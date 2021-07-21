В Москве начали тестировать инновационные разработки для защиты электроподстанций

В столице начали тестировать инновационные разработки, которые позволят предотвращать перегрев электрооборудования и сбои на подстанциях. Высокотехнологичную продукцию создало столичное предприятие, один из ведущих производителей светодиодных светильников. Испытания проходят на территории «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), подведомственной городскому Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений.

«Эта программа позволяет провести апробацию новых разработок на городских и коммерческих площадках, оценить их эффективность и конкурентоспособность. С 2019 года в Москве уже испытали более 80 инноваций, 30 тестирований проводится в настоящее время», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Изменение цвета и история перегрева

На нескольких трансформаторных подстанциях «Объединенной энергетической компании» начали использовать инновационные термоиндикаторные наклейки. Они представляют собой гибкие самоклеящиеся пластинки, которые крепят к электрическим контактам или на само электрооборудование. Если температура повышается, наклейки сигнализируют об этом, меняя свой цвет с белого на черный. По оттенку можно определить, насколько сильно перегрелось оборудование.

Сейчас сотрудники ОЭК выявляют перегрев на плановых обходах при помощи тепловизоров. Новая технология позволит им легче проверять цвет термоиндикаторов. Помимо удобства в использовании, наклейки имеют еще одно преимущество перед тепловизорами: когда оборудование остывает, они остаются темными. Таким образом, индикаторы сохраняют сведения о возникновении перегревов. Если перегрев случился не во время планового обхода, сотрудники все равно узнают о нем и смогут раньше установить причины неполадки. После того как неисправности устранят, следует приклеить к контактам и оборудованию новые термоиндикаторные наклейки.

В столице начали тестировать инновационные разработки, которые позволят предотвращать перегрев электрооборудования и сбои на подстанциях

«Уникальность российской разработки заключается в большей индикаторной площади (крупная наклейка заметнее на проводах) и существенно меньшей стоимости по сравнению с зарубежными аналогами. Также в рамках пилотного тестирования в ОЭК установили инновационное устройство, которое позволит выявлять в электрических цепях места утечек тока и искрения. Технология поможет предупредить и предотвратить возможные аварии и пожары», — отметил руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Выявление причин искрения и предотвращение пожаров

Высокотехнологичное устройство устанавливают в электрических щитках. По размеру и форме оно напоминает автоматический выключатель, однако у инновации, созданной московской компанией, другой принцип работы. Устройство сравнивает приходящие к нему сигналы, выявляет искрение и даже анализирует его причины. Информация о возникновении искрения автоматически попадет в оперативную информационную систему диспетчера. В результате высокотехнологичное оборудование помогает предотвратить пожары на подстанциях без вмешательства человека.

И термоиндикаторные наклейки, и устройство для фиксации искрений можно применять повсеместно, например, в других электросетевых компаниях, на промышленных предприятиях, в госучреждениях и дома.

Испытания в «Объединенной энергетической компании» будут проводить до конца сентября. Специалисты проверят заявленные характеристики инноваций и их эффективность в случае возникновения внештатных ситуаций. Если эксперимент окажется успешным, инновационные разработки могут начать применять в ОЭК.

Как стать участником программы пилотного тестирования

Оператором программы пилотного тестирования выступает Агентство инноваций Москвы. Благодаря проекту предприниматели получили возможность оценить конкурентоспособность и перспективы разработок, усовершенствовать их до вывода на рынок, учитывая отзывы потребителей. А организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями. В программе участвуют более 130 государственных и коммерческих компаний из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов, спорт, логистику, энергетику и ритейл.