Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Axenix In.Plan платформа интегрированного планирования

Платформа интегрированного планирования In.Plan сочетает возможности планирования спроса, продаж, операций и поставок, оперативной аналитики. Решение позволяет автоматически планировать и корректировать планы для всех иерархий и горизонтов планирования. Платформа может быть развернута как в облаке, так и на мощностях клиента.

 


14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
01.04.2024 Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan 2
26.03.2024 В платформе In.Plan появился модуль Control tower 2
18.03.2024 Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
06.09.2023 Axenix усилила практику интегрированного планирования 1
03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
28.06.2023 Axenix и группа компаний «Цифра» будут вместе развивать свои разработки 1
18.04.2023 AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan 1
24.03.2023 Axenix присоединилась к программе «Федерация» 1
19.01.2023 В «Сколково» разработали технологическую карту решений для ритейла 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
04.10.2022 Команда SAP по управлению производством и цепями поставок присоединилась к компании Axenix 1
20.09.2022 Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan для крупного бизнеса 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Axenix и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 164 13
Accenture plc 682 11
SAP SE 5296 5
SAS Institute 978 3
Optimacros - Оптимакрос 60 3
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Цифра ГК 2445 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 2
Broadcom - VMware - Greenplum 100 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Rubbles - Раблз 33 1
Accenture Applied Intelligence 3 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Yandex - Яндекс 7485 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
Корус Консалтинг - Roxit 1 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Русский Алкоголь 3 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 450 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 11
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 752 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3210 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1227 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1455 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4053 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2176 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1882 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1223 2
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1727 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 341 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 288 1
Data Preparation - подготовка данных 10 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3594 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 324 1
Microsoft Windows 2000 8660 6
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 3
Integro Technologies - Control Tower 7 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
IBS Лаборатория ERP+ 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
SAS Model Manager 4 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 4 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 1
Яндекс.Маркет 969 1
Rubbles Planning Force 4 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
Oracle Hyperion 236 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 484 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 166 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 6 1
Нестеров Степан 8 5
Уланов Сергей 2 2
Башашин Сергей 2 2
Ильин Юрий 5 1
Паршин Константин 63 1
Малькова Лариса 17 1
Григорьева Мария 25 1
Диланян Вартан 16 1
Одинаева Ирина 7 1
Киреев Сергей 6 1
Сидоров Алексей 19 1
Мишустин Михаил 686 1
Трапицын Виктор 5 1
Дёмкин Владимир 10 1
Шульгин Александр 25 1
Фадеев Василий 3 1
Катчан Илья 7 1
Александров Михаил 5 1
Шульга Денис 3 1
Стрелова Ольга 36 1
Литвинова Наталья 3 1
Шилов Максим 15 1
Аниканова Мария 15 1
Мозжеров Сергей 4 1
Топоров Дмитрий 2 1
Первушин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1986 10
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 603 10
Германия - Федеративная Республика 12725 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7908 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1386 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7556 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4708 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1269 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3567 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 283 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4893 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 828 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще