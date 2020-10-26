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РосНИИРОС Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей RIPN Russian Institute for Public Networks

РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks


26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета
31.03.2008 «Ростелеком» и РосНИИРОС откроют площадку обмена интернет-трафиком в Хабаровске
07.11.2007 «Ростелеком» будет развивать площадки обмена интернет-трафиком в регионах
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета
03.08.2004 Смена регистратора в Рунете: паниковать не стоит
21.07.2004 .RU растёт на патриотизме россиян
02.02.2004 РосНИИРОС прекратит выполнять функции регистратора в домене RU
06.08.2003 РосНИИРОС расширил возможности сети RBNet
25.04.2003 РосНИИРОС заключил пиринговое соглашение об обмене трафиком с консорциумом Internet2
23.09.2002 РосНИИРОС запустил в опытную эксплуатацию удостоверяющий центр электронной цифровой подписи
30.08.2002 Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru?
30.08.2002 Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru?
29.03.2002 РосНИИРОС внесет изменения в регламент процедуры регистрации доменов
05.07.2001 РосНИИРОС получил полис "Ингосстраха"
05.07.2001 РосНИИРОС получил полис "Ингосстраха"
12.04.2001 Минсвязи может лишить РосНИИРОС монополии на регистрацию доменов
01.11.2000 РосНИИРОС внес изменения в порядок регистрации доменов
02.06.2000 РосНИИРОС передал полномочия по регистрации доменных имен независимым регистраторам
24.05.2000 РосНИИРОС внес изменения в регламент регистрации доменов в зоне .Ru, одна из целей которых - борьба с захватчиками доменных имен
23.05.2000 РосНИИРОС сообщил о внесении изменений в регламент регистрации доменов в зоне .RU
27.03.2000 Директор РосНИИРОС официально сообщил о текущем моменте событий в зоне РУ
23.03.2000 РосНИИРОС заявил, что вопрос о регистраторах доменов .RU будет решаться на правительственном уровне
22.03.2000 РосНИИРОС ввел обязательную предоплату для регистрации доменов .RU
14.03.2000 РосНИИРОС передаст функции регистратора доменного пространства RU Союзу Операторов Интернет
14.03.2000 РосНИИРОС передает функции регистратора доменного пространства RU Союзу Операторов Интернет

Публикаций - 129, упоминаний - 178

РосНИИРОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 143 14
Verisign 354 11
Yandex - Яндекс 5015 9
Relcom Data - Релком Дата 43 9
Microsoft Corporation 22497 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
Cisco Systems 4720 5
RIPE NCC - Network Coordination Centre 28 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Intel Corporation 11262 4
SpyLOG 81 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 4
Oracle Corporation 6035 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Демос 45 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Eastman Kodak - Кодак 481 3
Rusonyx - Зенон Н.С.П. 45 3
Thawte 32 3
Крок - Croc 1616 3
Network Solutions 101 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 2
Т-Платформы - T-Platforms 347 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 39 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 2
ВЭБПлас 33 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Finnair - Авиакомпания 35 3
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 3
Ингосстрах СПАО 301 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Coca-Cola Company 241 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Allianz - Альянс - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 30 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
Meta Group 54 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Газпром ПАО 1008 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 33 1
Gucci - Дом моды Гуччи 24 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
BMW Group 392 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Альфа-Банк 1476 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Президент Российской Федерации 3770 6
Администрация Президента РФ 904 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
Правительство РФ 8292 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 21
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 3
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
СОИ - Союз операторов интернета 4 2
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 56
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 5
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 26
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Образование в России 460 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
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