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Eastman Kodak Alaris Кодак Аларис Рус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 3
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Eastman Kodak Alaris и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2109 4
Canon 1442 4
9648 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 3
Directum - Директум 1277 3
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Eastman Kodak - Кодак 509 1
Бизнес ИТ 47 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 2
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Союзпроект 2 1
Алкор био 6 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 381 1
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3797 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2809 1
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ЭЛАР НСМ 9 1
ЭЛАР СканИмидж 41 1
Этлас Софт - Этлас Архивное дело - электронный архив 10 1
Память народа 14 1
ЭЛАР Скамакс 17 1
Apple iOS 8618 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1628 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6340 1
АйДи - Технологии управления - Documino 39 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 1
ЭЛАР ЭларСкан 190 1
ЭОС Дело-web 209 1
ЭЛАР Контекст 19 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
IBM FileNet 140 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2472 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
ЭЛАР Архив АИС 22 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
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Вартанян Артём 25 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Канада 5090 1
Германия - Федеративная Республика 13265 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Нидерланды 3760 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1066 1
Россия - ДФО - Амурская область 971 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 789 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1099 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 392 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1799 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11846 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12384 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
TAdviser - Центр выбора технологий 482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8645 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 1
Docflow 148 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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