«Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой России» и связанных с ней структур де

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще ством России оператором Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в финансовом отчете за 2025 г., направленном в ФНС, заявило о существенных финансовых п

Искусственный интеллект меняет ЖКХ Санкт-Петербурга: Сбербанк, ЕИРЦ СПБ и Жилищный комитет запускают новый этап цифровой трансформации отрасли сфере искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифровой трансформации городского ЖКХ: стороны договорились о внедрении и развитии прикладных решений на базе нейросети «ГигаЧа

Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддерж

Комментарий Минстроя России о эксперименте по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ я государственных информационных систем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом CNews сообщили представители Минстроя. Эксперимент направлен на автоматизацию р

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу «Значительную роль играет накопленный технологический долг» CNews: Как вы оцениваете темпы цифровизации отрасли ЖКХ в России в целом и в сегменте водоснабжения и водоотведения? Чего уже удалось достичь и какие факторы сдерживают развитие? Александр Перфилов: Темпы цифровизации сектора ЖКХ в России

«Авито Работа»: спрос на работников в сфере ЖКХ в I квартале 2026 г. вырос на 47% за год яйства и городской инфраструктуры. По данным платформы, в I квартале 2026 г. число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 руб.

Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций тся к коммерческим услугам, отметили авторы письма. Монополизация коммерческой услуги противоречит антимонопольному законодательству. На это обратил внимание Геллер. По поводу направления платежек за коммунальные услуги в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах» представители отрасли ссылаются на разъяснения пленума Верховного суда, согласно которым на потребителя не может быть воз

Программный комплекс «Росатома» повысил эффективность управления ЖКХ в Липецке истрация сразу выявляет такие сбои и при необходимости координирует работу управляющих компаний. В результате температура в домах быстрее приходит в норму», — сказал председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Владимир Яриков. «Главная проблема теплоснабжения в любом городе – это «слепые зоны» на границах ответственности поставщиков тепла и управля

F6: мошенники создают фейковые чаты под видом соседей и организаций ЖКХ вляют пользователя и под видом старших по дому предлагают подписать петиции за установку «умного» шлагбаума, новых контейнеров для мусора и монтажа камер видеонаблюдения, а в сценарии с организациями ЖКХ требуют подтвердить данные, согласовать время визита мастера и замену счётчиков. Цель злоумышленников – заставить пользователя сообщить им код, а затем убедить его, что преступники взломали

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ Архивы БТИ годами оставались практически непреодолимым препятствием для цифровой трансформации Единый контур для двух государственных задач Раньше цифровизация архива БТИ и подготовка данных для ГИС ЖКХ были двумя отдельными задачами с разными бюджетами и исполнителями. Подход «ЭЛАР» решает обе одновременно. По итогам проекта регион получает наборы данных по всем жилым объектам субъекта РФ

Ученые НГУ получили патент на модель тепловой сети для ЖКХ е конкретного участка сети, которая позволит в режиме реального времени отслеживать параметры работы, выявлять утечки и прогнозировать возможные аварии. Подобные решения особенно востребованы в сфере ЖКХ, где высокая изношенность инфраструктуры сочетается с необходимостью бесперебойного снабжения потребителей. Использование цифровых моделей и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет н

«Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. В топ регионов по безналичной оп

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ стратегической сессии по Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 г. Новая система будет синхронизироваться с ФГИС «Тариф» — цифровой платформой о

ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями» представили рассрочку для платежей ЖКУ «Диспетчер 24»: «Удобной рассрочки за ЖКУ в нашей сфере раньше не было. Наконец-то участники рынка ЖКХ начали смотреть на жителей не как на должников, а как на клиентов, которым нужны удобные

В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ ации», занимающейся услугами по приему и администрированию платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) . Сам «Севастопольгаз» был национализирован осенью 2024 г. Как объяснял тогда Развожаев,

Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг н раз) области. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Вопросы ЖКХ часто становятся источником дополнительных забот, а наша цель — беречь время и улучшать к

«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила новый этап цифровизации коммунальной инфраструктуры Обнинска, внедрив в управление ЖКХ технологии искусственного интеллекта. Проект позволил создать «цифрового двойника» городских сетей водо- и теплоснабжения, а также автоматизировать до 80% диспетчерских операций. ИИ не прос

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли на 22% за год ые предложения растут вслед за спросом на сотрудников: по России число предложений о работе в сфере ЖКХ за год выросло на 19%. Самыми востребованными специалистами, задействованными в отрасли,

Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ Министерством на регулярной основе ведется работа по совершенствованию цифровых инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества коммунальных услуг и решения вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. Об этом CNews сообщили представители Минстроя

«Ростелеком» и «Энергомера» укрепят партнерство в сфере цифровых решений для ЖКХ ем сервис, открывая новые возможности, в том числе благодаря сотрудничеству с “Энергомерой” в сфере ЖКХ. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, по

Определены критерии отбора участников эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за ЖКУ ва. К ним относятся: минимальное количество жилых помещений, по которым передаётся информация в ГИС ЖКХ, наличие программного обеспечения, автоматизирующего процесс взыскания дебиторской задолж

Группа «Эталон» совместно с «Диспетчером 24» и «МТС Деньги» внедрили функцию кешбэка за оплату услуг ЖКХ ми и управляющими компаниями. Коммерческий директор «Диспетчер 24» Антон Козлов отмечает, что такие инициативы способствуют росту финансовой дисциплины и вовлеченности жителей: «Регулярные платежи за ЖКУ традиционно воспринимаются как обязанность, однако интеграция программы кешбэка в приложение жителя делает процесс более технологичным и приятным, а взаимодействие с управляющей компанией —

В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче пока

АИС «Торум» обеспечивает точность расчетов 1,5 млн потребителей ЖКУ Проверенные алгоритмы работы с населением в сфере ЖКХ, реализованные на базе программного комплекса компании «Газпром энергосбыт Тюмень», позво

Системы умного дома помогают снизить счета за ЖКХ почти на треть: исследование Doma.ai Платформа Doma.ai провела исследование и выяснила, насколько умные технологии реально влияют на счета за ЖКУ. По данным опроса, среди жителей МКД у 59% в домах уже внедрены отдельные элементы «умного дома», а у 41% подобных систем нет. Результаты показали, что жители домов с датчиками движения, си

Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ techLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Подписи под соглашением поставили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор NtechL

Doma.ai: почти половина россиян старше 50 лет оплачивают ЖКУ онлайн сообщили об отсутствии подходящих устройств, а 12% (187) по привычке предпочитают личные визиты или звонки, испытывая недоверие к онлайн-платежам. «Когда мы только начинали заниматься автоматизацией ЖКХ 15 лет назад, главным вопросом было: а как же люди старше 50? Казалось, что у них нет ни компьютеров, ни навыков, и они никогда не перейдут в цифровую среду. Тогда это казалось непреодолимы

ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!» Решение для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства «БИТ.ЖКХ», разработанное ИТ-интегратором «Первый Бит», получило новый сертификат «Совместимо! Сист

Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города зинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автоматизации управления жи

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ Именно так сегодня работает Белгородский водоканал — одно из первых предприятий ЖКХ в России, где благодаря широкой поддержке правительства Белгородской области, цифровизация перешла из стадии экспериментов в повседневную практику. Здесь удаленный контроль оборудования, пр

GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесет реальную пользу людям». Евгений Разумишк

Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусственного интеллекта на территории региона в сфере строительства и ЖКХ, а также в других социально важных направлениях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Со стороны Республики Марий Эл свою подпись поставил глава правительства региона Юрий Зайцев,

F6: мошенники предлагают погасить копеечный долг за услугу ЖКХ и похищают деньги со счета ом подачи заявки требовалось указать ФИО, адрес, номер телефона, а также серию и номер паспорта. «Новый сценарий обмана универсален, и злоумышленники могут использовать его от имени любой организации ЖКХ. Участники конкретной мошеннической группы выбирают маскировку под представителей газовой службы, потому что им так проще вводить в заблуждение пользователей вне зависимости от того, в како

Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн» ри месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале

Более 10 млн россиян установили приложение «Госуслуги Дом» количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 млн. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России. Тол

«Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика» 28 апреля в Москве прошел демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) — «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика». Формат позволил объединить экспертов из трех отраслей. Они обсуди

Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ кта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона», — сказал за

20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» сто среди крупнейших поставщиков ИТ в ТЭК занимает «СИГМА», ИТ-разработчик решений для энергетики и ЖКХ. Что предлагает «СИГМА» «СИГМА» за 20 лет работы на российском ИТ-рынке создала более 40