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Docsvision СЭД ECM-система

Docsvision — CSP-платформа, которая помогает крупным предприятиям и госкомпаниям переводить документооборот в электронный вид, автоматизировать бизнес-процессы и осуществлять цифровую трансформацию

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2026 Docsvision 6 – релиз новой платформы

п к настройкам платформы через веб-интерфейс. Основным пользовательским интерфейсом стал адаптивный web-клиент Docsvision, который поддерживает всю функциональность платформы вне зависимости от
28.06.2024 Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor

и надежность комплексного решения официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Платформа Docsvision предназначена для создания решений по управлению документами и бизнес-процессами. С ее помощью можно создавать, согласовывать, подписывать и хранить документы, назначать со
27.07.2023 Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД

влений. Как часть платформы функциональность для работы с МЧД можно настроить с помощью low-code-инструментов, чтобы поддержать уникальные внутренние бизнес-процессы в корпорациях в кратчайшие сроки. Платформа Docsvision позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы, связанные с жизненным циклом МЧД: создание доверенности, включая согласование и подписание; отзыв доверенности; подпис
30.11.2022 Отзывы о СЭД DocsVision: «Ее очень сложно настраивать»

Оставить отзыв о СЭД DocsVision Ноябрь 2022. Компания из области туризма. Штат до 100 человек. Выручка до ₽1 м
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL

ментам и корпоративному контенту. С такими функциональными требованиями система должна быть готова к повышенным нагрузкам и поддерживать любой формат работы: в офисе или за его пределами. Обновлённая платформа Docsvision поддерживает актуальные требования к BPM/ECM-системам: отказоустойчивость, сохранение пользовательских эксплуатационных характеристик при росте нагрузки и доступ к данным д
23.07.2019 «Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision

мобильность». Поэтому для работы через «Пульс» клиентам «Доксвижн» необходимо приобрести только мобильный сервер и необходимое количество лицензий гарантированного доступа (напомню, пользовательские лицензии Docsvision являются конкурентными, но есть возможность иметь гарантированный доступ к системе при наличии соответствующей лицензии). Такая лицензия будет давать пользователю работать с
18.03.2019 «Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision

«Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от К
14.12.2016 «Арнест» перешла на СЭД Docsvision за 1 месяц

крупных производственных компаниях. Сергей Попов, генеральный директор «Арнест», сказал: «Внедрение СЭД Docsvision - это очередной шаг к оптимизации бизнес-процессов нашего предприятия, который
15.08.2016 ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP

Компания ECMGroup.Pro стала центром технологической компетенции по интеграции с SAP и представила очередное специализированное решение — модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP. Об этом говорится в заявлении «ДоксВижн», поступившем в редакцию CNews. Проектный опыт даёт компании-интегратору понимание того, какие решения в области электр
30.06.2016 «Андок» предложил услугу «Docsvision Гибрид»: СЭД по модели PaaS

е решение полностью готово к работе и настроено в виртуальной инфраструктуре. Это предустановленные СЭД Docsvision, приложения («Управление документами», «Договоры», «Совещания»), ряд дополните
22.12.2015 T-Systems подвела первые итоги работы в СЭД Docsvision

Компания T-Systems подвела первые итоги использования СЭД Docsvision в договорном процессе. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», внедрение автоматизированной системы согласования договорной документации на базе платформы Docsvision в российск
31.03.2015 Abbyy и «ДоксВижн» предложили СЭД Docsvision с технологиями искусственного интеллекта Compreno

ов и страховых компаний, а также организаций любых отраслей с большим числом разнотипных неструктурированных документов, не классифицированных в базе данных СЭД. Оптимизировать работу с документами в СЭД Docsvision помогают три основные возможности Abbyy Compreno: интеллектуальное атрибутирование, автоматическая классификация и семантический поиск, пояснили в компании. Так, интеллектуальное
25.03.2015 В «Возрождении» внедрена СЭД Docsvision

