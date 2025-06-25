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ДатаМайнд SiglaVision Sigla Vision

ДатаМайнд - SiglaVision - Sigla Vision

SiglaVision представляет собой современное корпоративное веб-приложение для бизнес- аналитики, разработанное на Java.  Решение поддерживает более 30 источников данных, включая аналитические и реляционные БД, NoSQL-хранилища и файловые системы, а также оснащено встроенными ETL-инструментами и self-service функциональностью.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux 1
29.05.2025 BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ДатаМайнд и организации, системы, технологии, персоны:

BI Consult - Би Ай Консалт 17 1
ДатаМайнд 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 144 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4944 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1272 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5639 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11823 2
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 97 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1206 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 416 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 362 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
FanRuan - FineBI 20 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 224 1
Linux OS 10301 1
Oracle Java - язык программирования 3171 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 572 1
Сабурин Антон 1 1
Коспанова Ирина 1 1
Синьков Кирилл 54 1
Панферова Екатерина 6 1
Кривоносов Денис 3 1
Громов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8017 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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