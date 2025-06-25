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ДатаМайнд SiglaVision Sigla Vision
SiglaVision представляет собой современное корпоративное веб-приложение для бизнес- аналитики, разработанное на Java. Решение поддерживает более 30 источников данных, включая аналитические и реляционные БД, NoSQL-хранилища и файловые системы, а также оснащено встроенными ETL-инструментами и self-service функциональностью.
УПОМИНАНИЯ
ДатаМайнд и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 2
|Сабурин Антон 1 1
|Коспанова Ирина 1 1
|Синьков Кирилл 54 1
|Панферова Екатерина 6 1
|Кривоносов Денис 3 1
|Громов Сергей 16 1
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