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Docsvision СЭД
ECM-система



30.06.2016 «Андок» предложил услугу «Docsvision Гибрид»: СЭД по модели PaaS
09.12.2014 Вышла новая версия модуля Docsvision 5 SharePoint клиент
16.07.2014 В агрохолдинге «Разгуляй» СЭД Docsvision обновлена до версии 5.2
27.05.2014 Вышла новая версия «Лёгкого клиента Docsvision»
21.05.2013 «ДоксВижн» выпустила «Docsvision 5 Менеджер для Outlook»
13.05.2013 «ДоксВижн» выпустила «Docsvision Топ-менеджер» для пятой версии СЭД
27.02.2013 «ДоксВижн» начала продажи новой версии «Docsvision 4.5 Топ-менеджер» для iPad
02.06.2011 «Вебзавод» будет поддерживать и развивать СЭД DocsVision в Департаменте финансов городского округа Самары
11.05.2011 Docsvision 4.5 SR2 сертифицирована ФСТЭК
16.03.2010 ФСТЭК России сертифицирует СЭД DocsVision 4.5

Публикаций - 56, упоминаний - 87

Docsvision СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 945 50
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 13
5018 6
InterTrust - ИнтерТраст 291 3
Syntellect - Синтеллект 54 3
АйДи - Технологии управления 42 2
OpenText 173 2
Microsoft Corporation 20988 2
Promt - Промт 257 1
Abbyy 1056 1
IBM 8669 1
Softline - Софтлайн 1737 1
Ланит ГК 1503 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7502 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 289 1
Uptime Institute 172 1
АйТи 1066 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 1
Поликом Про 33 1
SAP SE 4371 1
Вебзавод 12 1
Программные технологии 37 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Optima - Оптима - OXS 216 1
Ramax - Рамакс 72 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 113 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 202 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 475 1
Крок 1551 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 1
СКБ Контур 434 1
Red Hat 1123 1
Базальт СПО 216 1
SUSE 310 1
Accenture - Аксенчер 774 1
Сбербанк Технологии - СберТех 208 1
Avanpost - Аванпост 99 1
K2 - К2РУ - SourceCode 39 1
Полипластик 11 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 7 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Газпром ПАО 747 2
Кировский завод 29 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 2
Уральские газовые сети 2 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Трансойл 12 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 10 1
ВТБ24 622 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
Газпром ПХГ 3 1
Роснефть НК 418 1
Аэрофлот 615 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 1
РЖД - Российские железные дороги 1324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 2
Правительство РФ 2647 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Петербургский метрополитен ГУП 70 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 1
Правительство Мурманской области 16 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 55 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 1
Президент Российской Федерации 1718 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 179 1
Роснано 619 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1917 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 663 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2437 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 2
Системы управления совещаниями и заседаниями 60 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 799 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 24 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 269 1
Web-client - Веб-клиент 22 1
Проверка контрагентов 57 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 253 1
Workflow - Поток работ 93 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1390 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 665 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 120 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 224 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1241 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 86 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 1
DevOps - Development и Operations 344 1
Apple iPad 3538 5
Microsoft SharePoint Server 518 5
Linux OS 7181 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
Microsoft Exchange 986 2
InterTrust - CompanyMedia 144 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 788 2
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 11 2
Google Android 11647 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 1
Promt Professional Neural 12 1
OpenText Documentum 342 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 45 1
Docsvision Mobile 2 1
Avanpost IDM Access System 21 1
DocsVision Live 7 1
Microsoft Exchange Server 318 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Microsoft Office 2007 164 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 28 1
Linux - Debian GNU 316 1
Abbyy Recognition Server 51 1
Optima Workflow 51 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
Naumen DMS 21 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 1
Microsoft Windows 10 10101 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 254 1
1С:Документооборот 81 1
Apple iOS 6212 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 357 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 198 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 66 1
Андреев Владимир 83 9
Курьянов Сергей 161 6
Пуцин Сергей 18 5
Гайдамаков Сергей 24 3
Сущев Виктор 19 3
Суровцева Евгения 5 2
Линев Андрей 24 2
Федоров Андрей 19 2
Захаров Михаил 12 2
Варфоломеев Антон 10 2
Горбунов Денис 14 2
Скрипко Елена 2 2
Кастильо Игорь 24 2
Горшков Павел 6 2
Гафаров Евгений 5 2
Потемин Павел 7 2
Котов Виталий 39 2
Земской Николай 14 2
Коновалов Роман 20 2
Рожной Антон 6 1
Демидов Михаил 132 1
Ипатов Вадим 81 1
Старостин Ефим 7 1
Макаров Станислав 114 1
Бушмелев Сергей 42 1
Жуков Михаил 32 1
Корюкин Юрий 27 1
Баранов Олег 13 1
Ромин Вадим 3 1
Исраелян Ара 7 1
Торшин Дмитрий 8 1
Коробко Александр 2 1
Макаренко Екатерина 2 1
Потемкин Павел 1 1
Путин Владимир 2437 1
Кохан Владимир 9 1
Тебеньков Яков 10 1
Никифоров Николай 1131 1
Кузнецов Станислав 70 1
Панченко Иван 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 82270 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 3
Прибалтика - Балтия 1200 3
Беларусь - Белоруссия 3201 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2888 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 626 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 475 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 834 1
Украина - Киев 906 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 1
Румыния 547 1
Россия - СФО - Иркутская область 725 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 1
Беларусь - Минск 533 1
Украина 5526 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Австрия - Вена 144 1
Россия - СФО - Новосибирск 2913 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1927 1
Германия - Федеративная Республика 7780 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11597 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 4
Черкизон - Черкизовский рынок 70 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4086 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 1
Русский язык 1654 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ИТ-аналитика 38 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
Docflow 105 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
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