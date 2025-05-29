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Громов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Громов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 297 2
|Касперский Евгений 325 2
|Касперский Иван 13 2
|Устимчук Алексей 5 2
|Савельев Николай 8 2
|Савельев-младший Николай 3 2
|Маюков Олег 2 2
|Давыдов Роман 3 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Кирдяшов Федор 28 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Громов Семен 1 1
|Юревич Евгений 2 1
|Котеленко Сергей 1 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Фролов Павел 84 1
|Широков Андрей 2 1
|Бартенева Мария 32 1
|Тюльнева Анна 2 1
|Чарчиди Денис 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 723 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 2
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
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