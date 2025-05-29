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Громов Сергей


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI 1
15.10.2024 «Круги Громова» представляют свое первое исследование российского рынка облачных платформ и сервисов 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 1
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1
28.08.2017 BadgeYou запустила социальный мобильный сервис для повышения бизнес-мотивации 1
11.05.2017 BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров 1
18.04.2017 BI Consult представила специализированное BI-решение для финансовых отделов 1
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense 1
22.07.2016 BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС 1
23.12.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView 1
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView 1
03.06.2013 Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского 1
13.11.2012 Завершено дело похитителей Ивана Касперского 1
07.10.2011 БИТ внедрил систему QlikView в компании «Строительные крепежные системы» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Громов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

BI Consult - Би Ай Консалт 17 7
Qlik - QlikTech 160 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5034 2
InfoWatch - Инфовотч 1043 2
8486 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2062 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
SAP SE 5330 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
PSI Metals 1 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Zabbix SIA - Заббикс 110 1
Oracle Corporation 6758 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 1
Selectel - Селектел 406 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 362 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 894 1
Газпром нефть 639 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Линзмастер 7 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Oodji 2 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Новгороднефтепродукт 2 1
Стройландия 6 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4394 1
Правительство Иркутской области 32 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4884 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9659 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9555 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5347 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10652 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6324 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5933 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1760 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11740 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 2
Оповещение и уведомление - Notification 4884 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2778 2
Data Governance - Руководство данными 134 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1695 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 257 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4149 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5708 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3017 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 371 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11887 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2233 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3296 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 247 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 1
Script - Скрипт 523 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1305 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7667 1
Имитационное моделирование - Simulation modeling 30 1
Qlik Qlikview 117 6
Qlik Sense 42 3
Microsoft Office 3822 2
Microsoft Azure 1427 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
Apache Hadoop 437 1
Qlik Data Catalyst 1 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Linux OS 10230 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Qlik GeoAnalytics 2 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 4 1
Apple iPhone 6 4863 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1122 1
Microsoft Teams - MS Teams 576 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 750 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 510 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 26 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Касперская Наталья 297 2
Касперский Евгений 325 2
Касперский Иван 13 2
Устимчук Алексей 5 2
Савельев Николай 8 2
Савельев-младший Николай 3 2
Маюков Олег 2 2
Давыдов Роман 3 1
Филимоненок Павел 19 1
Кирдяшов Федор 28 1
Артеменко Алексей 17 1
Громов Семен 1 1
Юревич Евгений 2 1
Котеленко Сергей 1 1
Прохоров Юрий 64 1
Фролов Павел 84 1
Широков Андрей 2 1
Бартенева Мария 32 1
Тюльнева Анна 2 1
Чарчиди Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17853 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 130 2
Москва - СЗАО - Строгино 48 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3015 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Россия - СФО - Иркутская область 1161 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2899 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5023 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9085 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 2
Аудит - аудиторский услуги 2817 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3570 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5594 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5333 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2972 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1387 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6111 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2204 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1768 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 540 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1305 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3372 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Металлы - Золото - Gold 1157 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5004 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1644 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2812 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 723 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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