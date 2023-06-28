Axenix и группа компаний «Цифра» будут вместе развивать свои разработки

Консалтинговая компания Axenix и группа компаний «Цифра» развивают технологическое партнерство и расширяют ключевые направления взаимодействия. Компании договорились о пакетном предложении заказчикам своих флагманских продуктов: цифровой платформы интегрированного планирования In.Plan, разработанной Axenix, и платформы для управления производством ZIIoT от «Цифры». В рамках нового этапа сотрудничества запланированы активности по совместному продвижению, глубокой проработке совместимости и последующей интеграции решений. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Платформа Zyfra Industrial IoT Platform создает единую среду управления данными для оптимизации производства: осуществляет сбор и хранение всех промышленных данных, интегрирует существующие системы автоматизации в единый комплекс, снижает затраты на развитие и модернизацию ИТ-систем и позволяет эффективно управлять инфраструктурой в реальном времени.

Цифровая платформа In.Plan сочетает в себе возможности планирования спроса, продаж и операций, управление доходностью, планирование цепей поставок и оперативную аналитику. В ней реализованы возможности горизонтального масштабирования, встроенные средства интеграции и гибкие настройки, что позволяет вести все процессы планирования на предприятии в рамках одной системы.

Совместные активности по продвижению In.Plan и ZIIoT позволят Axenix и «Цифре» реализовывать индустриальные цифровые решения для ТЭК, металлургической и горнодобывающей отраслей, химической промышленности. В перспективе компании планируют разработать новые программные продукты для предприятий фармацевтической отрасли, машиностроения и FMCG.

«Мы выделяем три ключевых области развития партнерства с “Цифрой”. В первую очередь, это развитие системной интеграции на платформе ZIIoT. Наша команда прошла обучение работе с ZIIoT, и мы готовы предложить заказчикам свою экспертизу и опыт реализации сложных проектов. Во-вторых, это развитие партнерской экосистемы продуктов ZIIoT и In.Plan. Мы видим комплементарность двух решений, и благодаря связке InPlan и ZIIoT наше совместное предложение полностью обеспечит задачи управления производством. Кроме того, мы считаем перспективной разработку новых индустриальных решений на платформе ZIIoT. Это поможет не только вывести на рынок новые программные продукты для предприятий из различных сфер экономики, но и совместно развивать саму платформу», – сказал Виктор Трапицын, старший менеджер компании Axenix.

«Взаимодействие с партнерами крайне важно для нас. Мы активно сотрудничаем с российскими ИТ-компаниями и интеграторами, и расширение партнерства с Axenix – еще один шаг в нашей стратегии развития продуктов. Объединив усилия, мы сможем реализовывать больше сложных проектов и предлагать промышленности новые технологичные продукты для цифровизации производства», – отметил Василий Фадеев, директор по продуктам ГК «Цифра».

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Группа компаний «Цифра» – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является участником российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и ИИ-решений для тяжелой промышленности. Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.