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Трапицын Виктор


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Axenix и RightStep стали партнерами в области комплексной цифровизации промышленных предприятий 1
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 1
01.12.2023 Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством 1
28.06.2023 Axenix и группа компаний «Цифра» будут вместе развивать свои разработки 1
20.03.2023 Axenix помогает российским предприятиям проектировать MES-системы 1
23.03.2021 Accenture предложила российскому нефтегазовому бизнесу сервис по внедрению MES-систем 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Трапицын Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 687 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 187 4
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 17 1
Softline - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 7 1
Softline - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
Цифра ГК 2496 1
Газпром нефть 646 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Русагро Группа Компаний 309 1
Сибур Холдинг - ПЭТФ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 228 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 818 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 823 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1399 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1345 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 875 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7014 1
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15778 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13056 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5488 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2279 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
Microsoft Windows 2000 8665 2
Tibbo AggreGate 15 1
Softline - Омегальянс - Exeplant - ExeMES 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 48 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 20 1
Берштейн Татьяна 4 1
Фадеев Василий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 611 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2086 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 731 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2345 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18056 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7834 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5079 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2601 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2846 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 1
Экономический эффект 1139 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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