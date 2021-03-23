Accenture предложила российскому нефтегазовому бизнесу сервис по внедрению MES-систем

Accenture развивает в России практику по внедрению решений класса MES (manufacturing execution system). MES — специализированные информационные системы, предназначенные для комплексного управления промышленными объектами, включая синхронизацию, координацию, анализ и оптимизацию выпуска продукции. Российскую практику Accenture по системам класса MES возглавляет старший менеджер департамента «Стратегия и консалтинг» Виктор Трапицын.

Российские нефтегазовые компании вынуждены работать в условиях растущей зависимости цен на сырье от мировой конъюнктуры и высокой налоговой нагрузки. Одновременно им приходится все чаще вести разработку сложных и удаленных месторождений из-за истощения легкоизвлекаемых запасов. К таким проектам предъявляется больше требований с точки зрения надежности производства, его эффективной организации, а также сокращения влияния человеческого фактора. Поэтому прямо сейчас большинство нефтяных компаний озадачены вопросом, как сделать производственные процессы полностью прозрачными и управляемыми, причем с минимальным человеческим участием.

MES-системы получают производственные данные от АСУ ТП, обрабатывают их, извлекают необходимую информацию и передают ее на уровень систем управления предприятием (ERP). Это позволяет, наряду с выполнением других функций, отслеживать уровень загрузки и износостойкость оборудования, количество и качество нефти, все ее перемещения, а также множество других показателей производственного процесса. Благодаря такой функциональности сотрудники предприятия могут принимать решения, например, в части управления производством или обслуживания парка техники, на основе достоверных данных и в режиме, близком к реальному времени.

В целом развитие промышленной автоматизации уровня MES помогает нефтегазовым компаниям устранять типовые проблемы на всех этапах нефтедобычи, от разрозненности и несвоевременности данных диспетчерских служб до отсутствия прослеживаемости нефтепродуктов вплоть до машины, цистерны или партии в трубе. Совокупный эффект от реализации MES инициатив для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с объемом переработки более 50 тыс. тонн нефти в сутки может достигать 0,5 — 1,2 млрд руб. в год.

«Передовые цифровые решения в разведке и добыче нефти позволяют существенно снизить стоимость освоения запасов сырья. Поэтому в профессиональном сообществе в последнее время регулярно идет обсуждение “умных” технологий в ТЭК, таких как 3D-сейсмика, “цифровые двойники” или “интеллектуальные месторождения”. Однако ни одна технология не будет корректно работать и приносить осязаемый экономический эффект без накопленных и обработанных данных о производстве и оборудовании. Внедрение решений класса MES задает системный подход для дополнения базовых средств промышленной автоматизации цифровыми инструментами Индустрии X.0», — сказала Татьяна Берштейн, управляющий директор нефтегазовой практики департамента «Технологии» компании Accenture в России.