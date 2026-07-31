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Давыдов Роман

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Новосибирские компании внедряют решения для защиты ИТ инфраструктуры 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 1
07.10.2011 БИТ внедрил систему QlikView в компании «Строительные крепежные системы» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Давыдов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Восточная Техника 21 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Microsoft Corporation 25764 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
9582 1
Navicon - Навикон 339 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 970 1
Caterpillar - 93 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3581 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36117 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5629 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 478 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24363 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 622 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 43 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13899 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1070 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12215 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16181 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2042 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1527 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18097 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5858 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1702 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2022 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8244 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1049 1
Microsoft Dynamics 1197 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Dynamics 365 146 1
Qlik Qlikview 120 1
Громов Сергей 18 1
Тотмакова Софья 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 165875 3
Россия - СФО - Новосибирск 4867 2
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Куба - Республика 415 1
Россия - ДФО - Магаданская область 532 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1217 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2053 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1089 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6663 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7792 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21599 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5572 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3575 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16025 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53384 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2881 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1663 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8477 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 740 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
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