Индексная книга CNews*
РосНИИРОС Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей RIPN Russian Institute for Public Networks
Публикаций - 129, упоминаний - 178
РосНИИРОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Андрей 150 13
|Солдатов Алексей 85 12
|Платонов Алексей 21 9
|Колесников Андрей 82 8
|Лесников Алексей 25 6
|Рейман Леонид 1009 6
|Путин Владимир 2542 6
|Наумов Виктор 124 5
|Рузин Андрей 6 5
|Щеголев Игорь 685 4
|Гуриев Марат 15 3
|Якушев Михаил 48 3
|Бурков Дмитрий 11 3
|Романенкова Татьяна 5 3
|Панков Александр 67 3
|Корзун Никита 20 3
|Левин Леонид 112 2
|Никерова Марина 12 2
|Массух Илья 202 2
|Бардин Валерий 6 2
|Воронина Елена 19 2
|Степанов Дмитрий 14 2
|Лебедев Артемий 94 2
|Носик Антон 100 2
|Солдатова Галина 8 2
|Соколов Алексей 129 2
|Волож Аркадий 212 2
|Яковлева Ольга 3 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Шкиттин Алексей 2 2
|Табаровский Олег 6 2
|Терещенко Павел 19 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Дворкович Аркадий 196 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Сурков Владислав 73 1
|Сысоев Игорь 36 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Иванов Алексей 93 1
|Селютин Александр 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru