Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесникова Надежда
СОБЫТИЯ
|18.02.2026
|В федеральный перечень включен школьный учебник по ИИ от «Альянса в сфере ИИ» и ГК «Просвещение» 1
|16.03.2012
|В Самаре подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно через интернет 1
Колесникова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.