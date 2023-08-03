Индексная книга (каталог) CNews*
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Катчан Илья
СОБЫТИЯ
|03.08.2023
|Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
|03.06.2014
|Большие данные для телекома не только средство, но и товар 1
|28.02.2014
|ИТ-директора госорганов борются с плохим имиджем Big Data 1
|18.06.2013
|BI: новая волна спроса 1
|26.10.2012
|В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
|02.10.2012
|ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
|11.09.2012
|ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Катчан Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ямалов Ильдар 11 2
|Сютин Олег 20 2
|Лобан Олег 7 2
|Ким Юрий 5 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Гродзенский Яков 11 2
|Морозов Алексей 62 2
|Панкратов Валерий 34 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Новохатский Александр 5 2
|Макаров Станислав 118 2
|Гайдамаков Сергей 27 2
|Захаров Артем 6 2
|Колесникова Ольга 9 1
|Володин Дмитрий 8 1
|Лактионов Дмитрий 9 1
|Исаев Сергей 9 1
|Мелихов Артем 4 1
|Хазин Михаил 5 1
|Сысуев Сергей 1 1
|Лазарева Мария 4 1
|Трубицын Юрий 2 1
|Осадчий Татьяна 1 1
|Мещеряков Алексей 5 1
|Королёв Денис 3 1
|Александров Михаил 7 1
|Бунчук Михаил 1 1
|Куйбида Николай 4 1
|Дюк Ростислав 1 1
|Турмаганбетов Берик 2 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Селютин Александр 60 1
|Казак Максим 162 1
|Тихонов Александр 69 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Information Age 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.