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Axenix In.Plan платформа интегрированного планирования
Платформа интегрированного планирования In.Plan сочетает возможности планирования спроса, продаж, операций и поставок, оперативной аналитики. Решение позволяет автоматически планировать и корректировать планы для всех иерархий и горизонтов планирования. Платформа может быть развернута как в облаке, так и на мощностях клиента.
Axenix и организации, системы, технологии, персоны:
|Нестеров Степан 8 5
|Уланов Сергей 2 2
|Башашин Сергей 2 2
|Ильин Юрий 5 1
|Паршин Константин 63 1
|Малькова Лариса 17 1
|Григорьева Мария 25 1
|Диланян Вартан 16 1
|Одинаева Ирина 7 1
|Киреев Сергей 6 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Трапицын Виктор 5 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Шульгин Александр 25 1
|Фадеев Василий 3 1
|Катчан Илья 7 1
|Александров Михаил 5 1
|Шульга Денис 3 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Литвинова Наталья 3 1
|Шилов Максим 15 1
|Аниканова Мария 15 1
|Мозжеров Сергей 4 1
|Топоров Дмитрий 2 1
|Первушин Иван 1 1
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