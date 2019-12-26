События года 2019: 8 севших и 2 вышедших

Отмеченная в итогах прошлого года волна арестов на ИТ-рынке в 2019 г., увы, продолжается. Внимание органов привлекали и бизнесмены, и правоохранители, и чиновники. Вот дела, которые показались CNews наиболее важными для ИТ-рынка.

ИТ-рынок вступился за своего инвестора

Самое громкое уголовное дело года началось в середине февраля, когда был задержан Майкл Калви (Michael Calvey), основатель инвестиционной компании Baring Vostok. Ему вменялось «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Дело касалось финансового сектора, но поскольку Baring — крупный инвестор «Яндекса», «1С», «Билайна», а также ряда других компаний, то ИТ-рынок воспринял происходящее близко к сердцу. В середине апреля Майкл Калви после ходатайств многих первых лиц российского ИТ-рынка был отпущен из тюрьмы и переведен по домашний арест. Дело тянется до сих пор, но уже не вызывает былого ажиотажа.

Глава Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Дело «Т-платформ»

В марте отправили под арест Всеволода Опанасенко, гендиректора и основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы», материнской структуры по отношению к разработчикам отечественных процессоров «Байкал». Арест был связан с контрактом на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за p357,1 млн. В отличие от Майкла Калви, компания в защиту Всеволода Опанасенко роли не сыграла, в октябре ему продлили арест до 25 января 2020 г. А его компания фактически умерла. Один из немногих оставшихся путей к спасению — национализация, тем более на нее завязаны многомиллиардные проекты с госучастием.

«… и чистые руки»

Отличились в 2019 г. и некоторые сотрудники силовых ведомств. В марте, в рамках вышеупомянутого дела «Т-платформ» был арестован и заключен под стражу начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александр Александров, ведомство которого заказывало ПК на «Байкалах». В апреле мы узнали о существовании в МВД сверхсекретного управления «Т» — его руководство было арестовано за взятку при закупках ПК. Преступный сговор подразумевал не только гарантированную победу в госзаказе, но и приемку техники без лишних вопросов. Также в апреле стало известно о приговорах предпринимателю Георгию Фомченкову и бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву за участие в передаче ФБР сведений, составляющих гостайну. Первый получил 7 лет колонии, экс-майор — 6, но строгого режима. Что интересно, ФБР до сих пор ищет Дмитрия Докучаева, считая его причастным к хакерским атакам.

Дело пенсионного фонда

В июле был задержан, а в августе — уволен заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов. Задержание Алексея Иванова было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта на создание системы могла достичь p1,5 млрд. По делу были проведены обыски в компаниях RedSys и «Техносерве».

В июле был задержан, а в августе — уволен заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов

Российские IP-адреса «ушли» за границу

Под самый новый год был отправлен под домашний арест бывший замминистра связи и один из создателей Рунета Алексей Солдатов. Причиной называют передачу за рубеж пула из нескольких сотен тысяч российских IP-адресов, ранее закрепленных за пионером российского интернета — РосНИИРОС.

Виртуальные арестанты

В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесменов Дмитрия и Алексея Ананьевых, основателей компании «Техносерв» и бывших совладельцев Промсвязьбанка. Братьев объявили в международный розыск как раз по «финансовой» линии — их обвиняют в растрате и легализации денежных средств. Но и их бывшей ИТ-компании, еще недавно одной из крупнейших на российском рынке, не поздоровилось. «Техносерв» весь год лихорадило — то его банкротили, то обыскивали, то давали 700-миллионный господряд.

Майнинг — процесс непредсказуемый

В октябре Андрей Рыбкин сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму на 3 года и 3 месяца за майнинг биткоинов на суперкомпьютере Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Еще двух фигурантов этого дела суд решил свободы не лишать. По иронии судьбы практически в день вынесения приговора курс биткоина резко упал.

Но есть и хорошие новости

В апреле было прекращено дело против главы AT Consulting Сергея Шилова, арестованного за ИТ-систему МВД, поскольку в его действиях не было обнаружено состава преступления. Сергей Шилов сотрудничал со следствием, благодаря чему удалось арестовать ряд фигурантов дела. Однако инкриминировать кому-нибудь из них взяточничество оказалось невозможно даже с учетом его показаний.

Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов

В октябре экс-глава ИТ Коми Александр Селютин досрочно вышел из тюрьмы. Обвинение в мошенничестве с пятилетним сроком лишения свободы было переквалифицировано на превышение должностных полномочий с лишением свободы на один года и четыре месяца. Которые он уже отбыл.

И, главное — Игорь Сысоев, создатель Ngnix, которому в декабре предъявили претензии структуры Александра Мамута, не был арестован в процессе «спора хозяйствующих субъектов», а «Рамблер» и Сбербанк от претензий к нему открестились.