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ОЭК Объединенная энергетическая компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 37
ОЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сердюк Виктор 48 1
|Ильин Александр 19 1
|Ларионов Олег 3 1
|Трапицын Виктор 7 1
|Торсунов Вячеслав 1 1
|Новокшанова Виктория 1 1
|Рудаков Олег 5 1
|Евлентьев Андрей 1 1
|Гольцов Олег 3 1
|Клюйков Борис 1 1
|Березин Максим 152 1
|Дегтев Геннадий 272 1
|Прохоров Александр 102 1
|Новак Александр 40 1
|Солдатов Алексей 105 1
|Мельник Антон 6 1
|Фурсин Алексей 159 1
|Поляков Виктор 9 1
|Карев Аркадий 19 1
|Гранкин Даниил 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|IDC - International Data Corporation 5005 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1091 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.