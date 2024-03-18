Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами

Компания Axenix заключила партнерское соглашение с ГК «Оптимакрос», разработчиком платформы EPM/IBP для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

ГК «Oптимакрос» занимается разработкой систем корпоративного планирования EPM/IBP класса. Платформа Optimacros – полностью отечественная разработка, ставшая альтернативой решениям иностранных вендоров, ушедших с российского рынка.

Платформа Optimacros предназначена для оптимизационного и консолидационного планирования, прогнозирования, бюджетирования, управления HR, контроля выполнения KPI и других видов аналитики.

«Мы рады приветствовать коллег из Axenix среди партнеров Optimacros. Axenix концентрирует в себе значимый и многолетний опыт реализации проектов по автоматизации финансового планирования, бюджетирования и консолидации. В рамках нашего партнерства мы видим потенциал значительной синергии, когда высокие стандарты и экспертиза консалтинговой команды будут поддержаны гибким и надежным технологическим инструментом – платформой Optimacros», - отметил Максим Шилов, директор по развитию и продажам ГК «Оптимакрос». - Совместное развитие с Axenix запланировано по направлениям импортозамещения таких решений, как Anaplan, IBM Cognos, Oracle Hyperion, и создания отраслевых и функциональных решений на Optimacros, в которые вложены лучшие практики команды нашего нового партнера».

«При выборе партнера нас привлекло то, что Optimacros — молодая, амбициозная и квалифицированная команда. При этом продукт уже давно на рынке, «закален в боях», так что с помощью опытных консультантов можно будет выполнять проекты за короткий срок и с высоким качеством», — сказала Наталья Литвинова, руководитель направления «Финансовая консолидация» компании Axenix.

«Продукт позволяет интуитивно быстро разобраться в интерфейсе для настройки системы, что значительно ускоряет процесс внедрения» – отметил Иван Первушин, аналитик направления «Платформенные решения» Axenix.

В планах Axenix и ГК «Оптимакрос» создание на основе платформы Optimacros индустриального решения для бюджетирования. Планируется дальнейшее пилотирование разработанного индустриального решения у клиентов.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.