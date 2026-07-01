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ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги Коммунальные службы

19 марта в этом году отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1977 года. В 1988 году праздник объединен с Днем работников торговли. Было постановлено отмечать этот праздник в третье воскресенье марта. В 2013 году для празднования Дня работника торговли установили отдельную дату (четвертую субботу июля), а День работника ЖКХ так и сохранился. 

 

"Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г. "Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г.
За отличное обслуживание спасибо! Плакат, посвященный сотрудникам сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.На переднем плане изображены работники производства - швея в косынке и строитель в защитной каске, жестом поднятых рук они обращаются к трудящимся в сфере обслуживания и выражают им благодарность за их работу. С левой стороны показаны - таксист, парикмахер, продавец одежды, мастер по ремонту электроники и бытовой техники, шофер. Р. Сурьянинов, 1977г. За отличное обслуживание спасибо! Плакат, посвященный сотрудникам сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.На переднем плане изображены работники производства - швея в косынке и строитель в защитной каске, жестом поднятых рук они обращаются к трудящимся в сфере обслуживания и выражают им благодарность за их работу. С левой стороны показаны - таксист, парикмахер, продавец одежды, мастер по ремонту электроники и бытовой техники, шофер. Р. Сурьянинов, 1977г.
Ледовое побоище. Проблемы ЖКХ. (Митрофанов П.) 1991 год Ледовое побоище. Проблемы ЖКХ. (Митрофанов П.) 1991 год
«ДВА ДОМА – ДВА УПРАВДОМА» М. Успенский, 1956 год. «ДВА ДОМА – ДВА УПРАВДОМА» М. Успенский, 1956 год.
"Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г.

СОБЫТИЯ


01.07.2026 «Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт

России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой России» и связанных с ней структур де
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ством России оператором Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в финансовом отчете за 2025 г., направленном в ФНС, заявило о существенных финансовых п
04.06.2026 Искусственный интеллект меняет ЖКХ Санкт-Петербурга: Сбербанк, ЕИРЦ СПБ и Жилищный комитет запускают новый этап цифровой трансформации отрасли

сфере искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифровой трансформации городского ЖКХ: стороны договорились о внедрении и развитии прикладных решений на базе нейросети «ГигаЧа
26.05.2026 Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги

технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддерж
20.04.2026 Комментарий Минстроя России о эксперименте по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ

я государственных информационных систем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом CNews сообщили представители Минстроя. Эксперимент направлен на автоматизацию р
20.04.2026 Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Значительную роль играет накопленный технологический долг» CNews: Как вы оцениваете темпы цифровизации отрасли ЖКХ в России в целом и в сегменте водоснабжения и водоотведения? Чего уже удалось достичь и какие факторы сдерживают развитие? Александр Перфилов: Темпы цифровизации сектора ЖКХ в России
13.04.2026 «Авито Работа»: спрос на работников в сфере ЖКХ в I квартале 2026 г. вырос на 47% за год

яйства и городской инфраструктуры. По данным платформы, в I квартале 2026 г. число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 руб.
10.04.2026 Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

тся к коммерческим услугам, отметили авторы письма. Монополизация коммерческой услуги противоречит антимонопольному законодательству. На это обратил внимание Геллер. По поводу направления платежек за коммунальные услуги в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах» представители отрасли ссылаются на разъяснения пленума Верховного суда, согласно которым на потребителя не может быть воз
10.04.2026 Программный комплекс «Росатома» повысил эффективность управления ЖКХ в Липецке

истрация сразу выявляет такие сбои и при необходимости координирует работу управляющих компаний. В результате температура в домах быстрее приходит в норму», — сказал председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Владимир Яриков. «Главная проблема теплоснабжения в любом городе – это «слепые зоны» на границах ответственности поставщиков тепла и управля
07.04.2026 F6: мошенники создают фейковые чаты под видом соседей и организаций ЖКХ

вляют пользователя и под видом старших по дому предлагают подписать петиции за установку «умного» шлагбаума, новых контейнеров для мусора и монтажа камер видеонаблюдения, а в сценарии с организациями ЖКХ требуют подтвердить данные, согласовать время визита мастера и замену счётчиков. Цель злоумышленников – заставить пользователя сообщить им код, а затем убедить его, что преступники взломали
31.03.2026 Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Архивы БТИ годами оставались практически непреодолимым препятствием для цифровой трансформации Единый контур для двух государственных задач Раньше цифровизация архива БТИ и подготовка данных для ГИС ЖКХ были двумя отдельными задачами с разными бюджетами и исполнителями. Подход «ЭЛАР» решает обе одновременно. По итогам проекта регион получает наборы данных по всем жилым объектам субъекта РФ
24.03.2026 Ученые НГУ получили патент на модель тепловой сети для ЖКХ

е конкретного участка сети, которая позволит в режиме реального времени отслеживать параметры работы, выявлять утечки и прогнозировать возможные аварии. Подобные решения особенно востребованы в сфере ЖКХ, где высокая изношенность инфраструктуры сочетается с необходимостью бесперебойного снабжения потребителей. Использование цифровых моделей и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет н
12.03.2026 «Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом

За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. В топ регионов по безналичной оп
17.02.2026 Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

стратегической сессии по Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 г. Новая система будет синхронизироваться с ФГИС «Тариф» — цифровой платформой о
11.02.2026 ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями» представили рассрочку для платежей ЖКУ

«Диспетчер 24»: «Удобной рассрочки за ЖКУ в нашей сфере раньше не было. Наконец-то участники рынка ЖКХ начали смотреть на жителей не как на должников, а как на клиентов, которым нужны удобные

09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ

ации», занимающейся услугами по приему и администрированию платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) . Сам «Севастопольгаз» был национализирован осенью 2024 г. Как объяснял тогда Развожаев,
05.12.2025 Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг

н раз) области. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Вопросы ЖКХ часто становятся источником дополнительных забот, а наша цель — беречь время и улучшать к
05.12.2025 «Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила новый этап цифровизации коммунальной инфраструктуры Обнинска, внедрив в управление ЖКХ технологии искусственного интеллекта. Проект позволил создать «цифрового двойника» городских сетей водо- и теплоснабжения, а также автоматизировать до 80% диспетчерских операций. ИИ не прос
17.11.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли на 22% за год

ые предложения растут вслед за спросом на сотрудников: по России число предложений о работе в сфере ЖКХ за год выросло на 19%. Самыми востребованными специалистами, задействованными в отрасли,

14.11.2025 Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ

Министерством на регулярной основе ведется работа по совершенствованию цифровых инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества коммунальных услуг и решения вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. Об этом CNews сообщили представители Минстроя
14.11.2025 «Ростелеком» и «Энергомера» укрепят партнерство в сфере цифровых решений для ЖКХ

ем сервис, открывая новые возможности, в том числе благодаря сотрудничеству с “Энергомерой” в сфере ЖКХ. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, по
06.11.2025 Определены критерии отбора участников эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за ЖКУ

ва. К ним относятся: минимальное количество жилых помещений, по которым передаётся информация в ГИС ЖКХ, наличие программного обеспечения, автоматизирующего процесс взыскания дебиторской задолж
21.10.2025 Группа «Эталон» совместно с «Диспетчером 24» и «МТС Деньги» внедрили функцию кешбэка за оплату услуг ЖКХ

ми и управляющими компаниями. Коммерческий директор «Диспетчер 24» Антон Козлов отмечает, что такие инициативы способствуют росту финансовой дисциплины и вовлеченности жителей: «Регулярные платежи за ЖКУ традиционно воспринимаются как обязанность, однако интеграция программы кешбэка в приложение жителя делает процесс более технологичным и приятным, а взаимодействие с управляющей компанией —
09.10.2025 В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ

В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче пока
25.09.2025 АИС «Торум» обеспечивает точность расчетов 1,5 млн потребителей ЖКУ

Проверенные алгоритмы работы с населением в сфере ЖКХ, реализованные на базе программного комплекса компании «Газпром энергосбыт Тюмень», позво
12.09.2025 Системы умного дома помогают снизить счета за ЖКХ почти на треть: исследование Doma.ai

Платформа Doma.ai провела исследование и выяснила, насколько умные технологии реально влияют на счета за ЖКУ. По данным опроса, среди жителей МКД у 59% в домах уже внедрены отдельные элементы «умного дома», а у 41% подобных систем нет. Результаты показали, что жители домов с датчиками движения, си
10.09.2025 Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ

techLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Подписи под соглашением поставили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор NtechL
21.08.2025 Doma.ai: почти половина россиян старше 50 лет оплачивают ЖКУ онлайн

сообщили об отсутствии подходящих устройств, а 12% (187) по привычке предпочитают личные визиты или звонки, испытывая недоверие к онлайн-платежам. «Когда мы только начинали заниматься автоматизацией ЖКХ 15 лет назад, главным вопросом было: а как же люди старше 50? Казалось, что у них нет ни компьютеров, ни навыков, и они никогда не перейдут в цифровую среду. Тогда это казалось непреодолимы
20.08.2025 ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!»

Решение для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства «БИТ.ЖКХ», разработанное ИТ-интегратором «Первый Бит», получило новый сертификат «Совместимо! Сист
15.07.2025 Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города

зинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автоматизации управления жи
25.06.2025 Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Именно так сегодня работает Белгородский водоканал — одно из первых предприятий ЖКХ в России, где благодаря широкой поддержке правительства Белгородской области, цифровизация перешла из стадии экспериментов в повседневную практику. Здесь удаленный контроль оборудования, пр
20.06.2025 GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ

используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесет реальную пользу людям». Евгений Разумишк
19.06.2025 Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве

Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусственного интеллекта на территории региона в сфере строительства и ЖКХ, а также в других социально важных направлениях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Со стороны Республики Марий Эл свою подпись поставил глава правительства региона Юрий Зайцев,
19.05.2025 F6: мошенники предлагают погасить копеечный долг за услугу ЖКХ и похищают деньги со счета

ом подачи заявки требовалось указать ФИО, адрес, номер телефона, а также серию и номер паспорта. «Новый сценарий обмана универсален, и злоумышленники могут использовать его от имени любой организации ЖКХ. Участники конкретной мошеннической группы выбирают маскировку под представителей газовой службы, потому что им так проще вводить в заблуждение пользователей вне зависимости от того, в како
15.05.2025 Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн»

ри месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале

13.05.2025 Более 10 млн россиян установили приложение «Госуслуги Дом»

количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 млн. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России. Тол
06.05.2025 «Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика»

28 апреля в Москве прошел демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) — «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика». Формат позволил объединить экспертов из трех отраслей. Они обсуди
05.05.2025 Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ

кта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона», — сказал за
16.04.2025 20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА»

сто среди крупнейших поставщиков ИТ в ТЭК занимает «СИГМА», ИТ-разработчик решений для энергетики и ЖКХ. Что предлагает «СИГМА» «СИГМА» за 20 лет работы на российском ИТ-рынке создала более 40

18.03.2025 ИИ в ЖКХ: технология резидента «Сколково» ускоряет подсчет результатов голосования общего собрания собственников жилья

ия собственников жилья. Система помогает убедиться, что удалось собрать необходимый для решения кворум голосов. Разработку внедрила компания ООО «Смарт-Сити», специализирующаяся на цифровизации сферы ЖКХ. Технологию оцифровки разработала компания «Биорг» из ИТ-кластера «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Скорость обработки анкет голосования выросла, как минимум, в ч

