Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Salesforce Tableau Software

Salesforce - Tableau Software

УПОМИНАНИЯ


06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал», в 2024 г. также планируется миграция сис
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

остотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tab
21.04.2022 Glowbyte представила альтернативу Tableau

Glowbyte представила решение компании Fanruan – FineBI, которое является одним из доступных вариантов на замену Tableau, приостановившего свою деятельность в России. Fanruan, вендор Big Data BI и аналитического ПО на территории Китая, представляет решения в области визуализации данных для различных индус
11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой из точек и определить закономерности в покупках. У многих ин
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре

GMCS развернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Проект выполнен в рамках развити
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Создано восемь дашбордов, дающих оперативный срез
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов

всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, известный своей аналитической платформой для визуализации данных, объявили

22.10.2018 «Системный софт» стал авторизованным партнером вендора BI-решений Tableau

«Системный софт заключил соглашение с производителем BI-решений (бизнес-анализ) Tableau, лидером магического квадранта Gartner в области аналитических платформ, и стала авто
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau

ms, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для клиентов запуск высокопроизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hor
18.05.2016 Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software

Системный интегратор Navicon заключил партнерское соглашение с Tableau Software — мировым разработчиком BI-решений. В качестве ключевого партнера Tableau
09.07.2014 Футбольные команды тренируют с помощью ГИС

й клуб Сиэтл Саундерс (Seattle Sounders) подвел первые итоги использования программного обеспечения Tableau Software, которое команда начала применять в начале 2013 г. По словам Дэвида Тенни (D

Публикаций - 113, упоминаний - 138

Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 51
Microsoft Corporation 24922 38
Oracle Corporation 6767 26
SAP SE 5349 25
IBM - International Business Machines Corp 9483 24
SAS Institute 1002 18
Salesforce 435 12
Navicon - Навикон 303 11
Google LLC 12006 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 9
Visiology - Визиолоджи 77 9
8550 9
Softline - Софтлайн 3029 8
Ростелеком 10014 7
Yandex - Яндекс 7876 7
Apple Inc 12323 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 7
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 179 7
Telegram Group 2279 7
Tibco Software 84 7
MicroStrategy 65 7
Amazon Inc - Amazon.com 3061 6
Softline - Polymatica - Полиматика 180 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4227 6
FanRuan Software 11 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 565 5
ThoughtSpot 7 5
Крок - Croc 1787 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 5
МегаФон 9399 4
Alibaba Group 439 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 4
Meta Platforms - Facebook 4480 4
БАРС Груп 552 4
Looker 8 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 4
Easy Report 8 4
Цифра ГК 2488 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3260 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 4
Группа Самолет 87 4
Газпром ПАО 1376 3
Microsoft - LinkedIn 667 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 3
РЖД - Российские железные дороги 1949 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1270 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 545 2
Земельный банк 16 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Superjob - Суперджоб 634 2
Лента - Сеть розничной торговли 2168 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 338 2
Tesla Motors 412 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 490 2
Ингосстрах СПАО 439 2
Unsplash 1086 2
Visa International 1956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Bank of America - Банк Америки 263 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Blackstone Group 45 1
БКС Брокер 11 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
БКС Премьер 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3444 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2843 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3043 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 225 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 353 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 46 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 517 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 158 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 186 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 87
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6988 40
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1281 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 34
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7177 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7652 21
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 363 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2265 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3341 15
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 422 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5841 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 13
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1371 13
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 300 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4226 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 11
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5609 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11609 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7700 10
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 213 46
Microsoft Office 3842 13
Apache Hadoop 440 10
Navicon - Дельта BI 17 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1024 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1031 8
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 172 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 8
FanRuan - FineBI 21 8
Microsoft Azure 1434 7
Qlik Qlikview 117 7
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 7
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 7
Qlik Sense 42 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1365 6
Форсайт Prognoz Platform 95 5
Oracle Java - язык программирования 3174 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 4
Linux OS 10331 3
Google Cloud Platform - GCP 325 3
Microsoft Office 365 960 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 3
Google BigQuery 22 3
Apple iOS 8016 3
Google Android 14357 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 3
JavaScript - JS - язык программирования 1272 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 3
Apache Airflow 51 3
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 590 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 316 3
PIX Robotics - PIX RPA Platform 87 3
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 3
Softline - Polymatica Dashboards 35 3
Apache Superset 19 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 3
NetApp ONTAP 66 2
Аверина Мария 24 5
Хорин Максим 4 4
Федечкин Эдуард 55 3
Байбутов Андрей 12 3
Натрусов Артем 295 3
Шадаев Максут 1065 3
Сотин Денис 216 3
Воротынцев Григорий 10 3
Воронин Станислав 7 2
Тикуркин Максим 38 2
Нугманов Андрей 8 2
Шаров Владимир 32 2
Ефаров Юрий 8 2
Окопный Иван 6 2
Гайдинова Людмила 3 2
Шестаков Сергей 18 2
Мережникова Валерия 2 2
Паничев Кирилл 2 2
Александров Александр 83 2
Меденцев Константин 98 2
Чурсин Дмитрий 72 2
Свинцов Андрей 46 2
Тятюшев Максим 133 2
Чернышев Андрей 69 2
Вахмянин Иван 31 2
Гольдберг Юлий 25 2
Гольдберг Юрий 3 2
Рустамов Рустам 461 2
Ульянов Николай 127 2
Хачапуридзе Татьяна 5 2
Алексеев Александр 20 2
Белов Кирилл 19 1
Андреев Андрей 32 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Федечкин Сергей 20 1
Рагулин Лев 4 1
Пузырев Максим 2 1
Грин Диана 11 1
Кондратов Андрей 3 1
Некрасова Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 6
Европа 24437 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 3
Россия - СФО - Новосибирск 4475 3
Украина 7689 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1541 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 2
Израиль 2762 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3357 2
Казахстан - Республика 5681 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4121 2
Германия - Федеративная Республика 12811 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 2
Канада 4929 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1637 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Россия - ДФО - Магаданская область 446 2
Куба - Республика 378 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 2
Южная Корея - Республика 6750 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 931 2
Америка - Американский регион 2176 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
США - Нью-Йорк 3110 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
США - Калифорния 4687 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2337 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5992 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6039 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1455 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5628 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2549 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7488 6
Энергетика - Energy - Energetically 5289 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3437 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4107 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2216 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5792 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3025 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2637 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 4
Английский язык 6772 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2367 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1988 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3547 4
Forbes - Форбс 871 3
TAdviser - Центр выбора технологий 411 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 208 1
Wikipedia - Википедия 538 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
FT - Financial Times 1239 1
Ведомости 1097 1
Information Age 2 1
ZDnet 660 1
The Register - The Register Hardware 1617 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
Bloomberg 1333 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 115 1
Fortune 208 1
Gartner - Гартнер 3577 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 12
IDC - International Data Corporation 4922 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 7
Markets&Markets Research 113 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 4
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 3
Forrester Research 825 2
CNews Инновация года - награда 113 2
Strategy Analytics 284 1
Grand View Research 19 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Allied Market Research 21 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 70 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 343 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Forbes Cloud 100 6 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 901 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 31 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 263 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
CNews AWARDS - награда 529 3
CNews FORUM Кейсы 261 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2505 3
Старт Хаб 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Navicon DataTalks 2 1
Microsoft Ignite 42 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще