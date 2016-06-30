Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Docsvision СЭД
ECM-система
Публикаций - 56, упоминаний - 87
Docsvision СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Владимир 83 9
|Курьянов Сергей 161 6
|Пуцин Сергей 18 5
|Гайдамаков Сергей 24 3
|Сущев Виктор 19 3
|Суровцева Евгения 5 2
|Линев Андрей 24 2
|Федоров Андрей 19 2
|Захаров Михаил 12 2
|Варфоломеев Антон 10 2
|Горбунов Денис 14 2
|Скрипко Елена 2 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Горшков Павел 6 2
|Гафаров Евгений 5 2
|Потемин Павел 7 2
|Котов Виталий 39 2
|Земской Николай 14 2
|Коновалов Роман 20 2
|Рожной Антон 6 1
|Демидов Михаил 132 1
|Ипатов Вадим 81 1
|Старостин Ефим 7 1
|Макаров Станислав 114 1
|Бушмелев Сергей 42 1
|Жуков Михаил 32 1
|Корюкин Юрий 27 1
|Баранов Олег 13 1
|Ромин Вадим 3 1
|Исраелян Ара 7 1
|Торшин Дмитрий 8 1
|Коробко Александр 2 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Потемкин Павел 1 1
|Путин Владимир 2437 1
|Кохан Владимир 9 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Кузнецов Станислав 70 1
|Панченко Иван 43 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
|ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru