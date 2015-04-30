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Летограф
Letograf


30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
10.02.2015 Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО 2
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
16.04.2012 Россия: на подступах к e-gov 1
28.09.2011 На платформе «Летограф» создан электронный архив Кызылординской области Казахстана 4
26.09.2011 «Центр по недвижимости по Южно-Казахстанской области» автоматизировал документооборот на базе «Летографа» 7
22.06.2011 «Летограф» автоматизировал документооборот в мэрии Череповца 3
17.05.2010 Названы 8 факторов, которые изменят рынок ECM 1
12.05.2010 «Технологии Финансов» тиражировали электронный архив на базе СЭД «Летограф» для обслуживания нового направления 1
10.05.2010 Быстродействие СЭД: разбираем методику оценки 1
15.04.2010 Рынок СЭД: что изменил 2009 год? 1
14.04.2010 Внедрения СЭД-2010: как изменился заказчик? 1
24.02.2010 СЭД «Летограф» внедрена в «Объединенной химической компании» Казахстана 2
03.02.2010 СЭД «Летограф» внедрили на заводе «Конкордия» 2
25.12.2009 «Летограф» построил электронный архив для «Мечел-БизнесСервис» 2
07.12.2009 Ранкинг вендоров СЭД: продажа лицензий в России 1
04.12.2009 «Энергополь-Украина» внедрила систему «Летограф. Основа» 2
30.11.2009 «Украинский частный архив» внедрил СЭД «Летограф» 2
17.11.2009 «Моби-Центр» внедрил СЭД «Летограф» для обработки заявок клиентов 2
03.11.2009 В «Рив Гош» внедрена СЭД «Летограф» 3
14.10.2009 InterCert внедрил «Летограф» для взаимодействия с клиентами в Казахстане, России, Узбекистане и Китае 1
08.10.2009 Sert Akademie внедрила IBS-Letograf для управления документами СМК 2
02.10.2009 Администрация Псковской области внедрила систему «Летограф. Основа» 5
24.09.2009 Карагандинский экономический университет создал электронную библиотеку с помощью «Летографа» 4
16.09.2009 «Аврора-Проект» завершила проект по развитию СЭД «Летограф» 2
04.09.2009 «Летограф» построил электронное досье контрагентов для МПБК «Очаково» 4
26.08.2009 СЭД «Летограф» внедрили в СП «Уз-Тонг Хонг Ко» 2
26.08.2009 «Автоойна» внедрила СЭД «Летограф» 2
20.08.2009 Служба технической поддержки «Летограф» начала работать в Сети 3
19.08.2009 Электронные аукционы и ЭЦП: странности закона 1
11.08.2009 Система «Летограф» объединила Москву и Сахалин 1
11.08.2009 «Летограф» реализовал проект в Сургуте 2
10.08.2009 «Летограф» начинает внедрение СЭД в казахстанском «Цеснабанке» 1
03.07.2009 СЭД «Летограф» внедрят в Министерстве Транспорта и Коммуникаций Таджикистана 1
22.06.2009 «Калибр» автоматизировал управление договорами с помощью «Летографа» 6
18.06.2009 СЭД «Летограф» впервые внедрили в Монголии 4
17.06.2009 «Сахалинуголь» строит электронный архив на платформе «Летограф» 2
27.05.2009 «Летограф» представил новое решение для автоматизации документооборота 3

Публикаций - 65, упоминаний - 264

Летограф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 778 10
InterTrust - ИнтерТраст 232 10
3761 10
Directum - Директум 646 8
Abbyy 796 7
IBM 3551 7
SAP SE 3216 6
Ланит ГК 1159 6
Oracle Corporation 3356 6
TerraLink - ТерраЛинк 183 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
ЭОС - Электронные офисные системы 987 5
Корус Консалтинг ГК 807 5
Microsoft Corporation 11127 5
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 5
ГКС - Группа компаний Систематика 198 3
Такском - Taxcom 119 3
Dell EMC 2413 3
АйТи 752 3
InterSystems - ИнтерСистемз 73 2
KrIT - КРИТ 11 2
OpenText 160 2
Seiko Epson Corporation 329 2
Логика Бизнеса 141 2
Eastman Kodak 102 2
ELMA 106 2
Крипто-ПРО 200 2
Panasonic 1158 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Canon 582 2
Fujitsu 744 2
Крок 1221 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
VMware 1829 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Facebook 3767 1
Мираторг 12 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ВТБ Факторинг 22 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Правительство Республики Казахстан - Министерство юстиции республики Казахстан 4 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство РФ 2207 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Workflow - Поток работ 57 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 213 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Летограф Основа 9 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 7
OpenText Documentum 191 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 3
Alfresco 114 3
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 3
ЭОС Дело СЭД 622 3
Abbyy Recognition Server 45 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Microsoft Lync 272 2
Летограф Ансамбль 2 2
Летограф Бонапарт 2 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
IBM Maximo 31 1
Oracle PeopleSoft 51 1
JQuery 31 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Microsoft Dynamics 194 1
EA SimCity - компьютерная игра 41 1
ЭОС Архивное дело 80 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Dell EMC VMAX All Flash 14 1
Летограф Кредиты 1 1
Летограф Архив 1 1
Microsoft Edge - Браузер 988 1
IBM DB2 150 1
Apple iPad 3263 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Office 1946 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Microsoft Windows 854 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
ЭОС eDocLib 85 1
Лукин Глеб 14 6
Курьянов Сергей 147 5
Ипатов Вадим 80 4
Храмцовская Наталья 38 2
Мякишева Марина 84 2
Трещук Андрей 21 2
Афанасьев Сергей 12 2
Бейлезон Олег 32 2
Романов Дмитрий 53 2
Баласанян Владимир 31 2
Попов Алексей 317 2
Аксельрод Александр 40 2
Меджитов Тимур 56 2
Федоров Вадим 5 2
Плотников Павел 7 1
Орловский Виктор 229 1
Юсупов Ренат 75 1
Истомина Елена 6 1
Притула Павел 31 1
Кайнер Максим 6 1
Забелин Вячеслав 11 1
Эйгес Павел 66 1
Громов Иван 96 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Андреев Максим 29 1
Панчоян Артур 5 1
Матвеева Татьяна 83 1
Михеев Андрей 6 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Синяков Владимир 3 1
Пирогов Алексей 29 1
Бейдер Александр 74 1
Лосев Сергей 43 1
Макаров Станислав 111 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 130 1
Шадаев Максут 384 1
Петров Михаил 88 1
Опенышева Светлана 54 1
Башлыков Михаил 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Казахстан - Республика 2641 9
Украина 3378 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Узбекистан - Республика 825 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Монголия 172 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 3
Казахстан - Алматы 264 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - Сахалинская область 435 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Южно-Сахалинск 159 2
Европа 3774 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Россия - Псковская область 306 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Узбекистан - Ташкент 105 1
Россия - Сургут 197 1
Украина - Киев 470 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Массачусетс 109 1
Казахстан - Кызылординская область 5 1
Океания 37 1
Украина - Одесса 57 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Америка 464 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Тульская область 753 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
Русский язык 986 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральное законодательство 254 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2724 3
Gartner 2194 1
ARC Advisory Group 15 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
Docflow 58 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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