IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям. Во-первых, у процесса была высокая трудоемкость, сотрудникам каждого предприятия приходилось кажды

Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое

«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1 «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот

Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана

Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн

«Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos еров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, пр

IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия» по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика

BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса» й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с

Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике» я и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «

GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия» по построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс средн

BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн

«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши

Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответственнос

«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест

«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1 ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото

Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1 ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н

«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1 о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо

ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования ». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ

«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес

«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п

IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото» о созданию автоматизированной системы бюджетирования компании «Полюс Золото». Новая система на базе IBM Cognos TM1 охватит все бизнес-подразделения «Полюс Золото», а на ее базе будут выстроены