вне офиса. Компании было необходимо создать единое информационное пространство для взаимодействия сотрудников, объединяющее центральное подразделение с территориально удаленными. По отзыву заказчика, платформа Docsvision была выбрана благодаря широкому функционалу и возможностям его расширения, средствам интеграции и гибкому интерфейсу системы электронного документооборота. Платформа имеет

09.12.2014 Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент

Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент. Об этом CNews сообщили в компании «ДоксВижн», разработчике решения. Клиент для SharePoint — дополнительный модуль системы Docsvision 5, обеспечивающий расширение
11.09.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента» Docsvision 5

ных представлений данных. Это позволит осуществлять поиск документов с указанием необходимых критериев и строить произвольные отчеты, например, отчеты по контролю исполнительской дисциплины. Как и в «Навигаторе Docsvision», представления данных в «Легком клиенте» поддерживают группировки, подсветку строк, сортировку, отображение произвольного набора колонок. Еще одним важным нововведением с
16.07.2014 В агрохолдинге «Разгуляй» СЭД Docsvision обновлена до версии 5.2

В агрохолдинге «Разгуляй» завершены работы по переводу СЭД Docsvision на версию 5.2. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», в рамках проекта оптимизированы быстродействие и стабильность системы. Сегодня в системе работают 700 пользователей, план
27.05.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента Docsvision»

Компания «ДоксВижн» представила новую версию «Лёгкого клиента Docsvision». В решении реализован ряд усовершенствований и новых функций, при
20.05.2014 Вышла новая версия приложения Docsvision «Делопроизводство»

конструктора карточек Docsvision 5. Это позволяет быстро реализовывать на базе приложения специальные виды делопроизводства, например, проектной документации или управления качеством. «В новой версии приложения Docsvision 5 “Делопроизводство” реализовано большое количество новых сценариев работы. Приложение создано на базе конструкторов Docsvision, что позволяет модифицировать существующие

23.04.2014 «Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision

Системный интегратор «Синтеллект» (Syntellect), партнер компании «ДоксВижн», завершил перевод компании «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 5. В рамках проекта под новую версию были адаптированы все настройки и бизнес-процессы обработки документов заказчика. Система получила новый функционал, комплекс дополнительных

15.04.2014 Правительство Мурманской области переведет свою СЭД на платформу Docsvision 4.5

Компания Digital Design приступила к переводу системы электронного документооборота Правительства Мурманской области на программную платформу Docsvision 4.5. В настоящее время в системе работает более 1000 пользователей, взаимный обмен документами в электронном виде осуществляют 29 самостоятельных организаций, составляющих систему ис
08.04.2014 В администрации Ленинского муниципального района Московской области внедрена СЭД Docsvision 4.5

ельно поддерживать и создавать настройки без привлечения интеграторов и дополнительных затрат, чему СЭД Docsvision соответствует в полной мере. Специалисты Digital Design развернули систему, об
20.01.2014 СЭД Docsvision внедрена в логистической компании INBS

ждение опытной эксплуатации. В системе будут работать порядка 30 пользователей. «INBS высоко оценивает работу проектной команды и благодарит компанию BTLab за успешную реализацию проекта по внедрению СЭД Docsvision», — отметил Владимир Шаронов, генеральный директор INBS.
21.05.2013 «ДоксВижн» выпустила «Docsvision 5 Менеджер для Outlook»

о выходе решения «Docsvision 5 Менеджер для Outlook». Приложение поддерживает работу пользователей СЭД Docsvision в почтовом клиенте Microsoft Outlook. Решение не требует дополнительных настро
13.05.2013 «ДоксВижн» выпустила «Docsvision Топ-менеджер» для пятой версии СЭД

и с увеличением продаж данной версии платформы и появлением большого количества проектов перехода с Docsvision 4.5 на Docsvision 5. Поэтому одна из основных особенностей «Docsvision 5 Топ-менед
26.03.2013 Вышел «Ассистент для Docsvision 4.5» на базе Android

5» на платформе Android, предназначенного для организации удаленного доступа к базовому функционалу СЭД Docsvision. С помощью «Ассистента» пользователь получает доступ к заданиям и документам в
27.02.2013 «ДоксВижн» начала продажи новой версии «Docsvision 4.5 Топ-менеджер» для iPad

Компания «ДоксВижн» объявила о начале продаж новой версии продукта «Docsvision 4.5 Топ-менеджер» для iPad. Как рассказали CNews в компании, «Docsvision 4.
28.08.2012 Digital Design обновит для «Полюса» СЭД Docsvision до версии 5.0

В августе 2012 г. Digital Design приступила к проекту по миграции внедренной системы электронного документооборота на базе DocsVision 4.5 на платформу версии 5.0 в компании «Полюс». Завершить работы по проекту планируется к концу сентября. «Полюс» является дочерней организацией компании «Полюс Золото», российского

10.05.2012 СЭД Docsvision внедрена на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе»

нефть». В рамках проекта сотрудниками «ACS-ВолгаЭВМкомплекса» была создана эффективная система контроля исполнения поручений с развитой аналитической отчетностью. С целью упрощения работы сотрудников СЭД Docsvision была интегрирована с ERP-системой «Галактика» на уровне синхронизации справочников контрагентов. По оценкам специалистов, в результате проведения работ повышен общий уровень испо
02.03.2012 «ДоксВижн» выпустила «Центр поддержки пользователей» для DocsVision 4.5

оцессам DocsVision, сообщила о выходе приложения «Центр поддержки пользователей». Приложение призвано упростить обработку инцидентов и вопросов пользователей, возникающих в процессе работы с системой DocsVision 4.5. «Центр поддержки пользователей» — инструмент для функциональной и технической поддержки пользователей: по мнению разработчиков, приложение будет интересно крупным и средним пред
02.06.2011 «Вебзавод» будет поддерживать и развивать СЭД DocsVision в Департаменте финансов городского округа Самары

ртнером «ДоксВижн», договора с Департаментом финансов городского округа Самары, в рамках которого самарский интегратор будет осуществлять техническую поддержку и развитие использующейся в организации СЭД DocsVision. По информации «ДоксВижн», Департамент финансов городского округа Самара уже два года активно использует в работе систему электронного документооборота DocsVision. С помощью СЭД

11.05.2011 Docsvision 4.5 SR2 сертифицирована ФСТЭК

ки, страховые компании и т.д.), медицинские и образовательные учреждения. По информации «ДоксВижн», СЭД DocsVision — одна из первых СЭД, получивших сертификат о защите персональных данных. Docs
29.03.2011 «ДоксВижн» запустила программу по повышению производительности СЭД DocsVision

Компания «ДоксВижн» объявила о запуске программы по повышению производительности и надежности СЭД DocsVision 4.5. Новая программа, в первую очередь, ориентирована на партнеров и клиентов

24.03.2011 «РегионГазЭнергоСтрой» внедрил СЭД DocsVision

анным доступом к документам и служебной (коммерческой и конфиденциальной) информации, и повышение эффективности управленческих решений. В качестве платформы компанией Teamlead была предложена система DocsVision 4.5, отвечающая всем требованиям к современным СЭД, отметили в «ДоксВижн». За два месяца был разработан и автоматизирован сложный последовательно-параллельный маршрут движения догово
17.03.2011 СЭД DocsVision внедрена на «Заводе приборных подшипников» в Самаре

м, что на «Заводе приборных подшипников» (г. Самара) выполнено внедрение системы электронного документооборота DocsVision. Проект реализован компанией «ПромИнфоКонсалт». В рамках проекта по внедрению СЭД DocsVision удалось автоматизировать ежедневно востребованные процессы жизнедеятельности предприятия, среди которых: утверждение, согласование и подписание договоров и служебных записок, пуб
28.01.2011 Teamlead расширила функционал СЭД DocsVision в «ПО Элтехника»

аве решения электронного архива документов, процесс согласования и обработки документов не был автоматизирован. В 2010 г. руководством компании было принято решение о переходе на новую версию системы DocsVision 4.5, основная цель перехода заключалась в повышении скорости согласования договорной и внутренней документации, регламентации сроков согласования и усилении контроля над процессом со
22.10.2010 СЭД DocsVision внедрена в «Новом Доме»

о процесс соглашений шаблонных договоров, разрабатываемых по типовым формам. При этом запуск утверждения таких договоров происходит из учетной системы «1С: Предприятие 8», а далее данные передаются в СЭД DocsVision: дальнейшее заполнение и рассмотрение договора происходит там. На этапе подписания договора работа с ним не заканчивается. Решение по автоматизации включает в себя модуль контрол
09.09.2010 «ДоксВижн» обновила типовые решения «Делопроизводство» и «Согласование договоров» на базе DocsVision 4.5

Компания «ДоксВижн», создатель одноименной системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision, объявила об обновлении методических материалов, а именно – двух типовых решений на базе СЭД DocsVision версии 4.5. Так, в методическом материале «Типовое решение “Делопроизводство”» рассмотрен рекомендованный компанией «ДоксВижн» типовой вариант создания решения по ведению общего

20.08.2010 «ДоксВижн» выпустила модуль «Управление архивом документов» для DocsVision 4.5

«ДоксВижн» объявила о выпуске модуля «Управление архивом документов» для системы DocsVision версии 4.5. В целом «Управление архивом документов» представляет собой специализированный продукт в линейке DocsVision 4.5, который расширяет возможности работы пользователей и позволяет организовать удобное хранение вышедших из оборота документов. Каждая компания рано или поздно сталкивается с пробл
28.06.2010 СЭД DocsVision внедрена на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе»

Vision, создатель одноименной системы управления документами и бизнес-процессами, объявила о том, что ГК «ACS-ВолгаЭВМкомплекс» реализовала проект по итогам выигранного открытого тендера на внедрение СЭД DocsVision на «Сызранском нефтеперерабатывающем заводе» (НК «Роснефть»). На данный момент проект полностью реализован. В целом его итогами в части автоматизации делопроизводственных процесс
18.06.2010 Digital Design разработал ИС на базе DocsVision 4.1 для центрального морского конструкторского бюро «Алмаз»

езультате работы над проектом у нас получился абсолютно новый продукт, который, я думаю, будет полезен и другим проектным организациям». Корпоративная информационная система создана на базе платформы DocsVision 4.1. Решение состоит из трех функциональных частей: электронного технического архива, электронного документооборота и подсистемы управления проектами. Электронный технический архив о

Публикаций - 249, упоминаний - 297

Docsvision СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 240
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 63
Microsoft Corporation 25775 26
9594 26
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 19
Системы документооборота 522 13
SAP SE 5601 12
Syntellect - Синтеллект 105 11
InterTrust - ИнтерТраст 336 7
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
АйТи 1519 6
Программные технологии 88 6
Стек Софт 32 5
iDoc - АйДок 28 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Oracle Corporation 7074 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Крок - Croc 1964 5
Directum - Директум 1268 5
Utilex - Утилекс 48 4
Ростелеком 10948 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
OpenText 238 4
АйДи - Технологии управления - id2 70 4
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 4
RKIT Group - РКИТ 22 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
BTLab 14 3
Интеллектика - Intellectika 18 3
ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про 15 3
Dell EMC 5180 3
Apple Inc 13156 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 3
Alfresco Software 156 2
TeamLead - Тимлид 14 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
ВТБ - ВТБ24 671 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 5
Почта России ПАО 2370 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 4
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Роллтон ТД 11 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Кировский завод 37 3
Силовые машины 166 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 2
Роснефть - РН-Сызранский НПЗ - Сызранский нефтеперерабатывающий завод 6 2
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 2
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 2
Лукойл АЭРО - Лукойл Авиабункеровочная компания - Лукойл Маринбункер 3 2
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 2
Разгуляй 40 2
КОМТЕХ 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Полипластик 23 2
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Гранит 57 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Трансойл 13 1
Caterpillar - 93 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
Администрация городского округа Самара 23 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
ГУИОН ГУ - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Государственное учреждение 3 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 233
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 132
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 20
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
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Google Android 15244 7
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
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Грешнев Олег 35 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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