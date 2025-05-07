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Администрация городского округа Самара
Администрация городского округа Самара и организации, системы, технологии, персоны:
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
|Меркушкин Николай 8 1
|Меламед Александр 94 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Соколова Анастасия 10 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Рыльцов Александр 1 1
|Спиридонов Андрей 5 1
|Нечаев Петр 1 1
|Молчанов Ростислав 1 1
|Пекер Владислав 1 1
|Орловский Виктор 386 1
|Израйлев Иван 11 1
|Золотовицкий Аркадий 14 1
|Маслов Олег 12 1
|Голобоков Владимир 7 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Ломакин Виктор 1 1
|Колесникова Надежда 1 1
|Левитан Андрей 1 1
|Чукин Сергей 1 1
|Синдяшкин Павел 1 1
|Лимов Дмитрий 1 1
|Мамась Дмитрий 1 1
|Афонасьев Дмитрий 1 1
|Фомичев Валерий 1 1
|Квитко Никита 1 1
|Махлин Владимир 1 1
|Куделькин Владимир 2 1
|Екатеринская Наталия 1 1
|Виттих Владимир 1 1
|Мятежный Алексей 1 1
|Сударев Александр 2 1
|Абаньков Антон 1 1
|Косяков Иван 1 1
|Дергачева Светлана 45 1
|Злобич Виктор 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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