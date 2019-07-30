Разделы

Ростелеком РТК-ЦОД SafeData ЦХД Центр Хранения Данных

Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных

УПОМИНАНИЯ


30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста»

Миллиарды на облачную платформу Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — готова потратить на «железо» для модернизации облачной платформы компании 3,35 млрд руб. Эта сумма складывается из размеров максимальных начальных цен

14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов

Многомиллиардные закупки «железа» и ПО Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — за последние два с половиной месяца существенно активизировалась по части закупок зарубежного «железа» и ПО, запустив четыре тендера с начальными ценам
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета»

«Ростелеком» стал единоличным владельцем Safedata «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% группы Safedata (юридическое лицо –

03.03.2017 «Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100%

Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров сделки по приобретению дополнительных 49,9% долей группы SafeData, игрока рынка предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в результате сделки, стоимость которой сост
23.12.2016 ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData

ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает наличие необходимых прав и знаний в проектировании, вн
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001

Система менеджмента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews с
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0

Один из дата-центров, принадлежащих компании Safedata, подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0 в части обеспечения физической безопасности. В конце декабря 2014 г. QSA-аудиторы компании Deiteriy выполнили сертификационны
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций оператора сети дата-центров SafeData. Одновременно группа SafeData увеличила до контрольной долю в операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростеле
16.01.2015 Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение контроля над группой SafeData

«Ростелеком» объявил об одобрении советом директоров сделки по приобретению контрольного пакета в компании «Центр хранения данных» (бренд SafeData) – крупнейшего игрока на рынке предоставления услуг дата центров, обмена трафиком и доставки контента. Главной целью покупки бизнеса SafeData является ускоренное развитие сети х
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета»

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение группы Safedata (юридическое лицо - «Центр хранения данных», ЦХД), предприятия которой оказывают усл
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Ростелекомом» 50,1% акций компании «Центр хранения данных» (ЦХД). Эта компания входит в группу Safedata и владеет сетью распределенных дата-центров, работающих по аналогичной торговой маркой. В частности, ЦХД владеет дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II» с общей площадью технологических
04.03.2011 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора

В конце февраля Антон Платонов, коммерческий директор компании «Центр хранения данных» (SafeData), объявил об уходе со своего поста, чтобы приступить к работе в возглавляемой им компании «Научный инновационный центр» (StoreData). Свой переход на должность генерального директора St
20.08.2010 SafeData: испытание жарой пройдено на «отлично»

градусов по шкале Цельсия, привели к нестабильной работе большинства московских серверных комнат и дата-центров. Одним из ярких примеров ЦОД, успешно выдержавших испытание жарой, является дата-центр SafeData, принадлежащий компании «Центр Хранения Данных». Изначально SafeData был спроектирован с учетом международных стандартов (ASHRAE и др.), в соответствии с которыми на основе мног
10.11.2008 ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData

У клиентов московского центра обработки данных SafeData появилась возможность использовать новую услугу «Виртуальный Выделенный Сервер» (Virtual dedicated server, VDS), построенную на идеологии разделения ресурсов одного сервера между неско
02.07.2008 SafeData от Aladdin: защита баз данных Oracle

Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности компания Aladdin представила комплекс решений SafeData, предназначенный для повышения уровня информационной безопасности СУБД Oracle, обеспечиваемого штатными средствами, в соответствии с требованиями российского законодательства, междунар

Публикаций - 59, упоминаний - 64

