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DataPro
ДатаПро


17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 3
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas 4
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 2
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим» 2
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе 2
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group 2
21.08.2020 Украина построит гигантский ЦОД, чтобы сжечь лишнее электричество 1
16.07.2020 «Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care 2
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
18.06.2020 Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт 4
09.04.2020 «Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
14.03.2019 Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ 1
26.11.2018 «Техносерв Cloud» и Datapro создали облачную инфраструктуру для «Русской кожи» 3
20.11.2018 Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro 2
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 1
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
26.01.2017 Telehouse Caravan присоединился к REG.RU 1
12.01.2017 Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro 3
22.11.2016 Хостинг и облака: Не все то золото, что блестит 1
17.11.2016 IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД 1
09.11.2016 «Техносерв» переписал фирменную облачную платформу 1
09.11.2016 «Техносерв» представил новую облачную платформу — Technoserv.Cloud 1
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 2
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility 1
31.08.2015 Samsung переносит все персональные данные россиян в ЦОД сына экс-главы «Роснефти» 1
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию 3
28.07.2015 «Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute 1

Публикаций - 56, упоминаний - 102

DataPro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Uptime Institute 159 7
IXcellerate - Икселерейт 60 7
VMware 1829 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
iTeco - Ай-Теко 720 5
3data - 3дата 32 4
Крок 1221 4
Huawei 2733 3
IBM 3554 2
Авантаж 48 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
Microsoft Corporation 11143 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Oracle Corporation 3360 2
АйТи 752 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Инфосистемы Джет 675 1
Сибител 2 1
Samsung Electronics 5714 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Acronis - Акронис 364 1
Nvidia Corp 2036 1
Rittal 24 1
Upstream 10 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Сервионика - Servionica 164 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Код Безопасности 365 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
МДМ Банк 150 2
En+ Group 17 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Запорожская АЭС - Атомная электростанция 2 1
Level Group - Левел Груп 4 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 2 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 3 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Иркутской области 2 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
OpenStack 347 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 12
DataLine Nord ЦОД 15 3
ТрастИнфо ЦОД 24 3
Microsoft Exchange 684 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Microsoft SQL Server 798 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Huawei Cloud 26 2
Linux OS 4272 1
InnoSTage CyberART 4 1
Forward Telecom PRM 3 1
DataPro Moscow1 ЦОД 1 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Крок ЦОД 15 1
Huawei FusionSphere 16 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Office 365 769 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
CloudМТS 19 1
Солдатов Алексей 77 12
Блинов Михаил 73 7
Дорофеев Игорь 7 2
Алехин Заурбек 5 2
Пярн Артур 13 2
Медунов Алексей 3 2
Дергилёв Никита 40 2
Фокин Дмитрий 17 2
Семенихин Максим 9 2
Мотовилов Олег 58 2
Клименко Федор 18 2
Кушер Александра 1 1
Крок Александр 2 1
Мирин Станислав 3 1
Галиев Дамир 4 1
Богаутдинов Рушан 1 1
Халимов Ренат 5 1
Гурова Вера 4 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 54 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 2 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Ветров Михаил 4 1
Ерин Сергей 14 1
Карпов Алексей 21 1
Самойлов Юрий 55 1
Яковлев Анатолий 1 1
Севастьянов Алексей 23 1
Ильин Александр 10 1
Еременко Алексей 3 1
Ковыршин Алексей 7 1
Лейхнер Алексей 1 1
Кречетов Алексей 1 1
Коростелев Павел 5 1
Березин Максим 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Восточная Европа 1688 4
Европа 3781 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Лыткарино 30 2
Россия - Удомля 41 2
Украина 3389 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Европа Западная 618 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Тверская область 249 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Сибирь 880 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 3
CNews Analytics 1991 10
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
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