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DataPro ДатаПро
DataPro — российский оператор сети центров обработки данных. Компания была основана в январе 2013 года. Уровень качества и надежности объектов компании подтверждается сертификатами Tier III Uptime Institute. Основным направлением деятельности компании является проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация сети коммерческих центров обработки данных и предоставление на их базе спектра услуг ИТ-аутсорсинга. Стратегия развития компании на ближайшие годы нацелена на расширение сети ЦОД и географии присутствия.
СОБЫТИЯ
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|13.05.2022
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T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro
Облачный провайдер T1 Cloud расширяет партнерские отношения с DataPro, российским оператором сети центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители T1. Основным направлением деятельности DataPro является проектирование, строительство и
|06.12.2021
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Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах
Нидерландский хостинг-провайдер HOSTKEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTKEY использует для размещения серверов клиентов (colocation), развития частных и гибридных облачных решений, а также расширения собственной IT-инфраструктуры, в
|17.12.2020
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Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas
Техносерв Cloud и DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для компании Dig
|01.12.2020
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«Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим»
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов Datapro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для фирмы «Проко
|05.11.2020
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DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе
DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежност
|27.08.2020
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«Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для девелоперско
|16.07.2020
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«Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» в сотрудничестве с оператором коммерческих ЦОДов Datapro включил в свое облако ИТ-компанию Digital Care. Для размещения своей ИТ-инфраструктур
|18.06.2020
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Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт
Облачный провайдер Техносерв Cloud и оператор коммерческих ЦОДов DataPro объявили о предоставлении виртуальных мощностей для размещения сервиса PRMSaaS ИТ-ком
|26.11.2018
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«Техносерв Cloud» и Datapro создали облачную инфраструктуру для «Русской кожи»
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и российский оператор коммерческих ЦОД Datapro реализовали совместный проект по созданию облачной инфраструктуры для ГК «Русская кож
|20.11.2018
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Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и Datapro, оператор центра обработки данных уровня Tier III, объявили о начале сотрудничества. На площадке Datapro выделены мощности и идут работы по запуску второго дата-центра Selectel в
|12.01.2017
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Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro
Регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о начале стратегического сотрудничества с DataPro — российским оператором коммерческих ЦОД, владельцем дата-центров уровня Tier III. В
|17.11.2016
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IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД
т компании на новой платформе — проектирование энергетического центра мощностью 9,6МВА для компании DataPro, оператора ЦОД в России. Основным ЦОД DataPro является площадка в г. Москва. О
|09.11.2015
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ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility
ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Instit
|20.03.2015
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Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro
Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на 400 стоек, находящийся в Твери. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест Транспортные системы». Тверской ЦОД будет использоваться для создания Цен
|12.12.2014
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Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски
Российские компании Stack Group и DataPro, специализирующиеся на предоставлении услуг своих коммерческих дата-центров, объявили
|12.12.2014
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Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP
Компании Stack Group и DataPro — участники рынка коммерческих дата-центров и облачных технологий — объединились для создания единой катастрофоустойчивой облачной инфраструктуры на базе передовых решений Hewlett-Packa
|11.11.2014
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Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились
остоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским оператором сети ЦОДов — компанией Datapro, сетью дата-центров 3data и оператором связи «Мастертел». Партнеры намерены совместно
|20.08.2014
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ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design
Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI)
|12.08.2014
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Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти»
Компания Acronis и отечественный оператор дата-центров DataPro заявили об открытии площадки Acronis в центре обработки данных (ЦОД) DataPro в Твери. Тверской дата-центр Acronis станет его первой площадкой в России и пятой в мире в дополнение
|21.04.2014
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DataPro завершает строительство первой очереди ЦОДа в Москве
Представив в январе 2014 г. свой первый ЦОД в Твери, компания DataPro заканчивает строительство первой очереди дата-центра, расположенного в Москве на улице Авиамоторной-69. Как сообщили CNews в компании, монтаж объекта идет с заметным опережением плана,
|20.02.2014
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Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России
Генеральный директор DataPro Алексей Солдатов назвал сроки проведения работ на второй, московской площадке компании. Первый дата-центр DataPro в Твери был официально открыт в конце января 2014 г. Инвестором
|19.02.2014
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HP построила облачную инфраструктуру в ЦОДах DataPro
Компания HP объявила о выполнении проекта построения облачной инфраструктуры на базе программно-аппаратного комплекса HP CloudSystem в центрах обработки данных компании DataPro — российского сервис-провайдера и оператора сети ЦОД. Как говорится в заявлении HP, поступившем в редакцию CNews, комплекс HP CloudSystem позволяет упростить развертывание приложений и
|27.01.2014
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«Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру первого дата-центра DataPro
Компания «Ай-Теко», российский системный интегратор и поставщик ИТ для корпоративных заказчиков, завершила работы по сопровождению реализации дата-центра компании DataPro в г. Тверь, который стал первым базовым узлом сети дата-центров этой компании. Сеть будет предоставлять полный спектр услуг на рынке коммерческих ЦОД — от colocation до «облаков», сообщ
|27.01.2014
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Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери
Первый центр обработки данных (ЦОД) компании DataPro официально открылся недалеко от центра Твери на улице Дмитрия Донского. Здание на тер
DataPro и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатов Алексей 104 26
|Богданчиков Евгений 13 11
|Хала Илья 49 10
|Блинов Михаил 73 7
|Богданчиков Сергей 9 6
|Фокин Дмитрий 21 6
|Дергилёв Никита 44 6
|Луковников Михаил 20 5
|Горохов Евгений 40 5
|Лобанов Владимир 7 4
|Дорофеев Игорь 25 4
|Еременко Алексей 8 4
|Самойлов Юрий 75 4
|Колмычек Павел 17 3
|Чирков Тарас 13 3
|Шулимов Роман 9 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Мотовилов Олег 71 3
|Любимов Олег 57 3
|Пярн Артур 13 2
|Агафонов Вадим 13 2
|Николаев Алексей 21 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Алехин Заурбек 9 2
|Левиев Лев 31 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Медунов Алексей 7 2
|Забродин Алексей 35 2
|Мирилашвили Вячеслав 20 2
|Степанов Константин 16 2
|Немченков Сергей 11 2
|Венедиктов Роман 7 2
|Мысов Михаил 5 2
|Королюк Алексей 87 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Семенихин Максим 9 2
|Шипелов Андрей 23 2
|Клименко Федор 26 2
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