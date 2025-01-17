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Шилов Максим



17.01.2025 BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами 1
14.08.2024 ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5 1
25.04.2024 «Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования 1
18.03.2024 Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию 1
30.11.2023 Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros 1
IBP-системы 2023 1
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем 1
31.07.2023 OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group 1
14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros 1
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group 1
29.09.2022 «Норбит» расширяет портфолио CPM-решений 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
08.12.2006 В России создано три модификации ГЛОНАСС/GPS-навигаторов 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Шилов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 55 10
Thoma Bravo - Anaplan 67 4
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 16 3
8213 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
АФК Система ПАО 1797 1
РТИ 145 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Транзит-Телеком 8 1
Фитаком 5 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Прогноз 1650 1
Rubbles - Раблз 33 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Accenture plc 682 1
РТИ - Материк 1 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 43 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Oracle Corporation 6687 1
SAP SE 5276 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 8
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
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IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
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РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
SBAS - Satellite Based Augmentation System - Спутниковая система дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем 10 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
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Microsoft Office 3734 4
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Microsoft Office Excel 1197 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Перунит - Аппаратура навигационная малогабаритная однодиапазонная специализированная 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Qlik Qlikview 116 1
Oracle Hyperion 235 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
Rubbles Planning Force 4 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Шилов Сергей 91 2
Шилов Анатолий 9 1
Никифоров Николай 1136 1
Ройтман Евгений 44 1
Макарова Татьяна 5 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Архипова Мария 21 1
Мишарин Кирилл 3 1
Звездарев Борис 6 1
Толстиков Илья 1 1
Зараковский Александр 7 1
Пейзель Елена 1 1
Прокопенко Константин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Индия - Bharat 5431 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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