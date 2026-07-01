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ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги Коммунальные службы
- Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ
- ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства
- ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги
- Умное ЖКХ
- Бытовые услуги - Служба быта
19 марта в этом году отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1977 года. В 1988 году праздник объединен с Днем работников торговли. Было постановлено отмечать этот праздник в третье воскресенье марта. В 2013 году для празднования Дня работника торговли установили отдельную дату (четвертую субботу июля), а День работника ЖКХ так и сохранился.
СОБЫТИЯ
|01.07.2026
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«Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт
России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой России» и связанных с ней структур де
|08.06.2026
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Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще
ством России оператором Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в финансовом отчете за 2025 г., направленном в ФНС, заявило о существенных финансовых п
|04.06.2026
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Искусственный интеллект меняет ЖКХ Санкт-Петербурга: Сбербанк, ЕИРЦ СПБ и Жилищный комитет запускают новый этап цифровой трансформации отрасли
сфере искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифровой трансформации городского ЖКХ: стороны договорились о внедрении и развитии прикладных решений на базе нейросети «ГигаЧа
|26.05.2026
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Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги
технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддерж
|20.04.2026
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Комментарий Минстроя России о эксперименте по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ
я государственных информационных систем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом CNews сообщили представители Минстроя. Эксперимент направлен на автоматизацию р
|20.04.2026
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Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
«Значительную роль играет накопленный технологический долг» CNews: Как вы оцениваете темпы цифровизации отрасли ЖКХ в России в целом и в сегменте водоснабжения и водоотведения? Чего уже удалось достичь и какие факторы сдерживают развитие? Александр Перфилов: Темпы цифровизации сектора ЖКХ в России
|13.04.2026
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«Авито Работа»: спрос на работников в сфере ЖКХ в I квартале 2026 г. вырос на 47% за год
яйства и городской инфраструктуры. По данным платформы, в I квартале 2026 г. число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 руб.
|10.04.2026
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Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций
тся к коммерческим услугам, отметили авторы письма. Монополизация коммерческой услуги противоречит антимонопольному законодательству. На это обратил внимание Геллер. По поводу направления платежек за коммунальные услуги в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах» представители отрасли ссылаются на разъяснения пленума Верховного суда, согласно которым на потребителя не может быть воз
|10.04.2026
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Программный комплекс «Росатома» повысил эффективность управления ЖКХ в Липецке
истрация сразу выявляет такие сбои и при необходимости координирует работу управляющих компаний. В результате температура в домах быстрее приходит в норму», — сказал председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Владимир Яриков. «Главная проблема теплоснабжения в любом городе – это «слепые зоны» на границах ответственности поставщиков тепла и управля
|07.04.2026
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F6: мошенники создают фейковые чаты под видом соседей и организаций ЖКХ
вляют пользователя и под видом старших по дому предлагают подписать петиции за установку «умного» шлагбаума, новых контейнеров для мусора и монтажа камер видеонаблюдения, а в сценарии с организациями ЖКХ требуют подтвердить данные, согласовать время визита мастера и замену счётчиков. Цель злоумышленников – заставить пользователя сообщить им код, а затем убедить его, что преступники взломали
|31.03.2026
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Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ
Архивы БТИ годами оставались практически непреодолимым препятствием для цифровой трансформации Единый контур для двух государственных задач Раньше цифровизация архива БТИ и подготовка данных для ГИС ЖКХ были двумя отдельными задачами с разными бюджетами и исполнителями. Подход «ЭЛАР» решает обе одновременно. По итогам проекта регион получает наборы данных по всем жилым объектам субъекта РФ
|24.03.2026
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Ученые НГУ получили патент на модель тепловой сети для ЖКХ
е конкретного участка сети, которая позволит в режиме реального времени отслеживать параметры работы, выявлять утечки и прогнозировать возможные аварии. Подобные решения особенно востребованы в сфере ЖКХ, где высокая изношенность инфраструктуры сочетается с необходимостью бесперебойного снабжения потребителей. Использование цифровых моделей и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет н
|12.03.2026
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«Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом
За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. В топ регионов по безналичной оп
|17.02.2026
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Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ
стратегической сессии по Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 г. Новая система будет синхронизироваться с ФГИС «Тариф» — цифровой платформой о
|11.02.2026
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ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями» представили рассрочку для платежей ЖКУ
«Диспетчер 24»: «Удобной рассрочки за ЖКУ в нашей сфере раньше не было. Наконец-то участники рынка ЖКХ начали смотреть на жителей не как на должников, а как на клиентов, которым нужны удобные
|09.12.2025
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В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ
ации», занимающейся услугами по приему и администрированию платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) . Сам «Севастопольгаз» был национализирован осенью 2024 г. Как объяснял тогда Развожаев,
|05.12.2025
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Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг
н раз) области. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Вопросы ЖКХ часто становятся источником дополнительных забот, а наша цель — беречь время и улучшать к
|05.12.2025
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«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска
Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила новый этап цифровизации коммунальной инфраструктуры Обнинска, внедрив в управление ЖКХ технологии искусственного интеллекта. Проект позволил создать «цифрового двойника» городских сетей водо- и теплоснабжения, а также автоматизировать до 80% диспетчерских операций. ИИ не прос
|17.11.2025
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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли на 22% за год
ые предложения растут вслед за спросом на сотрудников: по России число предложений о работе в сфере ЖКХ за год выросло на 19%. Самыми востребованными специалистами, задействованными в отрасли,
|14.11.2025
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Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ
Министерством на регулярной основе ведется работа по совершенствованию цифровых инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества коммунальных услуг и решения вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. Об этом CNews сообщили представители Минстроя
|14.11.2025
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«Ростелеком» и «Энергомера» укрепят партнерство в сфере цифровых решений для ЖКХ
ем сервис, открывая новые возможности, в том числе благодаря сотрудничеству с “Энергомерой” в сфере ЖКХ. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, по
|06.11.2025
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Определены критерии отбора участников эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за ЖКУ
ва. К ним относятся: минимальное количество жилых помещений, по которым передаётся информация в ГИС ЖКХ, наличие программного обеспечения, автоматизирующего процесс взыскания дебиторской задолж
|21.10.2025
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Группа «Эталон» совместно с «Диспетчером 24» и «МТС Деньги» внедрили функцию кешбэка за оплату услуг ЖКХ
ми и управляющими компаниями. Коммерческий директор «Диспетчер 24» Антон Козлов отмечает, что такие инициативы способствуют росту финансовой дисциплины и вовлеченности жителей: «Регулярные платежи за ЖКУ традиционно воспринимаются как обязанность, однако интеграция программы кешбэка в приложение жителя делает процесс более технологичным и приятным, а взаимодействие с управляющей компанией —
|09.10.2025
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В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ
В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче пока
|25.09.2025
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АИС «Торум» обеспечивает точность расчетов 1,5 млн потребителей ЖКУ
Проверенные алгоритмы работы с населением в сфере ЖКХ, реализованные на базе программного комплекса компании «Газпром энергосбыт Тюмень», позво
|12.09.2025
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Системы умного дома помогают снизить счета за ЖКХ почти на треть: исследование Doma.ai
Платформа Doma.ai провела исследование и выяснила, насколько умные технологии реально влияют на счета за ЖКУ. По данным опроса, среди жителей МКД у 59% в домах уже внедрены отдельные элементы «умного дома», а у 41% подобных систем нет. Результаты показали, что жители домов с датчиками движения, си
|10.09.2025
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Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ
techLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Подписи под соглашением поставили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор NtechL
|21.08.2025
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Doma.ai: почти половина россиян старше 50 лет оплачивают ЖКУ онлайн
сообщили об отсутствии подходящих устройств, а 12% (187) по привычке предпочитают личные визиты или звонки, испытывая недоверие к онлайн-платежам. «Когда мы только начинали заниматься автоматизацией ЖКХ 15 лет назад, главным вопросом было: а как же люди старше 50? Казалось, что у них нет ни компьютеров, ни навыков, и они никогда не перейдут в цифровую среду. Тогда это казалось непреодолимы
|20.08.2025
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ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!»
Решение для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства «БИТ.ЖКХ», разработанное ИТ-интегратором «Первый Бит», получило новый сертификат «Совместимо! Сист
|15.07.2025
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Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города
зинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автоматизации управления жи
|25.06.2025
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Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ
Именно так сегодня работает Белгородский водоканал — одно из первых предприятий ЖКХ в России, где благодаря широкой поддержке правительства Белгородской области, цифровизация перешла из стадии экспериментов в повседневную практику. Здесь удаленный контроль оборудования, пр
|20.06.2025
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GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ
используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесет реальную пользу людям». Евгений Разумишк
|19.06.2025
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Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве
Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусственного интеллекта на территории региона в сфере строительства и ЖКХ, а также в других социально важных направлениях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Со стороны Республики Марий Эл свою подпись поставил глава правительства региона Юрий Зайцев,
|19.05.2025
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F6: мошенники предлагают погасить копеечный долг за услугу ЖКХ и похищают деньги со счета
ом подачи заявки требовалось указать ФИО, адрес, номер телефона, а также серию и номер паспорта. «Новый сценарий обмана универсален, и злоумышленники могут использовать его от имени любой организации ЖКХ. Участники конкретной мошеннической группы выбирают маскировку под представителей газовой службы, потому что им так проще вводить в заблуждение пользователей вне зависимости от того, в како
|15.05.2025
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Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн»
ри месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале
|13.05.2025
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Более 10 млн россиян установили приложение «Госуслуги Дом»
количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 млн. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России. Тол
|06.05.2025
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«Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика»
28 апреля в Москве прошел демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) — «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика». Формат позволил объединить экспертов из трех отраслей. Они обсуди
|05.05.2025
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Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ
кта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона», — сказал за
|16.04.2025
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20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА»
сто среди крупнейших поставщиков ИТ в ТЭК занимает «СИГМА», ИТ-разработчик решений для энергетики и ЖКХ. Что предлагает «СИГМА» «СИГМА» за 20 лет работы на российском ИТ-рынке создала более 40
|18.03.2025
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ИИ в ЖКХ: технология резидента «Сколково» ускоряет подсчет результатов голосования общего собрания собственников жилья
ия собственников жилья. Система помогает убедиться, что удалось собрать необходимый для решения кворум голосов. Разработку внедрила компания ООО «Смарт-Сити», специализирующаяся на цифровизации сферы ЖКХ. Технологию оцифровки разработала компания «Биорг» из ИТ-кластера «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Скорость обработки анкет голосования выросла, как минимум, в ч
ЖКХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3451 94
|Попов Алексей 339 77
|Евраев Михаил 265 69
|Медведев Дмитрий 1664 55
|Орловский Виктор 406 41
|Никифоров Николай 1138 40
|Шадаев Максут 1209 34
|Лысенко Эдуард 317 34
|Ермолаев Артем 379 32
|Собянин Сергей 536 30
|Сергунина Наталья 375 28
|Козырев Алексей 328 27
|Мишустин Михаил 786 24
|Грибов Андрей 74 23
|Михайлик Константин 44 23
|Куртяник Надежда 435 22
|Чернышенко Дмитрий 580 21
|Рейман Леонид 1065 18
|Ахмеров Тимур 90 18
|Авербах Владимир 127 17
|Осеевский Михаил 350 16
|Нащекин Алексей 118 16
|Сухотина Ксения 28 16
|Перминова Светлана 51 15
|Казарин Станислав 175 15
|Гуральников Сергей 164 15
|Рудычева Наталья 95 15
|Щеголев Игорь 699 15
|Кичко Дмитрий 69 14
|Греф Герман 484 14
|Дегтев Геннадий 271 14
|Разумовский Дмитрий 125 14
|Меднов Сергей 124 14
|Шилина Мария 15 14
|Бойко Елена 152 13
|Чибис Андрей 36 13
|Калугин Сергей 169 13
|Козлов Михаил 181 13
|Зорин Александр 51 12
|Ким Борис 75 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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