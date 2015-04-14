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Eastman Kodak Alaris Кодак Аларис Рус
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Eastman Kodak Alaris и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаренко Владимир 19 1
|Вартанян Артём 25 1
|Барон Валерий 2 1
|Магомедов Аскандар 1 1
|Шиянова Антонина 1 1
|Половинко Артем 1 1
|Графов Владимир 1 1
|Блудов Виктор 1 1
|Кумыков Аслангери 2 1
|Голубев Василий 40 1
|Козлов Андрей 31 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Харин Алексей 4 1
|Петренко Александр 9 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
|РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.