Публикаций - 3949, упоминаний - 4754

ЖКХ и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10920 332
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 155
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Microsoft Corporation 25748 128
Yandex - Яндекс 9171 126
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NVision Group - Энвижн Груп 699 33
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Softline - Софтлайн 3721 30
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Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 56
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 44
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 57
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 47
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 972 44
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 44
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 42
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 41
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 37
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 33
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 33
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1540 33
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 32
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6507 64
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 17
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 13
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 13
Единая Россия - Политическая партия 321 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 11
ГосИнформСистемы 160 11
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 150 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1517 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Greenpeace - Гринпис 130 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ЛДПР 115 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1454
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 888
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 857
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29637 604
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 483
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12890 477
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 449
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 433
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 415
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5489 394
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 393
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 386
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 386
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26250 353
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 335
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1581 326
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4591 313
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 294
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 292
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 283
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26682 276
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 270
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 270
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 265
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9261 258
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 256
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13213 237
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4617 234
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 223
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 220
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13580 219
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10169 210
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 201
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 196
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13678 191
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2145 187
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 186
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2752 183
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6212 179
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4486 178
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6241 469
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 332 246
Google Android 15212 198
Apple iOS 8562 151
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 139
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2971 109
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1100 106
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3551 98
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 84
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 889 83
Google Play - Google Store - Google Android Market 3541 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 476 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7604 71
Apple - App Store 3101 71
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 950 63
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 61
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5243 57
Microsoft Windows 16860 55
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 53
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 643 48
Linux OS 11501 47
Microsoft Windows 2000 8678 45
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 44
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 43
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 894 43
Apple iPhone 6 4861 43
Apple iPad 4003 42
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 42
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 40
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 39
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 38
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 36
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 35
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1074 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5689 31
Правительство Москвы - Наш город 110 31
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 30
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 30
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 29
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 29
Путин Владимир 3451 94
Попов Алексей 339 77
Евраев Михаил 265 69
Медведев Дмитрий 1664 55
Орловский Виктор 406 41
Никифоров Николай 1138 40
Шадаев Максут 1209 34
Лысенко Эдуард 317 34
Ермолаев Артем 379 32
Собянин Сергей 536 30
Сергунина Наталья 375 28
Козырев Алексей 328 27
Мишустин Михаил 786 24
Грибов Андрей 74 23
Михайлик Константин 44 23
Куртяник Надежда 435 22
Чернышенко Дмитрий 580 21
Рейман Леонид 1065 18
Ахмеров Тимур 90 18
Авербах Владимир 127 17
Осеевский Михаил 350 16
Нащекин Алексей 118 16
Сухотина Ксения 28 16
Перминова Светлана 51 15
Казарин Станислав 175 15
Гуральников Сергей 164 15
Рудычева Наталья 95 15
Щеголев Игорь 699 15
Кичко Дмитрий 69 14
Греф Герман 484 14
Дегтев Геннадий 271 14
Разумовский Дмитрий 125 14
Меднов Сергей 124 14
Шилина Мария 15 14
Бойко Елена 152 13
Чибис Андрей 36 13
Калугин Сергей 169 13
Козлов Михаил 181 13
Зорин Александр 51 12
Ким Борис 75 12
Россия - РФ - Российская федерация 165556 2395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 388
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 266
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 237
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 221
Европа 24936 167
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 147
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 123
Земля - планета Солнечной системы 10846 101
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3454 100
Россия - СФО - Новосибирск 4860 99
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 95
Россия - УФО - Тюменская область 1361 90
Казахстан - Республика 6023 90
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2841 88
Беларусь - Белоруссия 6276 85
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4470 84
Германия - Федеративная Республика 13193 81
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2266 77
Россия - УФО - Свердловская область 1935 73
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3566 71
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 71
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 71
Россия - ПФО - Нижегородская область 2283 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 67
Россия - УФО - Челябинская область 1504 67
Россия - ЮФО - Ростовская область 1773 67
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2043 65
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1671 65
Украина 7917 64
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1396 64
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 789 63
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 61
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3328 61
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1049 59
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1431 57
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 56
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3170 54
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1683 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 1630
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1377
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 1083
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 657
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 192
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 152
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 150
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7006 144
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6725 138
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 127
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6561 127
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6576 126
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6148 124
Паспорт - Паспортные данные 2838 121
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 120
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 119
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 112
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1134 112
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11553 58
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 24
РОИ - Российская общественная инициатива 85 19
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 18
Ведомости 1455 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 16
РИА Новости 1030 13
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Известия ИД 764 9
Российская газета 289 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 8
Мобильные системы 118 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
9to5Google 60 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
9to5Mac 70 5
Forbes - Форбс 996 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 4
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
ComNews - Медиа-бизнес 141 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
Bloomberg 1619 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
Парламентская газета 32 3
Автокод (портал) 40 3
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