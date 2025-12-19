Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187766
ИКТ 14524
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26540
Персоны 81203
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Коспанова Ирина


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Полюс Диджитал» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы Sigla Vision и разработке дашбордов каскада КПЭ 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коспанова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Tableau Software 114 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 162 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31819 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 53 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
ДатаМайнд - SiglaVision - Sigla Vision 4 1
FanRuan - FineBI 27 1
Кривоносов Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157221 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще