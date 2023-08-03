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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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SAS ID SAS Intelligent Decisioning

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
09.09.2020 ИИ поменял правила игры на кредитном рынке в условиях пандемии 1
25.08.2020 Новые облачные сервисы SAS упростят прогнозирование спроса 1
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

SAS ID и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
Microsoft Corporation 25775 2
Salesforce - Tableau Software 123 1
Salesforce 498 1
S8 Capital - С8 Капитал 51 1
Oracle Corporation 7074 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Accenture plc 719 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Data Preparation - подготовка данных 14 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 2
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
SAS Model Manager 4 1
SAS 360 Engage: Digital 1 1
SAS Intelligent Planning Suite 2 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS Visual Statistics 4 1
SAS Visual Analytics 16 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
SAS 360 Discover 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Microsoft Azure 1526 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 1
Катчан Илья 8 2
Каютенко Дмитрий 1 1
Цуканов Максим 6 1
Сенчугова Анастасия 3 1
Маршаков Илья 1 1
Александров Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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