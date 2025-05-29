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Сабурин Антон
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI 1
Сабурин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
|FanRuan - FineBI 20 1
|Громов Сергей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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