

«ДоксВижн» обновила типовые решения «Делопроизводство» и «Согласование договоров» на базе DocsVision 4.5 Компания «ДоксВижн», создатель одноименной системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision, объявила об обновлении методических материалов, а именно – двух типовых решений на базе СЭД DocsVision версии 4.5. Так, в методическом материале «Типовое решение “Делопроизводство”» рассмотрен рекомендованный компанией «ДоксВижн» типовой вариант создания решения по ведению общего

«ДоксВижн» выпустила модуль «Управление архивом документов» для DocsVision 4.5 «ДоксВижн» объявила о выпуске модуля «Управление архивом документов» для системы DocsVision версии 4.5. В целом «Управление архивом документов» представляет собой специализированный продукт в линейке DocsVision 4.5, который расширяет возможности работы пользователей и позволяет организовать удобное хранение вышедших из оборота документов. Каждая компания рано или поздно сталкивается с пробл

СЭД DocsVision внедрена на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе» Vision, создатель одноименной системы управления документами и бизнес-процессами, объявила о том, что ГК «ACS-ВолгаЭВМкомплекс» реализовала проект по итогам выигранного открытого тендера на внедрение СЭД DocsVision на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе» (НК «Роснефть»). На данный момент проект полностью реализован. В целом его итогами в части автоматизации делопроизводственных процесс