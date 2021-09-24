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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС Дело СЭД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 620, упоминаний - 2066
ЭОС Дело СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баласанян Владимир 31 12
|Лопаткин Герман 102 10
|Иванова Елена 69 6
|Голубев Василий 32 5
|Макаров Станислав 111 5
|Касперская Наталья 197 4
|Панченко Иван 43 3
|Козлов Андрей 12 3
|Перегудов Алексей 5 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 2
|Эйгес Павел 66 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Курьянов Сергей 146 2
|Мальков Алексей 7 2
|Бабинцев Василий 21 2
|Мякишева Марина 84 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Хабаров Владимир 1 1
|Кабак Андрей 1 1
|Путин Владимир 1820 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Собянин Сергей 211 1
|Касперский Евгений 218 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Кухлев Владимир 1 1
|Макаров Сергей 6 1
|Чибис Андрей 19 1
|Андреев Владимир 66 1
|Маликов Алексей 1 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Лашин Ренат 25 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Скородумов Иван 2 1
|Бартунов Олег 32 1
|Орешкин Максим 17 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Gartner 2188 2
|IDC - International Data Corporation 2709 1
|CNews Analytics 1988 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru