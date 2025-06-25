ДатаМайнд - SiglaVision - Sigla Vision

SiglaVision представляет собой современное корпоративное веб-приложение для бизнес- аналитики, разработанное на Java. Решение поддерживает более 30 источников данных, включая аналитические и реляционные БД, NoSQL-хранилища и файловые системы, а также оснащено встроенными ETL-инструментами и self-service функциональностью.