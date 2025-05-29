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Сабурин Антон


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сабурин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

BI Consult - Би Ай Консалт 17 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1264 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4941 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2103 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 190 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5635 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
FanRuan - FineBI 20 1
Громов Сергей 16 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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