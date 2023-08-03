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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
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Катчан Илья

СОБЫТИЯ


03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
03.06.2014 Большие данные для телекома не только средство, но и товар 1
28.02.2014 ИТ-директора госорганов борются с плохим имиджем Big Data 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Катчан Илья и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 8
SAS Institute 1082 7
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Проектная практика 51 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Accenture plc 719 2
Oracle Corporation 7074 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Salesforce - Tableau Software 123 2
Teradata - Терадата 225 2
Qlik - QlikTech 173 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Palantir Technologies 31 1
Weve - EE, Telefonica UK (O2), Vodafone UK 2 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Vodafone Group 1412 1
Salesforce 498 1
Галактика - Корпорация 1545 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
АйТи 1519 1
Salesforce - Informatica 139 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Copenhagen Economics 1 1
Шопоголик 6 1
Автомир ГК 43 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 2
Администрация Краснодарского края 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Бронирование - Booking 983 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
SAS High-Performance Analytics 5 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 2
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 5 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС Бонус 17 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 1
SAS Activity-Based Management 9 1
SAS FM - SAS Financial Management 4 1
SAS Text Miner 4 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
SAS Visual Analytics 16 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
IBM SPSS Statistics 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
SAS Model Manager 4 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Ямалов Ильдар 11 2
Сютин Олег 20 2
Лобан Олег 7 2
Ким Юрий 5 2
Федечкин Эдуард 58 2
Гродзенский Яков 11 2
Морозов Алексей 62 2
Панкратов Валерий 34 2
Чучелов Андрей 44 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Новохатский Александр 5 2
Макаров Станислав 118 2
Гайдамаков Сергей 27 2
Захаров Артем 6 2
Колесникова Ольга 9 1
Володин Дмитрий 8 1
Лактионов Дмитрий 9 1
Исаев Сергей 9 1
Мелихов Артем 4 1
Хазин Михаил 5 1
Сысуев Сергей 1 1
Лазарева Мария 4 1
Трубицын Юрий 2 1
Осадчий Татьяна 1 1
Мещеряков Алексей 5 1
Королёв Денис 3 1
Александров Михаил 7 1
Бунчук Михаил 1 1
Куйбида Николай 4 1
Дюк Ростислав 1 1
Турмаганбетов Берик 2 1
Щеголев Игорь 699 1
Лысенко Эдуард 317 1
Никифоров Николай 1138 1
Кузнецов Сергей 163 1
Шевченко Владимир 153 1
Селютин Александр 60 1
Казак Максим 162 1
Тихонов Александр 69 1
Кирьянова Александра 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Европа Восточная 3138 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Information Age 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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