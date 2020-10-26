Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета

Роскомнадзор стал учредителем РосНИИРос

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что Роскомнадзор будет выполнять от имени Российской Федерации функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (РосНИИРос). Документ опубликован на Портале правовой информации.

В постановлении указывается, что РосНИИРос координирует деятельность по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен. Также в постановлении говорится, что представители государства в органах управления РосНИИРос назначаются Роскомнадзором.

Чем известен РосНИИРос

РосНИИРос был создан в 1992 г. Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова, в недрах которого в Советском Союзе появился интернет. В 1990-х РосНИИРос координировал развитие российского интернета: организация была администратором и единственным регистратором доменов в зоне .RU, а также создала первую точку обмена трафиком MSK-IX.

Алексей Солдатов, бывший замглавы Минкомсвязи, один из основателей Рунета, в недавнем прошлом администратор доменной зоны .SU

Инициатива создания РосНИИРос исходила от Алексей Солдатова, возглавлявшего тогда Вычислительный центр Института атомной энергии. Солдатов также создал первый советский интернет-провайдер «Релком». В 2008-2010 гг. Солдатов был заместителем министра связи.

В начале 2000-х годов функции администрирования доменной зоны .RU отошли к Координационному центру национального домена сети интернет (КЦ). Услуги по регистрации доменов от РосНИИРос были переданы компании Ru-Center, в настоящее время входящей в холдинг РБК. Также КЦ аккредитовал еще несколько десятков регистраторов доменов. Площадка MSK-IX была акционирована и вошла в группу Safedata, которая с 2015 г. находится под контролем «Ростелекома».

Скандал с передачей IP-адресов научных организаций

В последние годы РосНИИРос сконцентрировался на оказании услуг доступа в интернет для научных организаций. В 2019 г. руководство РосНИИРос решило ее ликвидировать и передать имевший у нее пул из 450 тыс. IP-адресов чешской компании Reliable Communications, за которой стояли Алексей Солдатов и Алексей Шкиттин.

Это вызвало неудовольствие в Администрации Президента (АП). Начальник управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи АП Андрей Липов (в настоящее время возглавляет Роскомнадзор) лично обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить данную сделку. В рамках соответствующего уголовного дела в конце 2019 г. Солдатов и гендиректор компании «Релком Групп» (должна была получить часть активов РосНИИРос) Евгений Антипов оказались под домашним арестом, Шкиттина объявили в международный розыск.

Борьба за доменную зону Советского Союза

После этого пул IP-адресов вернулся обратно в РосНИИРос, а у организации появился новый руководитель - Кирилл Изотов. Но уголовное дело не прекратилось и лишь недавно Солдатов вышел из под домашнего ареста. Издание «Медуза» связывало преследование Солдатова с доменной зоной Советского Союза - .SU, которая до недавнего времени находилась под управлением семьи Солдатова.

Зона .SU была создана в 1990 г. Советской ассоциацией пользователей операционной системы Unix (SUUG). Затем его администратором стала РосНИИРос. После появления зоны .RU в 1994 г. развитие зоны .SU прекратилось, хотя существующие пользователи продолжили в ней работать.

В начале 2000-х Фонд развития интернета, возглавляемый женой Алексея Солдатова Галиной, возобновил регистрацию доменов в зоне .SU. Между РосНИИРос и Фондом развития интернета было достигнуто соглашение об управлении последним данной зоной.

В то же время в России в 2019 г. вступил в Силу «закон о суверенном интернете». В числе прочего закон гласит, что управлением национальной доменной зоной должен заниматься Роскомнадзор. В соответствии с приказом Роскомнадзора, к национальной доменной зоне отнесены зоны .RU, .РФ и .SU.

Администратором зон .RU и .РФ является КЦ. Государство через представителя Минкомсвязи входило в совет КЦ, также Минкомсвязи являлось одним из учредителей КЦ. Теперь данные функции отошли к Роскомнадзору. Оставался нерешенным вопрос с зоной .SU, который теперь также разрешен. Галина Солдатова подтвердила изданию «Медуза» факт передачи прав на домен .SU в РосНИИРос, отметив, что это не было инициативой Фонда развития интернета.