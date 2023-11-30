Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros

«Инфосистемы джет» заключила соглашение о партнерстве с разработчиком российской платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компания будет внедрять платформу Optimacros для решения задач импортозамещения и автоматизации процессов интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-анализа. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Платформа Optimacros — российское универсальное EPM-решение на основе формульной логики с BI-функционалом.

«Мы ценим экспертизу коллег в цифровизации бизнеса разного масштаба в области производства, нефтедобычи, ритейла, в банковской сфере. Платформа Optimacros поддержит накопленный опыт “Инфосистемы джет”. Совместно мы сможем предложить решение нового уровня для спектра задач автоматизации процессов планирования, в том числе в рамках импортозамещения. Optimacros является целостным решением для построения комплексной системы интегрированного планирования, которую возможно создавать итеративно, через последовательность получения значимых локальных результатов, объединенных единой концепцией», — сказал Максим Шилов, директор по развитию и продажам Optimacros.

Платформа Optimacros обладает вычислительными характеристиками, которые обеспечивают работу со сценариями, версиями планов и прогнозов в многопользовательском режиме в реальном времени. Решения на основе платформы интегрируются в действующую инфраструктуру заказчика и могут применяться как для автоматизации отдельных функций – например, для бюджетирования, планирования продаж и цепочек поставок, финансовой отчетности, так и для построения цифровой копии экономики предприятия в рамках единой ИТ-системы.

«Сейчас многие наши клиенты рассматривают EPM-системы, способные безболезненно заменить такие западные продукты, как Oracle Hyperion, IBM Cognos TM1, SAP BPC, Anaplan. Мы тестируем альтернативные решения и знаем, что на российском рынке уже существует ряд достойных продуктов. При расширении своего продуктового портфеля нам важно не только понимать, какие потребности бизнеса закрываются новым решением, но и распознать перспективные возможности ИТ-инструмента. Считаю, что система Optimacros, зарекомендовавшая себя на рынке EPM-решений, обладает таким потенциалом», — отметил Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными ИТ-компании «Инфосистемы джет».

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Optimacros — российская универсальная CPM/IBP self-service платформа для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики. Система помогает автоматизировать процессы в рамках планирования экономики отдельных бизнес-функций, например, продаж и маркетинга, HR, цепочек поставок и финансов, а также создавать единый инструмент интегрированного планирования в компании в целом. ПО Optimacros входит в Единый реестр российского программного обеспечения, обладает сертификатом ФСТЭК.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2000 сотрудников. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews 2022г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.