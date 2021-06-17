Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DataPro
ДатаПро
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 102
DataPro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Солдатов Алексей 77 12
|Блинов Михаил 73 7
|Дорофеев Игорь 7 2
|Алехин Заурбек 5 2
|Пярн Артур 13 2
|Медунов Алексей 3 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Фокин Дмитрий 17 2
|Семенихин Максим 9 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Клименко Федор 18 2
|Кушер Александра 1 1
|Крок Александр 2 1
|Мирин Станислав 3 1
|Галиев Дамир 4 1
|Богаутдинов Рушан 1 1
|Халимов Ренат 5 1
|Гурова Вера 4 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 2 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Ветров Михаил 4 1
|Ерин Сергей 14 1
|Карпов Алексей 21 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Ильин Александр 10 1
|Еременко Алексей 3 1
|Ковыршин Алексей 7 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Кречетов Алексей 1 1
|Коростелев Павел 5 1
|Березин Максим 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru