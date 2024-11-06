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Salesforce Tableau Software
УПОМИНАНИЯ
|06.11.2024
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ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал», в 2024 г. также планируется миграция сис
|27.06.2023
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Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
остотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tab
|21.04.2022
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Glowbyte представила альтернативу Tableau
Glowbyte представила решение компании Fanruan – FineBI, которое является одним из доступных вариантов на замену Tableau, приостановившего свою деятельность в России. Fanruan, вендор Big Data BI и аналитического ПО на территории Китая, представляет решения в области визуализации данных для различных индус
|11.11.2021
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Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau
Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой из точек и определить закономерности в покупках. У многих ин
|03.06.2021
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«Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре
GMCS развернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Проект выполнен в рамках развити
|05.04.2021
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GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки
GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Создано восемь дашбордов, дающих оперативный срез
|10.06.2019
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Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов
всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, известный своей аналитической платформой для визуализации данных, объявили
|22.10.2018
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«Системный софт» стал авторизованным партнером вендора BI-решений Tableau
«Системный софт заключил соглашение с производителем BI-решений (бизнес-анализ) Tableau, лидером магического квадранта Gartner в области аналитических платформ, и стала авто
|05.04.2017
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GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau
ms, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для клиентов запуск высокопроизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hor
|18.05.2016
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Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software
Системный интегратор Navicon заключил партнерское соглашение с Tableau Software — мировым разработчиком BI-решений. В качестве ключевого партнера Tableau
|09.07.2014
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Футбольные команды тренируют с помощью ГИС
й клуб Сиэтл Саундерс (Seattle Sounders) подвел первые итоги использования программного обеспечения Tableau Software, которое команда начала применять в начале 2013 г. По словам Дэвида Тенни (D
Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:
|Аверина Мария 24 5
|Хорин Максим 4 4
|Федечкин Эдуард 55 3
|Байбутов Андрей 12 3
|Натрусов Артем 295 3
|Шадаев Максут 1065 3
|Сотин Денис 216 3
|Воротынцев Григорий 10 3
|Воронин Станислав 7 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Нугманов Андрей 8 2
|Шаров Владимир 32 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Окопный Иван 6 2
|Гайдинова Людмила 3 2
|Шестаков Сергей 18 2
|Мережникова Валерия 2 2
|Паничев Кирилл 2 2
|Александров Александр 83 2
|Меденцев Константин 98 2
|Чурсин Дмитрий 72 2
|Свинцов Андрей 46 2
|Тятюшев Максим 133 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Вахмянин Иван 31 2
|Гольдберг Юлий 25 2
|Гольдберг Юрий 3 2
|Рустамов Рустам 461 2
|Ульянов Николай 127 2
|Хачапуридзе Татьяна 5 2
|Алексеев Александр 20 2
|Белов Кирилл 19 1
|Андреев Андрей 32 1
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Рагулин Лев 4 1
|Пузырев Максим 2 1
|Грин Диана 11 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Некрасова Татьяна 4 1
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