Платформа интегрированного планирования In.Plan сочетает возможности планирования спроса, продаж, операций и поставок, оперативной аналитики. Решение позволяет автоматически планировать и корректировать планы для всех иерархий и горизонтов планирования. Платформа может быть развернута как в облаке, так и на мощностях клиента.