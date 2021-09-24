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ЭОС Дело СЭД


24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
19.08.2021 Роботы «Яндекса начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо 1
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 1
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» 3
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг 3
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
09.04.2021 БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных» 1
18.03.2021 «ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО» 8
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 1
19.11.2020 Иркутская область внедряет «Р7-Офис» в «цифровое рабочее место» 2
25.06.2020 ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО» 7
25.05.2020 «Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK» 4
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 2
12.02.2020 Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 10
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 4
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 2
29.07.2019 ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС 2
12.07.2019 Программные продукты «Электронных офисных систем» и «Энстрима» успешно прошли тестирование на совместимость 2
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 2
15.05.2019 Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги 4
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 7
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 4
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 2
13.02.2019 Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч 4
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 2
07.12.2018 Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства 3
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 3
21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок» 9
06.11.2018 Органы госвласти и местного самоуправления Якутии развивают электронный документооборот на базе системы ЭОС «Дело» 3
14.09.2018 Разработчики российского ПО выпустят каталог совместимости продуктов, «чтобы сэкономить госорганам миллиарды» 2
14.09.2018 Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело» 3
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 5
20.08.2018 «Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник» 1

Публикаций - 620, упоминаний - 2066

ЭОС Дело СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 982 547
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 63
Офис-док - Office Doc 55 40
Бизнес ИТ 34 28
СофтЭксперт 39 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Docsvision - ДоксВижн 768 12
Microsoft Corporation 11017 12
3727 11
Directum - Директум 644 10
Юниксофт 18 8
Oracle Corporation 3331 7
Таттелеком 102 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 6
SAP SE 3207 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 5
Базальт СПО 206 5
IBM 3527 4
InterTrust - ИнтерТраст 231 4
Ланит ГК 1155 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Panasonic 1115 4
Крипто-ПРО 200 3
Ланит ДВ 11 3
Логика Бизнеса 141 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Крок 1219 3
CompanyMedia 110 3
Facebook 3765 3
Летограф - Letograf 63 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 487 3
Canon 549 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Yota Devices - YD 94 2
China Baoli 12 2
TerraLink - ТерраЛинк 183 2
Такском - Taxcom 119 2
Татнефть 112 8
Газпром ПАО 518 8
Почта России ПАО 1570 4
Нижнекамскнефтехим 13 4
Татэнерго 19 3
Татнефть Танеко НПЗ 13 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Роснефть НК 367 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Ставропольпромстройбанк 2 1
DuPont 9 1
Газпром газомоторное топливо 6 1
Honda 71 1
GM - General Motors 137 1
Cosmos Hotel Group 10 1
Мослифт АО 5 1
BNP Paribas 33 1
Chery Automobile 6 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
РОСНО СК 68 1
Гранит 11 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 2 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Renault - Рено Россия 87 1
Транснефть 159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Газпром нефть 380 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Полярные авиалинии 3 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 23
Правительство РФ 2200 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 20
Президент Российской Федерации 1439 16
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Правительство Ставропольского края 23 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 5
Правительство Камчатского края 16 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Правительство и губернатор Ростовской области 27 5
Администрация Президента РФ 267 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 4
Счётная палата РФ 460 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Законодательное собрание Новосибирской области 4 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Правительство Москвы 649 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Федеральное казначейство России 766 3
Окружная администрация города Якутска 6 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 198
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 84
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 12
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
Тонкий клиент - Thin client 107 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
ЭОС Дело-web 128 124
ЭОС Архивное дело 80 68
ЭОС EOS for SharePoint 112 34
ЭОС eDocLib 85 34
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 33
ЭОС АРМ руководителя 53 28
Apple iPad 3263 23
Microsoft Windows 10 6612 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 13
ЭОС iEOS 21 13
Apple iOS 5741 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Google Android 10750 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 10
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 10
Обращения граждан 37 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Microsoft Windows 7 1662 8
Microsoft Word 342 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
OpenText Documentum 188 7
Microsoft Office 1921 7
Microsoft Outlook 638 7
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 7
Linux OS 4243 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Excel 435 4
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 4
Ланит LanDocs 41 4
Microsoft SQL Server 789 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft PowerPoint 395 3
Intersoft Lab Референт 9 3
1С:Документооборот 78 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Баласанян Владимир 31 12
Лопаткин Герман 102 10
Иванова Елена 69 6
Голубев Василий 32 5
Макаров Станислав 111 5
Касперская Наталья 197 4
Панченко Иван 43 3
Козлов Андрей 12 3
Перегудов Алексей 5 3
Никифоров Николай 1126 2
Steve Jobs - Стив Джобс 700 2
Эйгес Павел 66 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Курьянов Сергей 146 2
Мальков Алексей 7 2
Бабинцев Василий 21 2
Мякишева Марина 84 2
Храмцовская Наталья 38 2
Рустамов Рустам 169 1
Хабаров Владимир 1 1
Кабак Андрей 1 1
Путин Владимир 1820 1
Осеевский Михаил 221 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Собянин Сергей 211 1
Касперский Евгений 218 1
Смирнов Алексей 142 1
Зрюмов Евгений 7 1
Кухлев Владимир 1 1
Макаров Сергей 6 1
Чибис Андрей 19 1
Андреев Владимир 66 1
Маликов Алексей 1 1
Новодворский Алексей 95 1
Лашин Ренат 25 1
Овчинников Сергей 24 1
Скородумов Иван 2 1
Бартунов Олег 32 1
Орешкин Максим 17 1
Гусев Дмитрий 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 168
Беларусь - Белоруссия 2081 51
Россия - Республика Алтай 681 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 38
Россия - Восточная Сибирь 189 34
Россия - Ростовская область 860 34
Россия - Барнаул 359 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 26
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 23
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 22
Россия - Ставропольский край 457 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 21
Украина 3347 20
Россия - Республика Хакасия 248 18
Россия - Калининградская область 531 17
Россия - Забайкальский край 356 17
Россия - Ставрополь 270 17
Россия - Тульская область 752 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 16
Казахстан - Республика 2621 15
Россия - Тула 178 15
Россия - Уфа 640 14
Россия - Приморский край - Приморье 604 14
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 13
Россия - ПФО - Казань 1510 12
Россия - Иркутская область 537 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Молдавия - Республика Молдова 428 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 11
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 11
Россия - Республика Мордовия 387 11
Россия - Западная Сибирь 128 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - Владивосток 864 10
Россия - Сибирь 872 10
Россия - Тюменская область 582 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Федеральное законодательство 254 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Региональное законодательство 45 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Человеческий фактор 126 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Коррупция 22 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Великая Отечественная война 122 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
FT - Financial Times 246 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Gartner 2188 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
CNews Analytics 1988 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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