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DataPro ДатаПро

DataPro - ДатаПро

DataPro — российский оператор сети центров обработки данных. Компания была основана в январе 2013 года. Уровень качества и надежности объектов компании подтверждается сертификатами Tier III Uptime Institute. Основным направлением деятельности компании является проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация сети коммерческих центров обработки данных и предоставление на их базе спектра услуг ИТ-аутсорсинга. Стратегия развития компании на ближайшие годы нацелена на расширение сети ЦОД и географии присутствия.  

СОБЫТИЯ

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13.05.2022 T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro

Облачный провайдер T1 Cloud расширяет партнерские отношения с DataPro, российским оператором сети центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители T1. Основным направлением деятельности DataPro является проектирование, строительство и
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах

Нидерландский хостинг-провайдер HOSTKEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTKEY использует для размещения серверов клиентов (colocation), развития частных и гибридных облачных решений, а также расширения собственной IT-инфраструктуры, в

17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas

Техносерв Cloud и DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для компании Dig
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов Datapro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для фирмы «Проко
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе

DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежност
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для девелоперско
16.07.2020 «Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» в сотрудничестве с оператором коммерческих ЦОДов Datapro включил в свое облако ИТ-компанию Digital Care. Для размещения своей ИТ-инфраструктур
18.06.2020 Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт

Облачный провайдер Техносерв Cloud и оператор коммерческих ЦОДов DataPro объявили о предоставлении виртуальных мощностей для размещения сервиса PRMSaaS ИТ-ком
26.11.2018 «Техносерв Cloud» и Datapro создали облачную инфраструктуру для «Русской кожи»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и российский оператор коммерческих ЦОД Datapro реализовали совместный проект по созданию облачной инфраструктуры для ГК «Русская кож
20.11.2018 Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и Datapro, оператор центра обработки данных уровня Tier III, объявили о начале сотрудничества. На площадке Datapro выделены мощности и идут работы по запуску второго дата-центра Selectel в
12.01.2017 Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro

Регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о начале стратегического сотрудничества с DataPro — российским оператором коммерческих ЦОД, владельцем дата-центров уровня Tier III. В

17.11.2016 IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД

т компании на новой платформе — проектирование энергетического центра мощностью 9,6МВА для компании DataPro, оператора ЦОД в России. Основным ЦОД DataPro является площадка в г. Москва. О
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility

ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Instit
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на 400 стоек, находящийся в Твери. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест Транспортные системы». Тверской ЦОД будет использоваться для создания Цен
12.12.2014 Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски

Российские компании Stack Group и DataPro, специализирующиеся на предоставлении услуг своих коммерческих дата-центров, объявили
12.12.2014 Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP

Компании Stack Group и DataPro — участники рынка коммерческих дата-центров и облачных технологий — объединились для создания единой катастрофоустойчивой облачной инфраструктуры на базе передовых решений Hewlett-Packa
11.11.2014 Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились

остоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским оператором сети ЦОДов — компанией Datapro, сетью дата-центров 3data и оператором связи «Мастертел». Партнеры намерены совместно
20.08.2014 ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design

Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI)

12.08.2014 Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти»

Компания Acronis и отечественный оператор дата-центров DataPro заявили об открытии площадки Acronis в центре обработки данных (ЦОД) DataPro в Твери. Тверской дата-центр Acronis станет его первой площадкой в России и пятой в мире в дополнение
21.04.2014 DataPro завершает строительство первой очереди ЦОДа в Москве

Представив в январе 2014 г. свой первый ЦОД в Твери, компания DataPro заканчивает строительство первой очереди дата-центра, расположенного в Москве на улице Авиамоторной-69. Как сообщили CNews в компании, монтаж объекта идет с заметным опережением плана,

20.02.2014 Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России

Генеральный директор DataPro Алексей Солдатов назвал сроки проведения работ на второй, московской площадке компании. Первый дата-центр DataPro в Твери был официально открыт в конце января 2014 г. Инвестором

19.02.2014 HP построила облачную инфраструктуру в ЦОДах DataPro

Компания HP объявила о выполнении проекта построения облачной инфраструктуры на базе программно-аппаратного комплекса HP CloudSystem в центрах обработки данных компании DataPro — российского сервис-провайдера и оператора сети ЦОД. Как говорится в заявлении HP, поступившем в редакцию CNews, комплекс HP CloudSystem позволяет упростить развертывание приложений и

27.01.2014 «Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру первого дата-центра DataPro

Компания «Ай-Теко», российский системный интегратор и поставщик ИТ для корпоративных заказчиков, завершила работы по сопровождению реализации дата-центра компании DataPro в г. Тверь, который стал первым базовым узлом сети дата-центров этой компании. Сеть будет предоставлять полный спектр услуг на рынке коммерческих ЦОД — от colocation до «облаков», сообщ
27.01.2014 Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери

Первый центр обработки данных (ЦОД) компании DataPro официально открылся недалеко от центра Твери на улице Дмитрия Донского. Здание на тер

Публикаций - 99, упоминаний - 123

DataPro и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 153 42
Ростелеком 10948 31
Selectel - Селектел 544 29
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 24
3data - 3дата 104 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 17
Broadcom - VMware 2610 13
Linx - Связь ВСД 163 13
Авантаж 72 13
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
HP Inc. 5883 9
Schneider Electric 614 9
Huawei 4677 8
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 8
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 8
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 7
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 7
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 7
Microsoft Corporation 25775 7
Крок - Croc 1964 7
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 6
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 5
Nubes - Нубес 75 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Acronis - Акронис 489 5
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
CloudDC - АйЭмТи 10 3
Datacheap - Датачип 3 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Царицын капитал 23 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Level Group - Левел Груп 32 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Renault Groupe 166 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 10 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 6 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Talos Fund I LP 6 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 2
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 6
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 28
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 28
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 86 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
OpenStack 560 7
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 7
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 6
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 5
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 17
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 11
Apple iPhone 6 4861 11
DataPro - Moscow I ЦОД 11 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 10
DataPro - Moscow III ЦОД 7 6
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 6
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Selectel ЦОД 26 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Nubes Alto 18 4
DataPro - Moscow II ЦОД 5 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 3
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 10 3
IXcellerate ЦОД MOS4 4 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 3
Schneider Electric EcoBreeze 5 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Авантаж ЦОД 12 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Крок ЦОД Компрессор- 28 2
Microsoft Windows Server 2016 56 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
Schneider Electric Uniflair 20 2
HPE Helion CloudSystem 19 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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