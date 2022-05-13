DataPro - ДатаПро

T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro Облачный провайдер T1 Cloud расширяет партнерские отношения с DataPro, российским оператором сети центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители T1. Основным направлением деятельности DataPro является проектирование, строительство и

Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах Нидерландский хостинг-провайдер HOSTKEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTKEY использует для размещения серверов клиентов (colocation), развития частных и гибридных облачных решений, а также расширения собственной IT-инфраструктуры, в

Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas Техносерв Cloud и DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для компании Dig

«Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим» Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов Datapro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для фирмы «Проко

DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе DataPro объявила об открытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежност

«Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для девелоперско

«Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care Облачный провайдер «Техносерв Cloud» в сотрудничестве с оператором коммерческих ЦОДов Datapro включил в свое облако ИТ-компанию Digital Care. Для размещения своей ИТ-инфраструктур

Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт Облачный провайдер Техносерв Cloud и оператор коммерческих ЦОДов DataPro объявили о предоставлении виртуальных мощностей для размещения сервиса PRMSaaS ИТ-ком

«Техносерв Cloud» и Datapro создали облачную инфраструктуру для «Русской кожи» Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и российский оператор коммерческих ЦОД Datapro реализовали совместный проект по созданию облачной инфраструктуры для ГК «Русская кож

Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и Datapro, оператор центра обработки данных уровня Tier III, объявили о начале сотрудничества. На площадке Datapro выделены мощности и идут работы по запуску второго дата-центра Selectel в

Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro Регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о начале стратегического сотрудничества с DataPro — российским оператором коммерческих ЦОД, владельцем дата-центров уровня Tier III. В

IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД т компании на новой платформе — проектирование энергетического центра мощностью 9,6МВА для компании DataPro, оператора ЦОД в России. Основным ЦОД DataPro является площадка в г. Москва. О

ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Instit

Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на 400 стоек, находящийся в Твери. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест Транспортные системы». Тверской ЦОД будет использоваться для создания Цен

Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски Российские компании Stack Group и DataPro, специализирующиеся на предоставлении услуг своих коммерческих дата-центров, объявили

Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP Компании Stack Group и DataPro — участники рынка коммерческих дата-центров и облачных технологий — объединились для создания единой катастрофоустойчивой облачной инфраструктуры на базе передовых решений Hewlett-Packa

Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились остоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским оператором сети ЦОДов — компанией Datapro, сетью дата-центров 3data и оператором связи «Мастертел». Партнеры намерены совместно

ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI)

Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти» Компания Acronis и отечественный оператор дата-центров DataPro заявили об открытии площадки Acronis в центре обработки данных (ЦОД) DataPro в Твери. Тверской дата-центр Acronis станет его первой площадкой в России и пятой в мире в дополнение

DataPro завершает строительство первой очереди ЦОДа в Москве Представив в январе 2014 г. свой первый ЦОД в Твери, компания DataPro заканчивает строительство первой очереди дата-центра, расположенного в Москве на улице Авиамоторной-69. Как сообщили CNews в компании, монтаж объекта идет с заметным опережением плана,

Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России Генеральный директор DataPro Алексей Солдатов назвал сроки проведения работ на второй, московской площадке компании. Первый дата-центр DataPro в Твери был официально открыт в конце января 2014 г. Инвестором

HP построила облачную инфраструктуру в ЦОДах DataPro Компания HP объявила о выполнении проекта построения облачной инфраструктуры на базе программно-аппаратного комплекса HP CloudSystem в центрах обработки данных компании DataPro — российского сервис-провайдера и оператора сети ЦОД. Как говорится в заявлении HP, поступившем в редакцию CNews, комплекс HP CloudSystem позволяет упростить развертывание приложений и

«Ай-Теко» создала инженерную инфраструктуру первого дата-центра DataPro Компания «Ай-Теко», российский системный интегратор и поставщик ИТ для корпоративных заказчиков, завершила работы по сопровождению реализации дата-центра компании DataPro в г. Тверь, который стал первым базовым узлом сети дата-центров этой компании. Сеть будет предоставлять полный спектр услуг на рынке коммерческих ЦОД — от colocation до «облаков», сообщ