Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187307
ИКТ 14501
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26502
Персоны 80925
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2746
Мероприятия 878

IBM Cognos TM1 IBM Planning Analytics Applix TM1 Sinper TM/1

IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям. Во-первых, у процесса была высокая трудоемкость, сотрудникам каждого предприятия приходилось кажды
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое
03.07.2017 «ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1

«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
11.07.2016 Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM

ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1

лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos

еров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, пр
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»

по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика

03.06.2014 BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»

й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»

я и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «
26.09.2013 GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия»

по построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс средн
19.03.2013 BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ

Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys

ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши
15.01.2013 Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM

ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответственнос
20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест
07.08.2012 «Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1

ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото
08.06.2012 Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1

ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н
09.02.2012 «Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1

о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования

». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ
19.11.2010 «Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес
28.10.2010 «ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п
25.08.2010 IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото»

о созданию автоматизированной системы бюджетирования компании «Полюс Золото». Новая система на базе IBM Cognos TM1 охватит все бизнес-подразделения «Полюс Золото», а на ее базе будут выстроены

17.02.2010 Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis

дложений предпочтение было отдано представленному Columbus IT решению на базе программной платформы IBM Cognos TM1. Эта новая версия IBM Cognos специально предназначена для планирования и много

Публикаций - 62, упоминаний - 110

IBM Cognos TM1 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9551 37
Navicon - Навикон 319 11
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 10
8998 9
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 8
Microsoft Corporation 25239 6
Thoma Bravo - Anaplan 75 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
Крок - Croc 1815 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 3
BI Partner - БиАй Партнер 36 3
Optimacros - Оптимакрос 83 2
IBM Business Analytics 4 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Восточная Техника 20 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 2
Oracle Corporation 6869 2
Корус Консалтинг ГК 1341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
SAP SE 5433 2
Solvo - Солво 32 1
Восток АйТи Сервис 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 33 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
Т1 Иннотех 198 1
ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз 8 1
Databorn 3 1
Biplanum - Бипланум 6 1
Аусферр ИТЦ 43 1
LLP Group 4 1
Jume - Джум 8 1
Планум - Планум-Платформа - Планометрика 4 1
МегаФон 9913 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
КАПС Интеграция 6 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 4
Рустранском - Русагротранс 25 3
Caterpillar - 90 2
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 2
Востокцемент 14 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 2
Связной ГК 1384 2
Спортмастер - Sportmaster 191 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 16 1
ForteBank Казахстан 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Clarins Group 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 1
Спасскцемент 4 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 1
Увелка 11 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Волма 7 1
Рубеж ГК - Рубеж-Транспорт - Рубеж-Маркет - Рубеж-Лайн 4 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
КТСП - Контейнерный терминал Санкт-Петербург 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Протек - Центр внедрений 60 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Федеральное казначейство России 1879 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 378 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34062 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 6
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1888 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2434 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 622 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1461 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23066 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 401 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 41
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 6
Microsoft Office 3955 5
IBM Cognos Express 11 4
IBM Cognos Controller 8 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 4
Microsoft Dynamics 1186 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 3
Oracle Hyperion 241 3
IBM Cognos SPSS 2 2
IBM Cognos Insight 3 2
IBM Cognos Workforce Analytics - IBM Cognos Workforce Performance - IBM Smarter Workforce 5 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus RSys - Columbus Requisition System 2 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 2
Microsoft Windows 16333 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 922 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 21 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
IBM developerWorks 24 1
IBM Cognos FSR 1 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 1
Infor BI OLAP 1 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 28 1
IBM ILOG 5 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 227 1
Asterisk 88 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
IBM DB2 392 1
Темирканова Бэла 5 4
Тихонов Александр 68 3
Андреев Максим 40 2
Богданова Мария 3 2
Лихарев Сергей 25 2
Носов Евгений 3 2
Девятов Максим 3 2
Еремин Андрей 16 2
Братищева Светлана 2 2
Аверина Мария 24 2
Третьяков Александр 6 1
Левченко Александр 15 1
Гусев Денис 5 1
Давыдов Роман 3 1
Циколенко Роман 1 1
Саяпина Елена 46 1
Зайцевский Олег 8 1
Бандурин Гаральд 15 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Колеченков Роман 7 1
Корнилов Илья 1 1
Токарев Роман 2 1
Данилин Андрей 3 1
Цуканов Павел 2 1
Маркиш Сергей 1 1
Павленко Алексей 2 1
Шилов Максим 26 1
Наумов Иван 3 1
Грибанова Наталья 2 1
Терещенко Ирина 1 1
Вишневский Станислав 1 1
Жукова Наталья 3 1
Некипелов Евгений 3 1
Стасевич Денис 4 1
Перепонов Дмитрий 4 1
Дыканбаева Алия 1 1
Погребников Кирилл 1 1
Илющенко Алексей 3 1
Кривоносов Денис 4 1
Кураев Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 6
Казахстан - Республика 5798 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1333 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8119 1
Ближний Восток 3032 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Европа Восточная 3121 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Украина 7796 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Куба - Республика 395 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Европа 24641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 14
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15142 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 3
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 204 2
Английский язык 6878 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 234 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Forrester Research 828 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
IBM Cognos LIVE Conference 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще