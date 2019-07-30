Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТК-ЦОД SafeData ЦХД Центр Хранения Данных
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2019
|
«Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста»
Миллиарды на облачную платформу Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — готова потратить на «железо» для модернизации облачной платформы компании 3,35 млрд руб. Эта сумма складывается из размеров максимальных начальных цен
|14.05.2019
|
«Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов
Многомиллиардные закупки «железа» и ПО Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — за последние два с половиной месяца существенно активизировалась по части закупок зарубежного «железа» и ПО, запустив четыре тендера с начальными ценам
|06.03.2017
|
«Ростелеком» поглотил «сердце Рунета»
«Ростелеком» стал единоличным владельцем Safedata «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% группы Safedata (юридическое лицо –
|03.03.2017
|
«Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100%
Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров сделки по приобретению дополнительных 49,9% долей группы SafeData, игрока рынка предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в результате сделки, стоимость которой сост
|23.12.2016
|
ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData
ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает наличие необходимых прав и знаний в проектировании, вн
|18.05.2015
|
Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
Система менеджмента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews с
|03.04.2015
|
Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0
Один из дата-центров, принадлежащих компании Safedata, подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0 в части обеспечения физической безопасности. В конце декабря 2014 г. QSA-аудиторы компании Deiteriy выполнили сертификационны
|26.02.2015
|
«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData
«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций оператора сети дата-центров SafeData. Одновременно группа SafeData увеличила до контрольной долю в операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростеле
|16.01.2015
|
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение контроля над группой SafeData
«Ростелеком» объявил об одобрении советом директоров сделки по приобретению контрольного пакета в компании «Центр хранения данных» (бренд SafeData) – крупнейшего игрока на рынке предоставления услуг дата центров, обмена трафиком и доставки контента. Главной целью покупки бизнеса SafeData является ускоренное развитие сети х
|15.01.2015
|
«Ростелеком» купил «сердце Рунета»
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение группы Safedata (юридическое лицо - «Центр хранения данных», ЦХД), предприятия которой оказывают усл
|21.10.2014
|
«Ростелеком» скупает московские ЦОДы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Ростелекомом» 50,1% акций компании «Центр хранения данных» (ЦХД). Эта компания входит в группу Safedata и владеет сетью распределенных дата-центров, работающих по аналогичной торговой маркой. В частности, ЦХД владеет дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II» с общей площадью технологических
|04.03.2011
|
Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора
В конце февраля Антон Платонов, коммерческий директор компании «Центр хранения данных» (SafeData), объявил об уходе со своего поста, чтобы приступить к работе в возглавляемой им компании «Научный инновационный центр» (StoreData). Свой переход на должность генерального директора St
|20.08.2010
|
SafeData: испытание жарой пройдено на «отлично»
градусов по шкале Цельсия, привели к нестабильной работе большинства московских серверных комнат и дата-центров. Одним из ярких примеров ЦОД, успешно выдержавших испытание жарой, является дата-центр SafeData, принадлежащий компании «Центр Хранения Данных». Изначально SafeData был спроектирован с учетом международных стандартов (ASHRAE и др.), в соответствии с которыми на основе мног
|10.11.2008
|
ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData
У клиентов московского центра обработки данных SafeData появилась возможность использовать новую услугу «Виртуальный Выделенный Сервер» (Virtual dedicated server, VDS), построенную на идеологии разделения ресурсов одного сервера между неско
|02.07.2008
|
SafeData от Aladdin: защита баз данных Oracle
Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности компания Aladdin представила комплекс решений SafeData, предназначенный для повышения уровня информационной безопасности СУБД Oracle, обеспечиваемого штатными средствами, в соответствии с требованиями российского законодательства, междунар
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Каплунов Павел 46 8
|Марголин Михаил 17 7
|Луковников Михаил 20 6
|Колмычек Павел 17 6
|Самойлов Юрий 74 5
|Калугин Сергей 168 4
|Севастьянов Алексей 25 4
|Фокин Дмитрий 21 4
|Шумков Дмитрий 5 4
|Семенихин Максим 9 3
|Солдатов Алексей 100 3
|Путин Владимир 3300 2
|Колбин Евгений 76 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Липов Андрей 65 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Березин Максим 124 2
|Павлов Андрей 41 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Либин Сергей 24 2
|Анисимов Константин 40 2
|Солдатова Галина 13 2
|Ветров Михаил 17 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Любимов Олег 48 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Лобанов Владимир 7 2
|Платонов Алексей 22 2
|Бажаев Муса 10 2
|Воронина Елена 21 2
|Шустиков Сергей 18 2
|Письменский Олег 7 2
|Антипов Евгений 7 2
|Рейман Леонид 1053 1
|Малофеев Константин 116 1
|Акимов Максим 189 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Мишустин Михаил 711 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Эмдин Сергей 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384387, в очереди разбора - 731625.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.