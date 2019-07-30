Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных

«Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» Миллиарды на облачную платформу Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — готова потратить на «железо» для модернизации облачной платформы компании 3,35 млрд руб. Эта сумма складывается из размеров максимальных начальных цен

«Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов Многомиллиардные закупки «железа» и ПО Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — за последние два с половиной месяца существенно активизировалась по части закупок зарубежного «железа» и ПО, запустив четыре тендера с начальными ценам

«Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» «Ростелеком» стал единоличным владельцем Safedata «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% группы Safedata (юридическое лицо –

«Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100% Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров сделки по приобретению дополнительных 49,9% долей группы SafeData, игрока рынка предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в результате сделки, стоимость которой сост

ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает наличие необходимых прав и знаний в проектировании, вн

Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 Система менеджмента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews с

Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 Один из дата-центров, принадлежащих компании Safedata, подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0 в части обеспечения физической безопасности. В конце декабря 2014 г. QSA-аудиторы компании Deiteriy выполнили сертификационны

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций оператора сети дата-центров SafeData. Одновременно группа SafeData увеличила до контрольной долю в операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростеле

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение контроля над группой SafeData «Ростелеком» объявил об одобрении советом директоров сделки по приобретению контрольного пакета в компании «Центр хранения данных» (бренд SafeData) – крупнейшего игрока на рынке предоставления услуг дата центров, обмена трафиком и доставки контента. Главной целью покупки бизнеса SafeData является ускоренное развитие сети х

«Ростелеком» купил «сердце Рунета» Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение группы Safedata (юридическое лицо - «Центр хранения данных», ЦХД), предприятия которой оказывают усл

«Ростелеком» скупает московские ЦОДы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Ростелекомом» 50,1% акций компании «Центр хранения данных» (ЦХД). Эта компания входит в группу Safedata и владеет сетью распределенных дата-центров, работающих по аналогичной торговой маркой. В частности, ЦХД владеет дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II» с общей площадью технологических

Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора В конце февраля Антон Платонов, коммерческий директор компании «Центр хранения данных» (SafeData), объявил об уходе со своего поста, чтобы приступить к работе в возглавляемой им компании «Научный инновационный центр» (StoreData). Свой переход на должность генерального директора St

SafeData: испытание жарой пройдено на «отлично» градусов по шкале Цельсия, привели к нестабильной работе большинства московских серверных комнат и дата-центров. Одним из ярких примеров ЦОД, успешно выдержавших испытание жарой, является дата-центр SafeData, принадлежащий компании «Центр Хранения Данных». Изначально SafeData был спроектирован с учетом международных стандартов (ASHRAE и др.), в соответствии с которыми на основе мног

ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData У клиентов московского центра обработки данных SafeData появилась возможность использовать новую услугу «Виртуальный Выделенный Сервер» (Virtual dedicated server, VDS), построенную на идеологии разделения ресурсов одного сервера между неско