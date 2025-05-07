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Администрация городского округа Самара

Администрация городского округа Самара


07.05.2025 В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары» 2
22.09.2017 Круглый стол CNews. «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения» 2
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
25.08.2015 «Электрощит» открыл международный инжиниринговый центр в Самаре 2
21.05.2015 МТС открыла мобильные библиотеки в школах Самары 2
14.10.2013 «Билайн» запустил в Самаре 40 дополнительных базовых станций 1
03.04.2013 Арбитражный суд признал право собственности «Ростелекома» на телефонную канализацию в Самаре 2
21.03.2013 Администрация городского округа Самара автоматизировала документооборот с помощью СЭД DocTrix 1
17.09.2012 ТТК организовал бесплатную Wi-Fi зону на набережной Самары 1
16.03.2012 В Самаре подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно через интернет 1
02.06.2011 «Вебзавод» будет поддерживать и развивать СЭД DocsVision в Департаменте финансов городского округа Самары 4
10.11.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2010 года 2
02.07.2008 В Самаре задержан за взятку представитель правообладателей ПО 1
07.06.2008 CIT-research: итоги 1
07.02.2008 Администрация Самары строит АИС «Муниципальный заказ» на базе «ГосЗаказа» 4
03.10.2006 Самарская администрация внедрит DocsVision 1
02.10.2006 Администрация Самары будет работать на DocsVision 1

Публикаций - 17, упоминаний - 29

Администрация городского округа Самара и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1014 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1585 2
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 2
Schneider Electric 579 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
Ланит - Норбит - Norbit 379 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 46 1
Ростелеком 9888 1
8427 1
Oracle Corporation 6753 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Крок - Croc 1784 1
Комплит - Complete 99 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8866 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
Парус Корпорация 199 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 52 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Летограф - Letograf 80 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Прагма 9 1
ЮСК - Южная софтверная компания 18 1
CIFT - Центр Информационных и Финансовых Технологий НОУ 6 1
Интегра-С Консорциум 14 1
Аксус-Самара - Axus Print Service 1 1
IT Universe - АйТи Юниверс 7 1
Microsoft Corporation 24809 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
Генезис знаний НПК 2 1
ГИВЦ Москвы 2 1
Content AI - Контент ИИ 83 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 61 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 750 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 19 1
Самарский - Курортный отель 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3324 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 34 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
Судебная власть - Judicial power 2335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4341 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2806 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 694 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12785 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10562 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13652 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11394 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12952 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9613 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3928 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16295 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1747 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14072 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8047 2
Оцифровка - Digitization 4665 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6512 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9452 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7943 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11836 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21049 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 430 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1302 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3265 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16325 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1778 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1690 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4129 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12375 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7776 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1728 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5960 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2216 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 155 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24853 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4270 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 3
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Google Android 14215 1
Apple iOS 7940 1
Microsoft Windows 15864 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1439 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 236 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
Обращения граждан 229 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 215 1
Nintex Workflow 11 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 6 1
Content AI - ContentCapture 32 1
Меркушкин Николай 8 1
Меламед Александр 94 1
Ревяшко Андрей 20 1
Морозов Дмитрий 19 1
Соколова Анастасия 10 1
Нестеренко Алексей 4 1
Рыльцов Александр 1 1
Спиридонов Андрей 5 1
Нечаев Петр 1 1
Молчанов Ростислав 1 1
Пекер Владислав 1 1
Орловский Виктор 386 1
Израйлев Иван 11 1
Золотовицкий Аркадий 14 1
Маслов Олег 12 1
Голобоков Владимир 7 1
Азаров Дмитрий 9 1
Ломакин Виктор 1 1
Колесникова Надежда 1 1
Левитан Андрей 1 1
Чукин Сергей 1 1
Синдяшкин Павел 1 1
Лимов Дмитрий 1 1
Мамась Дмитрий 1 1
Афонасьев Дмитрий 1 1
Фомичев Валерий 1 1
Квитко Никита 1 1
Махлин Владимир 1 1
Куделькин Владимир 2 1
Екатеринская Наталия 1 1
Виттих Владимир 1 1
Мятежный Алексей 1 1
Сударев Александр 2 1
Абаньков Антон 1 1
Косяков Иван 1 1
Дергачева Светлана 45 1
Злобич Виктор 2 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2807 16
Россия - ПФО - Самарская область 1367 7
Россия - РФ - Российская федерация 148145 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1850 2
Россия - ПФО - Саратовская область 752 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 634 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 498 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 424 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1324 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 730 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7682 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 616 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1708 1
Россия - СФО - Новосибирск 4408 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1043 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 770 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 625 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 572 1
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Россия - СФО - Иркутская область 1151 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 871 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 148 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4043 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1397 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1939 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - СФО - Омская область 693 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 403 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 600 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 587 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4219 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8716 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11100 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10140 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7892 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8194 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 2
Энергетика - Energy - Energetically 5208 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 622 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2164 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8999 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5053 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Английский язык 6728 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1661 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2243 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2883 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5932 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11174 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2938 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1714 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7066 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
СМИУ - Самарский муниципальный институт управления 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2061 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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