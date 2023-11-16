IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|16.11.2023
|
«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM
Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям. Во-первых, у процесса была высокая трудоемкость, сотрудникам каждого предприятия приходилось кажды
|04.02.2021
|
Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое
|03.07.2017
|
«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1
«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
|11.07.2016
|
Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM
ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана
|26.04.2016
|
Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт
|03.06.2015
|
«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн
|13.01.2015
|
«Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos
еров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, пр
|26.08.2014
|
IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»
по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика
|03.06.2014
|
BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»
й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с
|25.11.2013
|
Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»
я и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «
|26.09.2013
|
GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия»
по построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс средн
|19.03.2013
|
BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ
Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн
|22.02.2013
|
«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys
ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши
|15.01.2013
|
Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM
ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответственнос
|20.08.2012
|
«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест
|07.08.2012
|
«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1
ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото
|08.06.2012
|
Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1
ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н
|09.02.2012
|
«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1
о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо
|16.11.2011
|
ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования
». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ
|19.11.2010
|
«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес
|28.10.2010
|
«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п
|25.08.2010
|
IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото»
о созданию автоматизированной системы бюджетирования компании «Полюс Золото». Новая система на базе IBM Cognos TM1 охватит все бизнес-подразделения «Полюс Золото», а на ее базе будут выстроены
|17.02.2010
|
Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis
дложений предпочтение было отдано представленному Columbus IT решению на базе программной платформы IBM Cognos TM1. Эта новая версия IBM Cognos специально предназначена для планирования и много
