Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Летограф
Letograf
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Публикаций - 65, упоминаний - 264
Летограф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|ASF - Apache Software Foundation 60 1
|Лукин Глеб 14 6
|Курьянов Сергей 147 5
|Ипатов Вадим 80 4
|Храмцовская Наталья 38 2
|Мякишева Марина 84 2
|Трещук Андрей 21 2
|Афанасьев Сергей 12 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Романов Дмитрий 53 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Попов Алексей 317 2
|Аксельрод Александр 40 2
|Меджитов Тимур 56 2
|Федоров Вадим 5 2
|Плотников Павел 7 1
|Орловский Виктор 229 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Истомина Елена 6 1
|Притула Павел 31 1
|Кайнер Максим 6 1
|Забелин Вячеслав 11 1
|Эйгес Павел 66 1
|Громов Иван 96 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Андреев Максим 29 1
|Панчоян Артур 5 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Михеев Андрей 6 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Синяков Владимир 3 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Бейдер Александр 74 1
|Лосев Сергей 43 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Демидов Михаил 130 1
|Шадаев Максут 384 1
|Петров Михаил 88 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Башлыков Михаил 21 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2724 3
|Gartner 2194 1
|ARC Advisory Group 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765837, в очереди разбора - 669523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765837, в очереди разбора - 669523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru